शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000 रुपये

Fraud Wedding Card: ऑनलाइन ठगी करने वालों ने लोगों को लूटने के नए-नए तरीके ढूंढ लिए हैं. हाल ही में महाराष्ट्र में एक ऐसा मामला सामने आया है कि जो भी इसके बारे में सुन रहा है वो हैरान रह जाता है. महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के एक सरकारी कर्चारी को व्हाट्सऐप पर एक मैसेज आया, जिसमें शादी का कार्ड था और उसे शादी में बुलाने के लिए दावत दी गई थी. इस शादी के कार्ड के चलते उस शख्स के अकाउंट से 1 लाख 90 हजार रुपये चले गए.

शादी कार्ड के नाम पर ठगी

खबरों के मुताबिक एक सरकारी कर्मचारी को व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से एक मैसेज आया, जिसमें उन्हें 30 अगस्त को एक शादी में आने का दावत दी गई थी. मैसेज में लिखा था,'स्वागत है. शादी में जरूर आइए, 30/08/2025, प्यार वो मास्टर की है जो खुशियों के दरवाजे खोलती है.' इसके अलावा नीचे एक फाइल भी थी, जिसमें लिखा था 'Wedding Invitation Card' लिखा था. हालांकि यह कार्ड नहीं एक ऐप थी.

यह भी पढ़ें: Facebook पर जरा सी लापरवाही और खाली हो जाएगा आपका अकाउंट! अगला शिकार कहीं आप तो नहीं?

Add Zee News as a Preferred Source

1 लाख 90 हजार ठग लिए

साइबर ठग ने कार्ड के नाम पर एक ऐप भेजी थी, ताकि लोग उसे कार्ड समझकर उसपर क्लिक करें और फिर वो ऐप इंस्टाल हो जाए. जैसे लोग उसपर क्लिक करके आगे बढ़ते थे तो हैकर्स संवेदनशील डेटा चुराया लिया करते थे. जैसे ही उस शख्स ने फाइल पर क्लिक किया तो साइबर ठगों ने डेटा तक पहुंच बनाई और उसके अकाउंट से 190000 रुपये चुरा लिए. इसके बाद परेशान शख्स ने हिंगोली पुलिस स्टेशन और साइबर सेल विभाग में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है

व्हाट्सऐप पर आने वाले फर्जी मैसेज से बचें

ऐसा पहली बार नहीं हुई, बल्कि पिछले साल भी मध्य प्रदेश में एक ऐसी ही घटना सामने आई थी. जब कई लोगों के अकाउंट से पैसे चले गए थे. ऐसे में आपको भी हमेशा सतर्क रहना चाहिए. व्हाट्सऐप या फिर किसी भी ऐप्स पर आने वाले मैसेज को ध्यान से पढ़ें और क्लिक करने से बचें, तब तक आपको यह यकीन ना हो जाए कि यह मैसेज आपके काम का है और आपके ही खास या जानने वाले भेजा है तो, तब तक किसी भी मैसेज पर क्लिक करने से बचें.

FAQ:

APK और PDF में अंतर कैसे पहचानें?

दोनों में अंतर की पहचान बहुत साधारण है. किसी भी फाइल के लास्ट .PDF लिखा है तो समझ जाएं कि यह पीडीएफ फाइल है, जबकि किसी फाइल के लास्ट में .APK लिखा है तो समझ जाएं कि कोई गड़बड़ है