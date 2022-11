Wedding Bonanza: 14 दिसंबर तक होंगी 32 लाख शादियां, 3.75 लाख करोड़ रुपये होंगे खर्च, बंपर कारोबार की उम्मीद!

Bonanza for Businessman in India During Wedding Season: इस साल दिवाली के त्योहारी सीजन में जोरदार कारोबार से उत्साहित दिल्ली समेत देश भर के व्यापारी अब में एक दूसरे बोनान्जा के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं. दरअसल, शादी का सीजन जो 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक चलेगा. इसमें उन्हें बंपर कमाई होगी. सीएआईटी रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसायटी द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, इस अवधि में देश भर में लगभग 32 लाख शादियां होंगी, जिसमें लगभग 3.75 लाख करोड़ रुपये की खरीदारी और व्यवसाय होने का अनुमान है.

3.75 लाख करोड़ रुपये होंगे खर्च

सीएआईटी (कैट) ने कहा कि सीजन के दौरान लगभग 5 लाख शादियों में प्रत्येक पर 3 लाख रुपये का अनुमानित खर्च होगा, जबकि लगभग 10 लाख शादियों में प्रत्येक की लागत लगभग 5 लाख रुपये होगी. दस लाख शादियों पर 10 लाख रुपये, 5 लाख शादियों में 25 लाख रुपये, 50,000 शादियों में 50 लाख रुपये और अन्य 50 हजार शादियों में ऐसे होंगे जिनमें 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक खर्च होंगे. सर्वेक्षण से पता चला है कि इस एक महीने में शादियों की खरीदारी से लगभग 3.75 लाख करोड़ रुपये बाजारों में प्रवाहित होंगे. शादियों के सीजन का अगला चरण 14 जनवरी 2023 से शुरू होकर जुलाई तक चलेगा.

75 हजार करोड़ रुपये के कारोबार की संभावना

कैट ने कहा कि अकेले दिल्ली में इस आगामी सीजन में 3.5 लाख से ज्यादा शादियां होने की उम्मीद है, जिससे करीब 75,000 करोड़ रुपये का कारोबार होने की संभावना है. पिछले साल इसी अवधि में करीब 25 लाख शादियां हुई थीं और इस पर 3 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया था.

व्यापारियों ने भी की व्यापक तैयारियां

कैट ने कहा कि शादियों के सीजन की अच्छी कारोबारी संभावनाओं को देखते हुए, देश भर के व्यापारियों ने व्यापक तैयारी की है क्योंकि वे इस साल दिवाली के रिकॉर्ड कारोबार के आंकड़ों से निकली भावनाओं को जारी रखना चाहते हैं. ग्राहकों की संभावित भीड़ को पूरा करने के लिए व्यापारी अपने साथ सभी व्यवस्थाओं को अपडेट रख रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रत्येक शादी का लगभग 20 प्रतिशत खर्च दूल्हा-दुल्हन पर जाता है, जबकि 80 प्रतिशत खर्च विवाह का आयोजन में काम करने वाली अन्य तीसरी एजेंसियों के पास जाता है.

घरों की साज-सज्जा पर भी खर्च

सीएआईटी ने बताया कि शादियों के सीजन से पहले ही घरों की मरम्मत पर काफी खर्च हो चुका होता है. इसके अलावा आभूषण, साड़ी, लहंगा, फर्नीचर, रेडिमेड कपड़े, कपड़े, जूते, शादी और ग्रीटिंग कार्ड, सूखे मेवे, मिठाई, फल, पूजा सामग्री, किराना, खाद्यान्न, सजावट का सामान, घर की सजावट का सामान, बिजली की उपयोगिता, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई गिफ्ट आइटम आदि आमतौर पर मांग में हैं और इस साल अच्छा कारोबार करने की उम्मीद है.

इन कैटेगरी में भी बेहतर कारोबार की उम्मीद

देश भर में शादियों के लिए बैंक्विट हॉल, होटल, खुले लॉन, सामुदायिक केंद्र, सार्वजनिक पार्क, फार्म हाउस और कई अन्य प्रकार के स्थान पूरी तरह से तैयार हैं. प्रत्येक शादी में सामान की खरीद के अलावा, टेंट डेकोरेटर, फूलों की सजावट, क्रॉकरी, खानपान सेवा, यात्रा सेवा, कैब सेवा, स्वागत पेशेवर समूहों, सब्जी विक्रेताओं, फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफर, ऑर्केस्ट्रा सहित कई तरह की सेवाएं भी शामिल हैं. डीजे, बारात के लिए घोड़े, वैगन, लाइट और कई तरह की सेवाओं के इस बार बड़ा कारोबार करने की संभावना है, इसके साथ ही इवेंट मैनेजमेंट भी एक बड़े बिजनेस प्रॉस्पेक्ट के रूप में उभरा है.

