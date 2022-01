नई दिल्ली: देश की राजधानी में कोरोना वायरस के घटते नए मामलों के बीच दिल्ली से वीकेंड कर्फ्यू जल्द हट सकता है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने की सिफारिश उप-राज्यपाल को भेजी है.

दिल्ली से वीकेंड कर्फ्यू हटने के साथ बाजारों में दुकान खोलने के लिए लागू ऑड-ईवन सिस्टम भी हटाया जाएगा. प्राइवेट दफ्तर भी 50 फीसदी क्षमता पर चल सकेंगे. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी को भेजी गई सिफारिश में इस बारे में भी लिखा है.

In the proposal, Delhi CM Arvind Kejriwal also asked to remove the odd-even system in the markets & to allow private offices to operate at 50% capacity.

