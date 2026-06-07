/ये क्राइम है... इंटरनेट पर इडली-चाय को लेकर छिड़ी जंग, शशि थरूर को क्यों बनना पड़ा फूड एक्सपर्ट?

Weird Food Combinations: जैसे मोमो हमेशा लाल तीखी चटनी, गोलगप्पे चटपटे पानी, राजमा-चावल और लिट्टी चोखे के साथ ही अच्छी लगती है, वैसे ही जाहिर है कि इडली नारियल या टमाटर-प्याज की चटनी के साथ ही अच्छी लगती है. इन सभी बेस्ट फूड कॉम्बिनेशंस को तोड़ना या इन्हें किसी और चीज के साथ चटकारे लेना किसी बड़े अपराध से कम नहीं है. अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो बता दें कि इंटरनेट पर आजकल एक फूड कॉम्बिनेशन ( Weird Food Combination) ने बहस छेड़ दी है. मामला इतना आगे बढ़ गया कि खुद कांग्रेस सांसद शशि थरूर को मैदान पर उतरना पड़ा.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर साक्षी नाम की एक यूजर ने इडली और चाय की एक तस्वीर शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने एक हाथ में इडली पकड़ी है और बगल में एक गर्मागर्म चाय का कप रखा है. पोस्ट के कैप्शन में यूजर ने लिखा,' अब तक का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन चाय और इडली.' अब आप ऐसी हरकत करो और लोग इसपर ऑफेंड न हों? ऐसा ही कुछ साक्षी के साथ भी हुआ. फूडलवर्स की भावनाएं आहत हुईं और उन्होंने कमेंट सेक्शन में साक्षी की क्लास लगानी शुरू कर दी.
Best combination to ever exist : Chai and Idli. pic.twitter.com/2QmGsUgZy0
— Sakshi (@333maheshwariii) June 4, 2026
एक यूजर ने लिखा,' भगवान तुझे माफ करे, जो भी तूने लिखा है. ये कलीनरी आतंकवाद है.' एक अन्य यूजर ने लिखा,' एक दक्षिण भारतीय होने के नाते, इस कॉम्बिनेशन को देखकर मुझे गहरा सदमा लगा है.' एक अन्य शख्स ने तो फिल्म 'अपरिचित' का एक फोटो चिपकाकर लिख दिया,' गरुण पुराण में इसके लिए अलग सी सजा है.' एक ने तो इसे साउथ इंडियंस के खिलाफ हेट क्राइम तक बता दिया.
इंटरनेट पर यह मामला इतना आगे बढ़ गया कि खुद कांग्रेस सांसद शशि थरूर को भी मैदान में कूदना पड़ा. साउथ इंडियन होने के नाते उनकी भावनाएं भी आहत हुईं. इन्होंने इस पर एक्शन लेते हुए बड़ी नरमी से कहा,' अच्छा, मैं समझ गया कि तुम क्या कर रही हो. मुझे उकसाने के अलावा, बस. सच कहूं तो ये इडली मुझे कुछ ज्यादा ही सख्त और डेंस लग रही है. फोटो में इसका रंग भी कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा. एकदम नरम, सफेद और फूली हुई इडली का तो कोई जवाब ही नहीं. ये वाली तो चबाने में सख्त और रबर जैसी लग रही है. बढ़िया इडली नहीं है.'
Oh, I see what you're doing here! Aside from provoking me, that is.
I have to be honest: that idli looks a bit too solid and dense for my liking. And the discolouration in the pic is not very appetising. There’s something about a perfectly soft, snowy-white, fluffy idli that… https://t.co/O9GsGAGPa6
— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) June 7, 2026
शशि थरूर ने अपनी पाक कला एक्सपर्टीज का नमूना पेश करते हुए आगे लिखा,' मैं खुद तो चाय का बहुत बड़ा शौकीन हूं, लेकिन मैं हमेशा से सेपरेट बट ईक्वल पॉलिसी में विश्वास रखता हूं. मुझे चाय खाने के साथ या बाद में पीना ज्यादा पसंद है न कि उसमें कुछ डुबोकर. वैसे भी एक अच्छी, नरम इडली गर्म चाय में घुल जाएगी और चाय का स्वाद खराब कर देगी, जबकि डुबोकर खाने वाली इडली मेरे स्वाद के हिसाब से बहुत रबर जैसी होगी और खाने लायक नहीं होगी. मेरा सुझाव है कि चाय को कप में ही रहने दो और इडली को प्लेट में. दोनों के लिए यही बेहतर है.' शशि थरूर के इस पोस्ट पर कई लोगों ने रिएक्शन देते हुए सहमति जताई.
बता दें कि शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं. रही बात उनके पसंदीदा भोजन की तो मलयाली होने के नाते उन्हें खाने में इडली बेहद पसंद है. ऐसे में जाहिर है कि उनसे इडली का यह अपमान सहा नहीं गया.
बता दें कि इडली चावल और उड़द की दाल को भिगोकर, पीसकर और फर्मेंट करके बनाई जाती है. यह बेहद हल्की, स्पंजी और आसानी से डाइजेस्ट होने वाली डिश है. इडली आमतौर पर सांभर, नारियल की चटनी या टमाटर-प्याज की लाल चटनी के साथ खाई जाती है. यह डिश केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे नॉर्थ इंडिया में भी नाश्ते में खूब खाया जाता है. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो इडली को चिकन करी के साथ भी खा सकते हैं.