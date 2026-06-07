/ये क्राइम है... इंटरनेट पर इडली-चाय को लेकर छिड़ी जंग, शशि थरूर को क्यों बनना पड़ा फूड एक्सपर्ट?

शशि थरूर ने अपनी पाक कला एक्सपर्टीज का नमूना पेश करते हुए आगे लिखा,' मैं खुद तो चाय का बहुत बड़ा शौकीन हूं, लेकिन मैं हमेशा से सेपरेट बट ईक्वल पॉलिसी में विश्वास रखता हूं. मुझे चाय खाने के साथ या बाद में पीना ज्यादा पसंद है न कि उसमें कुछ डुबोकर. वैसे भी एक अच्छी, नरम इडली गर्म चाय में घुल जाएगी और चाय का स्वाद खराब कर देगी, जबकि डुबोकर खाने वाली इडली मेरे स्वाद के हिसाब से बहुत रबर जैसी होगी और खाने लायक नहीं होगी. मेरा सुझाव है कि चाय को कप में ही रहने दो और इडली को प्लेट में. दोनों के लिए यही बेहतर है.' शशि थरूर के इस पोस्ट पर कई लोगों ने रिएक्शन देते हुए सहमति जताई.