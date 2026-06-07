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ये क्राइम है... इंटरनेट पर इडली-चाय को लेकर छिड़ी जंग, शशि थरूर को क्यों बनना पड़ा फूड एक्सपर्ट?

Shashi Tharoor On Idli-Tea Combination: इंटरनेट पर साउथ इंडिया के पसंदीदा फूड इ़डली को लेकर बहस छिड़ी है. यहां एक यूजर ने चाय और इडली को बढ़िया कॉम्बिनेशन बता दिया.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 07, 2026, 11:20 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:41 PM IST
ये क्राइम है... इंटरनेट पर इडली-चाय को लेकर छिड़ी जंग, शशि थरूर को क्यों बनना पड़ा फूड एक्सपर्ट?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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