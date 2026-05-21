सत्ता की दौड़ या कॉमेडी शो? दुनिया की सबसे अजीब नाम वाली राजनीतिक पार्टियां, नाम सुनते ही छूट जाएगी हंसी

Weird Political Parties Around The World: दुनिया की राजनीति आमतौर पर गंभीर भाषणों, चुनावी वादों और सत्ता की लड़ाई के लिए जानी जाती है. लेकिन कई देशों में ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी मौजूद रही हैं, जिनके नाम सुनते ही लोग हैरान रह जाते हैं. इन पार्टियों ने सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं, बल्कि राजनीति पर व्यंग्य करने, सिस्टम की कमियों को उजागर करने और लोगों का ध्यान खींचने के लिए अजीबोगरीब नाम चुने. दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ पार्टियों को जनता का अच्छा समर्थन भी मिला और वे संसद तक पहुंच गईं. आज हम आपको दुनिया की ऐसी ही कुछ अजीबोगरीब पार्टियों की सैर पर ले चल रहे हैं, जिन्होंने कभी न कभी सुर्खियां बटोरी हैं.

1. भारत की 'कॉकरोच' पार्टी ' (CJP)

इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं हमारे अपने देश भारत से. भारतीय राजनीति में वैसे तो गंभीर मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन यहां 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) नाम का एक दल भी चर्चा में है. इस पार्टी का नाम जितना अजीब है, इसका उद्देश्य भी उतना ही व्यंग्यात्मक है. यह पार्टी व्यवस्था की कमियों और भ्रष्टाचार पर कटाक्ष करने के लिए बनाई गई है. कॉकरोच नाम के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, जिन्हें लोग खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वे बार-बार वापस लौट आती हैं.

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2. इंटरनेट की आजादी के लिए बनी ‘समुद्री लुटेरों’ की पार्टी

पायरेट पार्टी नाम सुनते ही जहाज लूटने वाले समुद्री डाकुओं की तस्वीर दिमाग में आती है, लेकिन इस पार्टी का असली मकसद डिजिटल अधिकारों की रक्षा करना था. यूरोप में शुरू हुई इस पार्टी ने इंटरनेट फ्रीडम, ऑनलाइन प्राइवेसी और कॉपीराइट कानूनों में बदलाव की मांग उठाई. खासकर युवाओं और टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों में इसे काफी समर्थन मिला. जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों में इस पार्टी ने चुनावों में उल्लेखनीय प्रदर्शन भी किया.

3. Party! Party! Party!: राजनीति को मजेदार बनाने निकली पार्टी

ऑस्ट्रेलिया की ये पार्टी अपने नाम की वजह से दुनिया भर में चर्चा में आई. 'पार्टी! पार्टी! पार्टी!' का उद्देश्य राजनीति में हास्य और मनोरंजन लाना था. इस पार्टी के नेता चुनाव प्रचार के दौरान गंभीर भाषणों की जगह हल्के-फुल्के अंदाज में जनता से जुड़ते थे. उनका मानना था कि राजनीति सिर्फ डर और तनाव का विषय नहीं होनी चाहिए.

4. Rhinoceros Party: ऐसे वादे, जिन्हें सुनकर लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएं

कनाडा की राइनो पार्टी पूरी तरह व्यंग्यात्मक राजनीति के लिए जानी जाती है. इस पार्टी ने कई ऐसे चुनावी वादे किए, जो सुनने में बेहद अजीब लगते थे. पार्टी ने दावा किया था कि वह गरीबी खत्म करने के लिए अमीरों को गरीब घोषित कर देगी. इसके अलावा उन्होंने देश की सभी सड़कों को सीधा करने के लिए कनाडा को समतल बनाने जैसी बातें भी कहीं. हालांकि लोग इसे मजाक मानते थे, लेकिन पार्टी राजनीति की खोखली बयानबाजी पर तीखा तंज कसती थी.

5. Darth Vader Bloc: जब चुनाव मैदान में उतरा ‘स्टार वॉर्स’ का विलेन

यूक्रेन की इस पार्टी ने राजनीति को पूरी तरह फिल्मी रंग दे दिया. पार्टी के सदस्य अक्सर हॉलीवुड फिल्म Star Wars के मशहूर किरदार डार्थ वाडर की पोशाक पहनकर प्रचार करते थे. पार्टी का मकसद भ्रष्टाचार और पारंपरिक राजनीतिक सिस्टम का मजाक उड़ाना था. सोशल मीडिया पर इस पार्टी की तस्वीरें और वीडियो काफी वायरल हुए थे. इनके वादे और भी अतरंगी थे, जैसे देश की सड़कों को कंक्रीट की जगह च्युइंग गम से बनाना और गुरुत्वाकर्षण के नियम को रद्द करना.

6. Polish Beer-Lovers' Party: बीयर प्रेमियों की पार्टी संसद तक पहुंच गई

पोलैंड में बनी यह पार्टी शुरू में लोगों को मजाक लगी थी, लेकिन धीरे-धीरे इसे समर्थन मिलने लगा. पार्टी बीयर संस्कृति को बढ़ावा देने और शराब सेवन के पक्ष में थी. हैरानी की बात यह रही कि इस पार्टी ने संसद में सीटें भी जीतीं. इससे साबित हुआ कि कभी-कभी अनोखे विचार भी जनता को आकर्षित कर सकते हैं.

7. Official Monster Raving Loony Party: दुनिया की सबसे ‘पागल’ पार्टी!

ब्रिटेन की यह पार्टी दशकों से राजनीति में व्यंग्य का सबसे बड़ा चेहरा मानी जाती है. पार्टी ने कई बार ऐसे चुनावी वादे किए, जिन पर यकीन करना मुश्किल था. इनमें पालतू जानवरों को वोटिंग अधिकार देने और टैक्स खत्म करने जैसे प्रस्ताव शामिल थे. हालांकि इसका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था की खामियों को उजागर करना भी था.

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इन पार्टियों को देखकर भले ही लोगों को हंसी आए, लेकिन इनके पीछे छिपा संदेश काफी गंभीर था. इन अनोखी पार्टियों ने यह साबित किया कि राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने का जरिया नहीं, बल्कि समाज को सोचने पर मजबूर करने का माध्यम भी हो सकती है. दुनिया भर में ऐसी पार्टियां आज भी ये याद दिलाती हैं कि लोकतंत्र में व्यंग्य और रचनात्मकता की भी अपनी अहम जगह है.