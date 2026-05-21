Advertisement
trendingNow13224248
Hindi Newsदेशसत्ता की दौड़ या कॉमेडी शो? दुनिया की सबसे अजीब नाम वाली राजनीतिक पार्टियां, नाम सुनते ही छूट जाएगी हंसी

सत्ता की दौड़ या कॉमेडी शो? दुनिया की सबसे अजीब नाम वाली राजनीतिक पार्टियां, नाम सुनते ही छूट जाएगी हंसी

Cockroach Janta Party Interesting Facts: दुनिया में कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनके नाम सुनकर लोग चौंक जाते हैं. The Pirate Party से लेकर Darth Vader Bloc और कॉकरोच जनता पार्टी तक, इन पार्टियों ने राजनीति को व्यंग्य, मनोरंजन और अनोखे अंदाज से जोड़ दिया. इनका मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि सिस्टम की खामियों पर सवाल उठाना भी था. आइए जानते हैं दुनिया की कुछ अजीबोगरीब पार्टियों के बारे में...

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 21, 2026, 07:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weird Political Parties
Weird Political Parties

Weird Political Parties Around The World: दुनिया की राजनीति आमतौर पर गंभीर भाषणों, चुनावी वादों और सत्ता की लड़ाई के लिए जानी जाती है. लेकिन कई देशों में ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी मौजूद रही हैं, जिनके नाम सुनते ही लोग हैरान रह जाते हैं. इन पार्टियों ने सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं, बल्कि राजनीति पर व्यंग्य करने, सिस्टम की कमियों को उजागर करने और लोगों का ध्यान खींचने के लिए अजीबोगरीब नाम चुने. दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ पार्टियों को जनता का अच्छा समर्थन भी मिला और वे संसद तक पहुंच गईं. आज हम आपको दुनिया की ऐसी ही कुछ अजीबोगरीब पार्टियों की सैर पर ले चल रहे हैं, जिन्होंने कभी न कभी सुर्खियां बटोरी हैं.

1. भारत की  'कॉकरोच' पार्टी ' (CJP)

इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं हमारे अपने देश भारत से. भारतीय राजनीति में वैसे तो गंभीर मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन यहां 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) नाम का एक दल भी चर्चा में है. इस पार्टी का नाम जितना अजीब है, इसका उद्देश्य भी उतना ही व्यंग्यात्मक है. यह पार्टी व्यवस्था की कमियों और भ्रष्टाचार पर कटाक्ष करने के लिए बनाई गई है. कॉकरोच नाम के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, जिन्हें लोग खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वे बार-बार वापस लौट आती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. इंटरनेट की आजादी के लिए बनी ‘समुद्री लुटेरों’ की पार्टी

पायरेट पार्टी नाम सुनते ही जहाज लूटने वाले समुद्री डाकुओं की तस्वीर दिमाग में आती है, लेकिन इस पार्टी का असली मकसद डिजिटल अधिकारों की रक्षा करना था. यूरोप में शुरू हुई इस पार्टी ने इंटरनेट फ्रीडम, ऑनलाइन प्राइवेसी और कॉपीराइट कानूनों में बदलाव की मांग उठाई. खासकर युवाओं और टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों में इसे काफी समर्थन मिला. जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों में इस पार्टी ने चुनावों में उल्लेखनीय प्रदर्शन भी किया.

3. Party! Party! Party!: राजनीति को मजेदार बनाने निकली पार्टी

ऑस्ट्रेलिया की ये पार्टी अपने नाम की वजह से दुनिया भर में चर्चा में आई. 'पार्टी! पार्टी! पार्टी!' का उद्देश्य राजनीति में हास्य और मनोरंजन लाना था. इस पार्टी के नेता चुनाव प्रचार के दौरान गंभीर भाषणों की जगह हल्के-फुल्के अंदाज में जनता से जुड़ते थे. उनका मानना था कि राजनीति सिर्फ डर और तनाव का विषय नहीं होनी चाहिए.

4. Rhinoceros Party: ऐसे वादे, जिन्हें सुनकर लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएं

कनाडा की राइनो पार्टी पूरी तरह व्यंग्यात्मक राजनीति के लिए जानी जाती है. इस पार्टी ने कई ऐसे चुनावी वादे किए, जो सुनने में बेहद अजीब लगते थे. पार्टी ने दावा किया था कि वह गरीबी खत्म करने के लिए अमीरों को गरीब घोषित कर देगी. इसके अलावा उन्होंने देश की सभी सड़कों को सीधा करने के लिए कनाडा को समतल बनाने जैसी बातें भी कहीं. हालांकि लोग इसे मजाक मानते थे, लेकिन पार्टी राजनीति की खोखली बयानबाजी पर तीखा तंज कसती थी.

5. Darth Vader Bloc: जब चुनाव मैदान में उतरा ‘स्टार वॉर्स’ का विलेन

यूक्रेन की इस पार्टी ने राजनीति को पूरी तरह फिल्मी रंग दे दिया. पार्टी के सदस्य अक्सर हॉलीवुड फिल्म Star Wars के मशहूर किरदार डार्थ वाडर की पोशाक पहनकर प्रचार करते थे. पार्टी का मकसद भ्रष्टाचार और पारंपरिक राजनीतिक सिस्टम का मजाक उड़ाना था. सोशल मीडिया पर इस पार्टी की तस्वीरें और वीडियो काफी वायरल हुए थे. इनके वादे और भी अतरंगी थे, जैसे देश की सड़कों को कंक्रीट की जगह च्युइंग गम से बनाना और गुरुत्वाकर्षण के नियम को रद्द करना.

6. Polish Beer-Lovers' Party: बीयर प्रेमियों की पार्टी संसद तक पहुंच गई

पोलैंड में बनी यह पार्टी शुरू में लोगों को मजाक लगी थी, लेकिन धीरे-धीरे इसे समर्थन मिलने लगा. पार्टी बीयर संस्कृति को बढ़ावा देने और शराब सेवन के पक्ष में थी. हैरानी की बात यह रही कि इस पार्टी ने संसद में सीटें भी जीतीं. इससे साबित हुआ कि कभी-कभी अनोखे विचार भी जनता को आकर्षित कर सकते हैं.

7. Official Monster Raving Loony Party: दुनिया की सबसे ‘पागल’ पार्टी!

ब्रिटेन की यह पार्टी दशकों से राजनीति में व्यंग्य का सबसे बड़ा चेहरा मानी जाती है. पार्टी ने कई बार ऐसे चुनावी वादे किए, जिन पर यकीन करना मुश्किल था. इनमें पालतू जानवरों को वोटिंग अधिकार देने और टैक्स खत्म करने जैसे प्रस्ताव शामिल थे. हालांकि इसका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था की खामियों को उजागर करना भी था.

ये भी पढ़ें: फांसी की सजा तय, पर फंदा लगाने वाला कोई नहीं! इस देश में सालों से खाली पड़ी है 'जल्लाद' की नौकरी, वजह कर देगी हैरान

इन पार्टियों को देखकर भले ही लोगों को हंसी आए, लेकिन इनके पीछे छिपा संदेश काफी गंभीर था. इन अनोखी पार्टियों ने यह साबित किया कि राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने का जरिया नहीं, बल्कि समाज को सोचने पर मजबूर करने का माध्यम भी हो सकती है. दुनिया भर में ऐसी पार्टियां आज भी ये याद दिलाती हैं कि लोकतंत्र में व्यंग्य और रचनात्मकता की भी अपनी अहम जगह है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Cockroach Janta PartyWeird Political Parties

Trending news

सत्ता की दौड़ या कॉमेडी? दुनिया की अजीब नाम वाली पार्टियां, नाम सुनते छूट जाएगी हंसी
Cockroach Janta Party
सत्ता की दौड़ या कॉमेडी? दुनिया की अजीब नाम वाली पार्टियां, नाम सुनते छूट जाएगी हंसी
Falta Seat Voting Live: कड़ी सुरक्षा के बीच फाल्टा में शुरू हुई वोटिंग, 285 बूथों पर पर डाले जा रहे हैं वोट
Falta Assembly Seat Voting Live
Falta Seat Voting Live: कड़ी सुरक्षा के बीच फाल्टा में शुरू हुई वोटिंग, 285 बूथों पर पर डाले जा रहे हैं वोट
'गाय तो कटेगी ही, सुवेंदु चाहे जो कर लें', हुमायूं कबीर की बंगाल सरकार को धमकी
west bengal news in hindi
'गाय तो कटेगी ही, सुवेंदु चाहे जो कर लें', हुमायूं कबीर की बंगाल सरकार को धमकी
48 डिग्री की आग में झुलसा उत्तर भारत, हिमाचल भी शिकार; अब IMD ने दे दी 'गुड न्यूज'
weather update
48 डिग्री की आग में झुलसा उत्तर भारत, हिमाचल भी शिकार; अब IMD ने दे दी 'गुड न्यूज'
भारत का वो राज्य, जो उगाता हाथी के पैर जैसी 'दुर्लभ' सब्जी; कहलाता ‘जिमीकंद कैपिटल’
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो राज्य, जो उगाता हाथी के पैर जैसी 'दुर्लभ' सब्जी; कहलाता ‘जिमीकंद कैपिटल’
भारत की वो जगहें, जहां सुनाई देती हैं रहस्यमयी आवाजें, आधी रात को नजर आते अजीब साये
Haunted Bungalows
भारत की वो जगहें, जहां सुनाई देती हैं रहस्यमयी आवाजें, आधी रात को नजर आते अजीब साये
'Melo-Di डिप्लोमेसी' के क्या हैं मायने? दो देशों के रिश्ते में कितनी घुलेगी मिठास
PM Modi
'Melo-Di डिप्लोमेसी' के क्या हैं मायने? दो देशों के रिश्ते में कितनी घुलेगी मिठास
भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों का 'नस्लवाद', 'जहरीले सांप' का DNA टेस्ट
DNA
भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों का 'नस्लवाद', 'जहरीले सांप' का DNA टेस्ट
बंगाल में BJP नेता पप्पू सना पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती
West Bengal news
बंगाल में BJP नेता पप्पू सना पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती
बंगाल में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ TMC का प्रदर्शन, इधर ममता के आधे विधायक हुए गायब
DNA
बंगाल में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ TMC का प्रदर्शन, इधर ममता के आधे विधायक हुए गायब