ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान

Flight Updates: इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध पर अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने कहा है कि वे इस स्थिति के कारण भारत और खाड़ी क्षेत्र के बीच प्रभावित हो रही हवाई यात्रा पर नजर रख रहे हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 09, 2026, 04:59 PM IST
West Asia Crisis: मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के जारी एक बयान के अनुसार, भारतीय एयरलाइंस 9 मार्च को वेस्ट एशिया से 50 उड़ानें संचालित करने की प्लानिंग कर रही है. 7 मार्च के यात्री आवागमन आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय एयरलाइंस के कुल 51 उड़ानें वेस्ट एशिया से भारत पहुंचीं है. इन उड़ानों में कुल 8,175 यात्री सवार थे. 

भारतीय एयरलाइंस की नई योजना

बयान के अनुसार 8 मार्च को वेस्ट एशिया के अलग-अलग क्षेत्रों से उड़ानें भारत आएंगी. एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, स्पाइसजेट और अकासा जैसी इंडियन एयरलाइंस ने दुबई, अबू धाबी, रस अल खैमाह, फुजैरा, मस्कट और जेद्दा जैसे हवाई अड्डों से भारत के लिए 49 उड़ानों की योजना बनाई है. बयान के अनुसार, "यात्रियों की सुरक्षा और उड़ानों की बेहतर सुविधा के लिए एयरलाइंस मौजूदा स्थिति को देखते हुए अपनी उड़ानों के समय में जरूरी बदलाव कर रही हैं." इसके अलावा, इंडियन एयरलाइंस क्षेत्र के दूसरे हवाई अड्डों पर भी स्थिति पर लगातार नजर रख रही हैं, जिससे वहां से भी और उड़ानें शुरू की जा सकें. 

यात्रियों के लिए जरूरी निर्देश

मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और एयरलाइंस और इससे जुड़े अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं. साथ ही, टिकटों की कीमतों पर भी नजर रखी जा रही है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस दौरान किराया उचित बना रहे और कीमतों में बेवजह कोई उछाल न आए. वहीं यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फ्लाइट के समय में बदलाव की जानकारी के लिए एयरलाइन के संपर्क में रहें. मंत्रालय भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और समय-समय पर जरूरी जानकारी देता रहेगा. 

ईरान-इजरायल विवाद का असर

मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की यह कदम वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए उठाया गया है. 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमले किए, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद तेहरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए जवाबी कार्रवाई की.

(ANI)

 

West Asia crisis

West Asia crisis
