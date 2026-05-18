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Hindi Newsदेशअमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं, रूसी तेल खरीद पर भारत का क्लियर मैसेज; सरकार ने क्या कहा?

अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं, रूसी तेल खरीद पर भारत का क्लियर मैसेज; सरकार ने क्या कहा?

भारत ने कहा कि रूस से कच्चे तेल की सप्लाई जारी रहेगी. सोमवार (18 मई) को पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि भारत ने हमेशा एक व्यावसायिक समझ के साथ रूस से कच्चे तेल की खरीदारी की है और आने वाले समय में यह खरीदारी जारी रहेगी. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 18, 2026, 05:56 PM IST
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अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं, रूसी तेल खरीद पर भारत का क्लियर मैसेज; सरकार ने क्या कहा?

India Crude Oil News: भारत ने एक बार फिर साफ किया है कि रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रहेगी. पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने सोमवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान स्पष्ट किया कि अमेरिकी प्रतिबंधों की छूट के बावजूद भी भारत रूसी तेल खरीद रहा है. इसी मामले से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रूस पर अमेरिकी छूट के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि छूट से पहले भी, छूट के दौरान भी और अभी भी हम रूस से कच्चे तेल की खरीदारी कर रहे हैं. 

दरअसल, पश्चिम एशिया में जारी तनाव और दुनिया भर में फैले ईंधन संकट के बीच रूसी तेल की खरीग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा से जब इस मसले पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मूल रूप से खरीदारी करने के लिए हमारे पास एक व्यावसायिक समझ होनी चाहिए. कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है. पर्याप्त मात्रा में कच्चे तेल की आपूर्ति बार-बार सुनिश्चित की गई है और चाहे छूट मिले या न मिले, इससे हमारी आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा.  

देश की तेल रिफाइनरियां सामान्य तौर से काम कर रहीं 

सरकार की ओर से एक बार फिर स्पष्ट किया कि देश में पर्याप्त तेल का भंडार है. सरकार की ओर से कहा गया कि पिछले ढाई महीने से अधिक समय से पश्चिम एशिया संकट जारी है. होर्मुज स्ट्रेट पर हालात सही नहीं हैं. यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है और इससे कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. 

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सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल के आयात पर भी गहरा असर पड़ा है. हालांकि, देश की सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं. देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है. 

देश में पेट्रोल-डीजल और गैस की सामान्य सप्लाई जारी 

सुजाता शर्मा ने बताया कि मार्च से अब तक 7.37 लाख से ज्यादा PNG कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं, जबकि 2.76 लाख और कनेक्शनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है और 58,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने अपने LPG कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं. पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ घरेलू LPG सिलेंडर डिलीवर किए गए, जबकि कमर्शियल LPG और ऑटो LPG की सप्लाई सामान्य रूप से जारी रही. 

यह भी पढ़ें: अफवाहों पर लगा विराम, केरलम में भी मंच पर दिखे राहुल गांधी, पहले क्या थी चर्चा?

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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