Indian-flagged vessels: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के मसौदे पर हस्ताक्षर के बीच होर्मुज पर भी तनाव कम हो रहा है. अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भारत की प्रतिक्रिया सामने आई है. होर्मुज में यातायात फिर से दोनों दिशाओं में शुरू हो चुका है. विदेश मंत्रीलय (MEA) की ओर से मंगलवार (23 जून) को बताया गया कि भारतीय झंडे वाले जहाज जहाज सफलतापूर्वक फारस की खाड़ी में प्रवेश कर चुके हैं.
हालांकि, अभी भी 10 भारतीय झंडे वाले जहाज इस क्षेत्र में इंतजार में लगे हैं. विदेश मंत्रालय ने बताया कि 17 जून से अभी तक 11 जहाज होर्मुज स्ट्रेट को पार कर चुके हैं. बता दें कि यह खबर कई मायनों में खास है. ऐसा इसलिए, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट पर हालिया तनाव के बाद भी भारत ऊर्जा आपूर्ति किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुई.
बता दें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पश्चिम एशिया का एक संकरा मार्ग है, जिससे दुनिया का करीब 20 प्रतिशत कच्चा तेल और प्रकृतिक गैस गुजरता है. विशेष तौर से सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत जैसे देश इसी रास्ते से दुनिया के कई देशों को कच्चा तेल बेचते हैं. माना जाता है कि अगर इस रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट आती है,तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं. भारत भी अपना कच्चा तेल इसी रास्ते से आयात करता है.
हालिया हालात में होर्मुज स्ट्रेट में काफी तनाव देखने को मिला. इस कारण जहाजों का आवागमन प्रभावित हुआ. हालांकि, अब स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है. मंगलवार को MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस रास्ते से भारतीय झंडे वाली जहाजों का आवागमन जारी है. वहीं, विदेश मंत्रालय स्थिति पर नजर बनाए हुए है.
विदेश मंत्रालय ने बताया कि हाल में ही भारतीय ध्वज वाले टैंकरों ने आसानी से होर्मुज पार किया है. जानकारी के अनुसार, देश विभोर, देश वैभव और सनमार हेराल्ड ने सफलतापूर्वक होर्मुज को पार किया है. इन सभी टैंकरों में 8 लाख 60 हजार मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल लदा है. वहीं, इन जहाजों पर 94 नाविक सवार हैं.
MEA ने बताया कि देश वैभव गुजरात के वडिनार बंदरगाह पहुंचने वाला है. इसके साथ ही देश विभोर सिक्का पहुंचेगा. वहीं, सनमार हेराल्ड 1 जुलाई को ओडिशा के परादीप पहुंचेगा.
गौर करने वाली बात है कि होर्मुज स्ट्रेट में क्षेत्रीय तनाव के बावजूद भी भारत की ऊर्जा आपूर्ति लगातार बनी हुई है, जो वास्तव में एक अच्छी बात है. इसका सीधा मतलब है कि भारत ने अलग-अलग स्रोतों से ऊर्जा और उर्वरकों का आयात बढ़ाया है. वहीं, आपात स्थिति के लिए बैकअप प्लान तैयार हुए है.