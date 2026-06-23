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होर्मुज के दोनों ओर से खुलते ही निकले 11 भारतीय जहाज, 10 अभी भी कर रहे इंतजार; MEA ने क्या-क्या बताया?

होर्मुज पर सामान्य होते हालातों के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक अहम जानकारी दी है.विदेश मंत्रालय ने बताया कि 17 जून से अभी तक 11 जहाज होर्मुज स्ट्रेट को पार कर चुके हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 23, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:52 PM IST
होर्मुज के दोनों ओर से खुलते ही निकले 11 भारतीय जहाज, 10 अभी भी कर रहे इंतजार; MEA ने क्या-क्या बताया?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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