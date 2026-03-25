पहले ममता के चहते ऑफिसर्स हटाए, अब 7 अधिकारियों पर गिरी गाज; बंगाल चुनाव से पहले EC का बड़ा खेला

West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसको लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी तैयारियों में जुटे हैं. वहीं इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है. इलेक्शन कमीशन ने केंद्रीय बलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, जिसमें 7 जवानों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई.

7 जवानों के खिलाफ कार्रवाई

पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले, चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. आयोग के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए राज्य में तैनात केंद्रीय बलों के 7 जवानों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है. यह कार्रवाई उनके मुर्शिदाबाद में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के आरोप में की गई है. आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनावी ड्यूटी पर रहते हुए इस तरह के निमंत्रण स्वीकार करना नियमों का उल्लंघन है.

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ड्यूटी के वक्त न स्वीकारें मेहमाननवाजी

आरोपी जवानों में से 2 को अर्धसैनिक प्रोटोकॉल के तहत केंद्रीय बलों की हिरासत में ले लिया गया है, जबकि बाकी 5 जवानों को राज्य से बाहर ट्रांसफर कर दिया गया है. इन सभी 7 लोगों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि ड्यूटी पर रहते हुए किसी भी तरह की मेहमाननवाजी या उपकार स्वीकार करना सख्त मना है. सूत्रों के मुताबिक अब इस घटना को एक 'केस स्टडी' के तौर पर देखा जा रहा है और इसे भविष्य के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में शामिल किया जाएगा.

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बंगाल में चुनाव

बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले निगरानी बढ़ा दी गई है. यहां मतदान 2 चरणों में होने वाला है, जिसमें पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल 2026 को होगा और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल 2026 को वोटिंग होगी. विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 4 मई 2026 को घोषित किया जाएगा. इलेक्शन कमीशन ने राज्य में शांति और निष्पक्षता से चुनाव संपन्न करवाने के लिए मुख्यमंत्री के खास अधिकारी रहे DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत कई बड़े ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया है.