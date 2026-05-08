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Hindi Newsदेशममता को शिकस्त देने वाले शुभेंदु के सिर CM का ताज सजना तय! दो डिप्टी CM में एक होंगी महिला

ममता को शिकस्त देने वाले शुभेंदु के सिर CM का ताज सजना तय! दो डिप्टी CM में एक होंगी महिला

West Bengal CM & Amit Shah: बीजेपी विधायक दल की बैठक में पार्टी के सभी जीते विधायक मौजूद हैं. कोलकाता में हो रही बैठक से पहले हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद के लिए शुभेंदु अधिकारी का नाम लगभग तय हो गया है. बस ऐलान होना बाकी है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 08, 2026, 04:14 PM IST
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शुभेंदु अधिकारी फाइल फोटो
शुभेंदु अधिकारी फाइल फोटो

West Bengal CM News: बंगाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी को शाबाशी देते हुए बड़े संकत दिए हैं. पश्चिम बंगाल से आ रही खबरों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु को मुख्यमंत्री बना सकती है. नई सरकार में करीब 26 से 27 मंत्रियों के शपथ लेने की उम्मीद है. कोलकाता में होने जा रही विधायक दल की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे. शाह बतौर पर्यवेक्षक बैठक दल की अध्यक्षता करेंगे. इससे पहले शाह ने दक्षिणेश्वर मंदिर में की पूजा की और माता रानी का आभार जताया.

बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू 

शुभेंदु बीजेपी विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने पहुंच गए हैं. इस बीच बंगाल बीजेपी सूत्रों से आ रही खबरों के मुताबिक ममता बनर्जी को अलग-अलग चुनावों में हराकर विजेता बनकर उभरे अधिकारी का पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो गया है. खबरों के मुताबिक दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बंगाल में भी लागू होगा. वहीं दो डिप्टी सीएम में से एक महिला उप-मुख्यमंत्री हो सकती हैं.

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नंदीग्राम का नायक ही बंगाल का 'अधिकारी'

आपको बताते चलें कि शुभेंदु बीते दो विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी को अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव हरा चुके हैं. 2026 में शुभेंदु ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया था. ये वही नंदीग्राम था, जहां आंदोलन करके ममता ने बंगाल से कम्युनिस्टों की सत्ता उखाड़ फेंकी थी. बाद में भवानीपुर के टीएमसी एमएलए ने ममता बनर्जी के लिए सीट खाली की. उपचुनाव में ममता जीतीं. इस बार शुभेंदु थे उन्हें भवानीपुर से बड़े अंतर से हरा दिया. इसलिए नंदीग्राम के नायक को सीएम बनाना लगभग तय हो गया है.

 

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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