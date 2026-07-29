/पश्चिम बंगाल 2021 पोस्ट-पोल हिंसा केस में बड़ा फैसला, दुष्कर्म के 2 दोषियों को उम्रकैद की सजा

हाई कोर्ट के आदेश के बाद CBI ने 27 मई 2022 को यह मामला दर्ज किया. एजेंसी ने फरक्का थाने में 11 जून 2021 को दर्ज FIR को अपने हाथ में लिया था. मामले को लेकर पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 376DA, 365 और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस (POCSO Act) की धारा 6 के तहत जांच शुरू की गई.