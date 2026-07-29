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पश्चिम बंगाल 2021 पोस्ट-पोल हिंसा केस में बड़ा फैसला, दुष्कर्म के 2 दोषियों को उम्रकैद की सजा

West Bengal Post Violence Case: पश्चिम बंगाल में साल 2021 के चुनाव में हुई हिंसा को लेकर कोर्ट की ओर से बड़ा आदेश सुनाया गया है. इसके तहत पोस्ट-पोल हिंसा के मामले में 2 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 29, 2026, 11:09 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:10 PM IST
पश्चिम बंगाल 2021 पोस्ट-पोल हिंसा केस में बड़ा फैसला, दुष्कर्म के 2 दोषियों को उम्रकैद की सजा

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