/पश्चिम बंगाल 2021 पोस्ट-पोल हिंसा केस में बड़ा फैसला, दुष्कर्म के 2 दोषियों को उम्रकैद की सजा

West Bengal Crime News: पश्चिम बंगाल में दुष्कर्म से जुड़े मामले पर कोर्ट ने 2 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यहां के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर स्थित POCSO कोर्ट ने साल 2021 के पोस्ट-पोल हिंसा से जुड़े दुष्कर्म मामले में 2 दोषियों करीम शेख और सैयद तरजन हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
अदालत ने दोनों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376DA (सामूहिक दुष्कर्म) के तहत आजीवन कारावास की सजा दी है. इसके अलावा अन्य धाराओं में भी अलग-अलग अवधि की कठोर कैद सुनाई गई है, जो साथ-साथ चलेगी. इसके अलावा अदालत की ओर से पीड़िता को 5 लाख का मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है.
बता दें कि यह मामला साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भड़की पोस्ट-पोल हिंसा से जुड़ा है. 19 अगस्त 2021 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि चुनाव के बाद हुई हिंसा में हत्या और महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध, खासकर दुष्कर्म और दुष्कर्म की कोशिश के मामलों की जांच CBI करेगी.
हाई कोर्ट के आदेश के बाद CBI ने 27 मई 2022 को यह मामला दर्ज किया. एजेंसी ने फरक्का थाने में 11 जून 2021 को दर्ज FIR को अपने हाथ में लिया था. मामले को लेकर पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 376DA, 365 और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस (POCSO Act) की धारा 6 के तहत जांच शुरू की गई.
मामले को लेकर ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत ने 28 जुलाई 2026 को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और 29 जुलाई 2026 को सजा सुनाई. अदालत ने यह भी आदेश दिया कि आरोपी की एंबुलेंस बेचकर मिलने वाली रकम पीड़िता को दी जाए. इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), मुर्शिदाबाद को पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया गया है.