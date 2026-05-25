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Hindi NewsदेशTMC Abhishek Banerjee: बंगाल में फिजा बदलते ही शुभेंदु सरकार का एक्शन, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर अचानक क्यों पहुंची पुलिस?

TMC Abhishek Banerjee: बंगाल में फिजा बदलते ही शुभेंदु सरकार का एक्शन, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर अचानक क्यों पहुंची पुलिस?

Kolkata police Raid on Abhishek Banerjee: बंगाल में 9 मई को शुभेंदु सरकार के आते ही टीएमसी के लगता है कि बुरे दिन आ गए हैं. आज ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर बंगाल पुलिस पूरे लाव-लश्कर के साथ पहुंच गई. बताया जा रहा कि 7 दिन पहले ही कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक को अवैध निर्माण के सिलसिले में नोटिस दिया था. उसके बाद अब पुलिस घर पहुंची है. 

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: May 25, 2026, 05:34 PM IST
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Kolkata police Raid on Abhishek Banerjee: बंगाल में शुभेंदु सरकार आते ही टीएमसी के बुरे दिन आ गए हैं. सत्ता बदले हुए अभी कुछ ही दिन बीते हैं कि आज ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर बंगाल पुलिस पहुंच गई है, बताया जा रहा कि 7 दिन पहले ही कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक को नोटिस दिया था. उसके बाद अब पुलिस घर पहुंची है. जानकारी के मुताबिक पुलिस अभिषेक के घर से कुछ सामान ले गई है.

 

सिक्योरिटी से जुड़े सामान ले गई पुलिस

आज दोपहर पुलिस उनके घर पर पहुंची. बताया जा रहा कि पुलिस उनके घर से स्कैनर, स्क्रीन और केबल लेकर चली गई है. शुरआती जानकारी के मुताबिक अभिषेक को जेड प्लस सिक्योरिटी जब मिली थी, तब उनके घर सुरक्षा के मद्देनजर कई जरूरी उपकरण लगे थे. आज पुलिस उन्हें ही लेने गई थी.

बताया जा रहा कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को अवैध अतिक्रमण को लेकर कोलकाता नगर निगम ने 7 दिन पहले एक नोटिस दिया था. उसका अब तक जवाब भी नहीं दिया गया. अब बंगाल पुलिस 188-A हरीश मुखर्जी रोड पर स्थित अभिषेक बनर्जी के घर शांति निकेतन पुलिस पहुंच गई.  

(ये भी पढ़ें-  TMC राज में जैसा हश्र लेफ्ट का हुआ, क्या BJP के दौर में वैसा ही ममता का अंजाम होगा?)

9 मई के बाद से उलटी गिनती शुरू!

इस बार हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी को करारी हार मिली थी. 4 मई को आए चुनाव परिणाम में बीजेपी ने राज्य में प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए सरकार बनाई है. बीजेपी ने पहली बार 207 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं टीएमसी महज 80 सीटों पर सिमट गई. ममता बनर्जी अपनी परंपरागट सीट भवानीपुर से भी हार गईं. 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली थी. सीएम बनते ही उन्होंने कहा था कि ममता राज में जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं, वे उसकी जांच कराएंगे. अब इस छापे को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है. माना जा रहा कि आने वाले दिनों में ममता और अभिषेक की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

(ये भी पढ़ें-  'न तख्त रहा ना ताज', अब ममता को चाहिए लेफ्ट का भी साथ; संयुक्त मंच पर क्यों बुलाया?)

ममता से ज्यादा अभिषेक क्यों हैं बीजेपी के निशाने पर? 

चुनाव के दौरान भी बीजेपी ममता से ज्यादा उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमलावर थी. अब सत्ता में आते ही अभिषेक निशाने पर हैं. शुभेंदु ने सीएम बनते ही अभिषेक की जेड+ सिक्योरिटी हटा दी है. वहीं उनके ऑफिस के बाहर तैनात जवानों को भी हटा लिया गया है. इसके साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में अभिषेक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.  

 

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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