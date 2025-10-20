Advertisement
trendingNow12968559
Hindi Newsदेश

बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप, "डर के साये में जी रहे हैं हम"

पश्चिम बंगाल में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन राज्य के बूथ लेवल ऑफिसर का आरोप है कि वो सत्ता पर काबिज पार्टी टीएमसी के डर के साये में जी रहे हैं. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 20, 2025, 12:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप, "डर के साये में जी रहे हैं हम"

TMC allegedly threatens BLOs in Bengal: बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और वोटकोरमी ओइक्यो मंच के महासचिव स्वपन मंडल ने कथित धमकी और चुनावी गड़बड़ियों पर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने रविवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बीएलओ तृणमूल कांग्रेस समर्थित समर्थकों के लगातार खतरे में काम कर रहे हैं.

आईएएनएस को दिए एक खास इंटरव्यू में, मंडल ने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रॉसेस जल्द ही शुरू होने वाली है और वोटर मैपिंग सहित ज्यादातर बेसिक काम बीएलओ द्वारा पहले ही पूरा कर लिया गया है. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान, कई बीएलओ को तृणमूल कांग्रेस (TMC) से जुड़े लोगों द्वारा धमकाया गया और रिश्वत देने के लिए भी संपर्क किया गया, जो उन पर संशोधित मतदाता सूची में अवैध मतदाताओं के नाम शामिल करने का दबाव बना रहे थे.

उन्होंने कहा, "हमने ये सभी चिंताएं पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और एडिशनल सीईओ को सौंप दी हैं. हमने साफ तौर से अर्धसैनिक बलों की तैनाती सहित सुरक्षा की मांग की है ताकि बीएलओ बिना किसी डर के अपना काम कर सकें."

Add Zee News as a Preferred Source

2024 के लोकसभा चुनावों में डायमंड हार्बर से तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी की जीत पर टिप्पणी करते हुए, मंडल ने दावा किया कि ये जीत निष्पक्ष जनादेश का प्रतीक नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि मतदान के दिन मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचने से रोका गया और जिन लोगों ने मतदान करने की कोशिश किया.

उन्होंने कहा, "बीएलओ की मतदान में कोई भूमिका नहीं है, लेकिन मतदान कर्मियों को चुप करा दिया गया और मतदाताओं को आतंकित किया गया. जीत का अंतर इसलिए बनाया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल में विपक्ष को मतदान करने नहीं दिया गया."

उन्होंने जहांगीर नाम के एक व्यक्ति का भी नाम लिया और उस पर मतदाताओं पर दबाव बनाने में अहम भूमिका निभाने का आरोप लगाया. मंडल ने कहा कि चुनाव अधिकारियों को लगभग 20-25 कथित 'राष्ट्र-विरोधी तत्वों' की सूची सौंपने के बावजूद, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई. उन्होंने दावा किया कि अर्धसैनिक बल भी मूकदर्शक बने रहे.

मंडल ने कहा कि तत्कालीन मुख्य चुनाव अधिकारी, आरिज आफताब को बार-बार स्थिति से अवगत कराया गया था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने आगे कहा, "लोकतंत्र को निरर्थक बना दिया गया. अब हम भारत के चुनाव आयोग से उम्मीद करते हैं कि वह एक वास्तविक स्वतंत्र वातावरण सुनिश्चित करे ताकि लोकतंत्र की जीत हो सके."

(इनपुट-आईएएनएस)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

West BengalTMCBLOSirblock level officer

Trending news

इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
Flood
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
Indresh Kumar
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को बचाया, कब हुए थे अगवा?
Assam Rifles
असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को बचाया, कब हुए थे अगवा?
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
maharashtra news in hindi
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
diwali 2025
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
Singer Zubeen Garg
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
Telangana
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
प्लीज इस दिवाली ये 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
Owl
प्लीज इस दिवाली ये 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान
Mohan Bhagwat
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान