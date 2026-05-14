बंगाल में गोवंश के वध पर सुवेंदु सरकार की बड़ी सख्ती! बिना 'फिटनेस सर्टिफिकेट' वध किया तो होगी कानूनी कार्रवाई

Cow Slaughter Law: बंगाल सरकार ने ‘पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950’ के तहत जनता के लिए एक संशोधित नोटिस जारी किया है. नए निर्देशों के मुताबिक अब किसी भी गाय या भैंस का वध बिना आधिकारिक प्रमाण पत्र के नहीं किया जा सकेगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल वही पशु वध के लिए मान्य होंगे, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि वे वध के लिए उपयुक्त हैं.

प्रमाण पत्र के बिना नहीं मिलेगी अनुमति

संशोधित नियमों के अनुसार, पशु वध से पहले संबंधित अधिकारियों से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा. इस प्रमाण पत्र में यह पुष्टि करनी होगी कि संबंधित पशु उम्र, स्वास्थ्य या अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर वध योग्य है. सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना और अवैध पशु वध पर रोक लगाना है.

The West Bengal government has issued a modified notice for the public under the West Bengal Animal Slaughter Control Act 1950, saying no cattle or buffalo can be slaughtered without official certification, which declares the animal fit for slaughter. No open public slaughter… pic.twitter.com/cBdYrdRkvW Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) May 14, 2026

खुले में पशु वध पर सख्त रोक

नोटिस में यह भी साफ किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर खुले में पशु वध की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन ने कहा है कि किसी भी तरह का सार्वजनिक या खुले स्थान पर किया गया पशु वध नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

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प्रशासन को दिए गए सख्त निर्देश

राज्य सरकार ने स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे नए नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें. अधिकारियों को अवैध पशु वध और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया है. सरकार का कहना है कि यह फैसला कानून व्यवस्था बनाए रखने, स्वच्छता सुनिश्चित करने और पशु वध से जुड़ी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है.

इस आदेश के बाद राज्य में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस तेज होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि पशु वध और उससे जुड़े नियम बंगाल में लंबे समय से संवेदनशील मुद्दा रहे हैं.