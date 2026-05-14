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Hindi Newsदेशबंगाल में गोवंश के वध पर सुवेंदु सरकार की बड़ी सख्ती! बिना फिटनेस सर्टिफिकेट वध किया तो होगी कानूनी कार्रवाई

बंगाल में गोवंश के वध पर सुवेंदु सरकार की बड़ी सख्ती! बिना 'फिटनेस सर्टिफिकेट' वध किया तो होगी कानूनी कार्रवाई

Public Slaughter Ban in bengal: बंगाल सरकार ने ‘पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950’ के तहत नया नोटिस जारी किया है. अब गाय या भैंस का वध केवल आधिकारिक प्रमाण पत्र मिलने पर ही किया जा सकेगा. सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर खुले में पशु वध पर भी रोक लगा दी है. प्रशासन को अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 14, 2026, 12:10 PM IST
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Animal Slaughter Rules
Animal Slaughter Rules

Cow Slaughter Law: बंगाल सरकार ने ‘पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950’ के तहत जनता के लिए एक संशोधित नोटिस जारी किया है. नए निर्देशों के मुताबिक अब किसी भी गाय या भैंस का वध बिना आधिकारिक प्रमाण पत्र के नहीं किया जा सकेगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल वही पशु वध के लिए मान्य होंगे, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि वे वध के लिए उपयुक्त हैं.

प्रमाण पत्र के बिना नहीं मिलेगी अनुमति

संशोधित नियमों के अनुसार, पशु वध से पहले संबंधित अधिकारियों से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा. इस प्रमाण पत्र में यह पुष्टि करनी होगी कि संबंधित पशु उम्र, स्वास्थ्य या अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर वध योग्य है. सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना और अवैध पशु वध पर रोक लगाना है.

खुले में पशु वध पर सख्त रोक

नोटिस में यह भी साफ किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर खुले में पशु वध की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन ने कहा है कि किसी भी तरह का सार्वजनिक या खुले स्थान पर किया गया पशु वध नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

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प्रशासन को दिए गए सख्त निर्देश

राज्य सरकार ने स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे नए नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें. अधिकारियों को अवैध पशु वध और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया है. सरकार का कहना है कि यह फैसला कानून व्यवस्था बनाए रखने, स्वच्छता सुनिश्चित करने और पशु वध से जुड़ी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है.
इस आदेश के बाद राज्य में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस तेज होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि पशु वध और उससे जुड़े नियम बंगाल में लंबे समय से संवेदनशील मुद्दा रहे हैं.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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