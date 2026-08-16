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Annapurna Yojana: बंगाल की महिलाओं के बैंक में 3000 रुपये जमा कराएगी सरकार, कौन है इस मासिक सहायता का पात्र; कैसे मिलेगी रकम?

Annapurna Yojana: पश्चिम बंगाल में 1 जून 2026 से लागू हुई अन्नपूर्णा योजना की तीसरी किस्त चालू होने वाली है. शुभेंदु सरकार की इस योजना का पात्र कौन है और इस योजना में लाभार्थियों को रकम कैसे दी जाएगी?

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 16, 2026, 11:05 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:05 PM IST
Annapurna Yojana: बंगाल की महिलाओं के बैंक में 3000 रुपये जमा कराएगी सरकार, कौन है इस मासिक सहायता का पात्र; कैसे मिलेगी रकम?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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