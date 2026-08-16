/Annapurna Yojana: बंगाल की महिलाओं के बैंक में 3000 रुपये जमा कराएगी सरकार, कौन है इस मासिक सहायता का पात्र; कैसे मिलेगी रकम?

West Bengal Annapurna Yojana: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार महिला सशक्तिकरण और आर्थिक मजबूती को बढ़ावा देते हुए अन्नपूर्णा योजना चला रही है. इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है. योजना 1 जून 2026 से लागू हुई है. अब इसकी तीसरी किस्त से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है.
बताया जा रहा है कि 17 अगस्त 2026 को सभी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पैसे भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. 3000 रुपये की इस मासिक सहायता का पात्र कौन है और इसकी राशि कैसे मिलेगी?
बंगाल सरकार की ओर से अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये की राशि देकर उन्हें आर्थिक सहारा दिया जा रहा है. यह रकम डायरेक्ट लाभार्थियों के बैंक अकाउंट पर जाती है. वहीं, इस योजना का पात्र होने के लिए लाभार्थियों का सत्यापन किया जाता है और कुछ खास शर्तों के आधार पर ही पात्रता तय होती है. रकम जमा करने के बाद यह लाभार्थियों के अकाउंट में 2-3 दिन तक पहुंच सकती है. यानी की पात्र महिलाओं के बैंक में अगस्त के तीसरे सप्ताह के आसपास यह राशि पहुंच सकती है.
बंगाल सरकार की अन्नपूर्णा योजना का पात्र बनने के लिए महिला को पश्चिम बंगाल की स्थायी निवासी होना जरूरी है. वहीं, उसकी उम्र 25-60 वर्ष के अंदर होनी चाहिए. इसके अलावा महिला की व्यक्तिगत आय 10,000 रुपये प्रति महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और परिवार की सालाना आय 12 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. साथ ही इस मासिक सहायता की पात्र महिला के पास न तो कोई सरकारी नौकरी या नियमित पेंशन नहीं होनी चाहिए. इनकम टैक्स देने वाली महिलाओं को भी इस योजना से बाहर रखा गया है. पश्चिम बंगाल के 7 नगर निगम क्षेत्रों में 50 दशमलव से अधिक जमीन रखने वाली महिलाएं भी अन्नपूर्णा योजना के दायरे में नहीं आएंगी.
अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी परिवारों की बात करें तो, गाइडलाइन के अनुसार, 1 परिवार में 1-2 महिलाओं को इस योजना का लाभा मिल सकता है. अगर परिवार की दोनों महिलाएं पात्रता की सारी शर्तों के अंतर्गत आती हैं, तो दोनों को हर महीने 3000-3000 रुपये मिल सकते हैं. हालांकि, अंतिम लाभ गवर्मेंट वेरिफिकेशन और एलिजिबिलिटी लिस्ट में नाम आने के बाद ही मिल पाएगा.