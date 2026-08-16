/Annapurna Yojana: बंगाल की महिलाओं के बैंक में 3000 रुपये जमा कराएगी सरकार, कौन है इस मासिक सहायता का पात्र; कैसे मिलेगी रकम?

बंगाल सरकार की अन्नपूर्णा योजना का पात्र बनने के लिए महिला को पश्चिम बंगाल की स्थायी निवासी होना जरूरी है. वहीं, उसकी उम्र 25-60 वर्ष के अंदर होनी चाहिए. इसके अलावा महिला की व्यक्तिगत आय 10,000 रुपये प्रति महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और परिवार की सालाना आय 12 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. साथ ही इस मासिक सहायता की पात्र महिला के पास न तो कोई सरकारी नौकरी या नियमित पेंशन नहीं होनी चाहिए. इनकम टैक्स देने वाली महिलाओं को भी इस योजना से बाहर रखा गया है. पश्चिम बंगाल के 7 नगर निगम क्षेत्रों में 50 दशमलव से अधिक जमीन रखने वाली महिलाएं भी अन्नपूर्णा योजना के दायरे में नहीं आएंगी.