West Bengal Assembly elections 1st Phase Poll: TMC नेता बोले- बंगाल की बेटी गद्दारों को हराएगी, PM Modi ने की रिकॉर्ड मतदान की अपील

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव के लिए पहले चरण (West Bengal Assembly elections 1st Phase Poll) का मतदान हो रहा है. इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद डेरेक ओ ब्रायन Derek O'Brien ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधा है.

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद डेरेक ओ ब्रायन Derek O'Brien ने ट्वीट किया है, '2 मई को तृणमूल कांग्रेस जीतेगी. बंगाल के बेटी बंगाल के गद्दारों को नंदीग्राम के 'बैकयार्ड' में हराएगी. मोदी-शाह और टूरिस्ट गैंग के सदस्य लगातार संस्थाओं को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं. बंगाल में महिलाएं जब तक चाहेंगी तब तक साड़ी पहनती रहेंगी.'

May2. Trinamool will win Bengal.

Bengal's Daughter will defeat Bengal's Traitor in his 'backyard' in Nandigram.

Mo-Sha and members of the Tourist Gang will continue trying to destroy every institution

Women in Bengal will continue to wear saris any way they want.

— Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) March 27, 2021