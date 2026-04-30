West Bengal Election: धक्का देने से बुजुर्ग की मौत, जिंदा वोटर को बताया ‘मृत’ और TMC कार्यकर्ता का सिर फूटा, दांत भी टूटे

Bengal Election 2nd Phase: बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा के दूसरे चरण के लिए वोटिंग हुई. वोटरों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. हालांकि कुछ जगहों से हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें भी आईं. इसके अलावा एक बुजुर्ग की भी मौत हो गई. वहीं एक अलग घटना में TMC कार्यकर्ता का सिर फूट गया और दांत भी टूट गए. तीसरी घटना भी बेहद दिलचस्प है, यहां एक महिला जब वोट डालने गई, तो उसे पता चला कि उसे मुर्दा घोषित कर दिया गया है.

बुजुर्ग की मौत

पहली घटना हावड़ा से है, यहां उदयनारायणपुर ब्लॉक के खोसालपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत बलरामपुर प्राथमिक विद्यालय के 245 नंबर बूथ पर एक 81 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई. मृतक का नाम पूर्णचंद्र डोलुई बताया गया है. आरोप तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है कि बुजुर्ग अपने बेटे के साथ वोट डालने पहुंचे थे, लेकिन बेटे को बूथ के अंदर जाने नहीं दिया गया. मजबूरी में 81 वर्षीय बुजुर्ग अकेले ही वोट डालने अंदर गए. आरोप है कि वोट देने के बाद जब वे बाहर निकल रहे थे, तब देरी होने पर केंद्रीय बल के जवानों ने उन्हें धक्का दे दिया, जिससे उनकी मौत हो गई.

वोट देने पहुंचे, पता चला मृत घोषित कर दिए गए

पूर्व बर्दवान जिले के केतुग्राम विधानसभा क्षेत्र के नैहाटी के 241 नंबर बूथ पर एक हैरान करने वाली घटना सामने आई. झरना विश्वास नाम की महिला अपने बेटे और बहू के साथ वोट देने बूथ पहुंचीं, लेकिन वहां जाकर उन्हें बताया गया कि चुनाव आयोग की ऑनलाइन वोटर सूची में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है. बीएलओ ने सूची दिखाते हुए उनकी मौत की जानकारी दी. इसके चलते झरना विश्वास वोट नहीं दे सकीं, जबकि उनके परिवार के अन्य सदस्य वोट डाल पाए. इस घटना से हैरान झरना विश्वास अब खुद को 'जिंदा साबित' करने के लिए प्रयास कर रही हैं. उनकी बहू श्रावणी विश्वास ने बताया कि 'हम वोट देने गए थे, वहां पता चला कि मेरी सास मर चुकी हैं, लेकिन हम उसी ‘मृत’ सास के साथ वापस घर लौट आए.'

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TMC कार्यकर्ता का सिर फूटा, दांत भी टूटे

तीसरी घटना आमता के ताजपुर की है, यहां हिंसा में TMC कार्यकर्ता पर हमला करने का आरोप लगा है, इस दौरान उनका सिर फूट गया और दांत भी टूटा. पश्चिम बंगाल के आमता विधानसभा क्षेत्र के ताजपुर मिरपाड़ा के 187 नंबर बूथ के पास कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई. आरोप है कि हमले में एक TMC कार्यकर्ता का सिर फोड़ दिया गया और उसके दांत भी तोड़ दिए गए. TMC का आरोप है कि इस हमले के पीछे सीपीआईएम और ISF के कार्यकर्ता शामिल थे. हालांकि, इस मामले पर विपक्षी दलों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

चुनाव में हुई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग

बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिन 142 सीटों पर वोटिंग हुई, वहां रात 11 बजे तक 92.6% वोट पड़े. इसके साथ ही, सभी 294 सीटों और वोटिंग के दोनों चरणों को मिलाकर कुल वोटिंग का आंकड़ा 92.9% के शानदार स्तर पर पहुंच गया. चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि यह आंकड़ा 2021 की वोटिंग (जो कि 81.5% थी) से काफी ज्यादा है और अब तक पूरे भारत में किसी भी विधानसभा चुनाव में हुई सबसे ज्यादा वोटिंग में से एक है. इस चुनाव से पहले, बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग 2011 में हुई थी, जब 34 साल पुरानी लेफ्ट फ्रंट सरकार को सत्ता से हटाने के लिए 84.3% वोटरों ने अपने वोट डाले थे.