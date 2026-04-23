'मैं किसी की 'B' टीम नहीं...', वोटिंग के दौरान AJUP चीफ हुमायूं कबीर ने TMC पर लगाए गंभीर आरोप

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण की वोटिंग चल रही थी, लेकिन मुर्शिदाबाद में माहौल सिर्फ मतदान तक सीमित नहीं था. यहां सियासत का तापमान अलग ही स्तर पर पहुंच चुका था. इसी बीच AJUP के संस्थापक हुमायूं कबीर ने खुलकर अपनी बात रखी और कई मुद्दों पर सफाई दी. अपनी पार्टी पर लग रहे आरोपों को लेकर भी कबीर ने दो टूक जवाब दिया. उन्होंने साफ कहा, 'मैं किसी की ‘बी' टीम नहीं हूं.' उनका कहना था कि उनकी पार्टी पूरी तरह स्वतंत्र सोच के साथ चुनावी मैदान में उतरी है और उनका फोकस सिर्फ जनता के मुद्दों पर है, न कि किसी के इशारों पर राजनीति करने का.

हुमायूं कबीर ने अपने राजनीतिक सफर के शुरुआती दिनों पर चर्चा करते हुए बताया कि जब उन्होंने नई पार्टी खड़ी करना बिल्कुल आसान नहीं था. शुरुआत में उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, आलोचनाएं भी खूब हुईं. कई बार ऐसा लगा कि रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे-धीरे हालात बदले. पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जिस तरह उनका साथ दिया, उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया.

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#WATCH | West Bengal Assembly Elections 2026 | Murshidabad: On the first phase of voting, AJUP founder Humayun Kabir says, "... After forming the new party, there was a lot of opposition against me... I received tremendous support from my party. I fielded 142 candidates but 25-26… pic.twitter.com/UikneceypQ — ANI (@ANI) April 23, 2026

टीएमसी पर लगाए गंभीर आरोप

हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी उनकी पार्टी के 25-26 उम्मीदवारों को टीएमसी ने पैसे देकर अपने पाले में कर लिया है. कबीर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कुल 142 उम्मीदवार उतारे थे. इसके बावजूद उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा और अब भी 117 उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने TMC पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी टिकट बेच रही है और उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को पैसे के दम पर तोड़ा जा रहा है. कबीर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जनता इस सबका जवाब चुनाव में देगी.

इस चुनाव में बीजेपी नहीं जीतनी चाहिएः कबीर

मैं 43 सालों से पॉलिटिक्स में हूं कभी 30 साल नेशनल कांग्रेस में था, फिर वो 2012 में नेशनल कांग्रेस छोड़ TMC में शामिल हुआ हूं. पश्चिम बंगाल में मेरे चुनाव मैदान में उतरने की वजह से टीएमसी को बड़ी दिक्कत हो रही है, जो पिछली तीन बार से बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं. वहीं ये पूछे जाने पर कि बीजेपी पर आपके चुनाव लड़ने से क्या फर्क पड़ेगा तो उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी सत्ता में नहीं आनी चाहिए. मैंने बीजेपी को रोकने के लिए ये कदम उठाया है.

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