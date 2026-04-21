क्या है सीएम हिमंता का 'मीट चैलेंज', जिसके लिए ममता बनर्जी को दिया असम आने का न्योता? बंगाल चुनाव के बीच वायरल हुआ बयान

West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गए. 23 अप्रैल को राज्य मे पहले चरण की वोटिंग होनी है. चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दलों ने जोर शोर से लोगों को अपनी ओर करने की कोशिश की. इसी कड़ी में असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने भी बंगाल में रैली की. इस दौरान उन्होंने टीएमसी सरकार और सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा.

दरअसल, बंगाल के पुरुलिया में प्रचार के दौरान सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि तृणमूल सरकार 'लक्ष्मी भंडार' योजना के तहत केवल ₹1,500 देती है. क्या माता लक्ष्मी सचमुच इतनी कंजूस हैं? माता लक्ष्मी को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए और इस योजना को बंद कर नई योजना लाई जानी चाहिए. इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम ममता राज्य में लोगों को डरा रही हैं कि बीजेपी की सरकार आने के बाद मछली खाना बंद कर दिया जाएगा. आइए आपको बताते हैं कि सीएम सरमा ने क्या कहा?

जब हिमंता बिस्व सरमा ने सीएम ममता को घेरा

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने पुरुलिया के बलरामपुर में भाजपा की एक जनसभा के दौरान यह टिप्पणी की. उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि तृणमूल सरकार 'लक्ष्मी भंडार' योजना के तहत केवल ₹1,500 देती है. क्या माता लक्ष्मी सचमुच इतनी कंजूस हैं? माता लक्ष्मी को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए. इसलिए, 'लक्ष्मी भंडार' को बंद करो और इसकी जगह 'अन्नपूर्णा भंडार' शुरू करो. 'अन्नपूर्णा भंडार' के तहत ₹3,000 दिए जाएंगे.

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सीएम ममता को गिया मीट खाने का चैलेंज

सीएम हिमंता ने ममता बनर्जी पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि वे (TMC) दावा करते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई, तो लोगों को मछली और मांस का सेवन नहीं करने दिया जाएगा. सीएम सरमा ने कहा कि असम में बीजेपी सत्ता में है, क्या वहां के लोग लोग मछली और मांस खाना छोड़ देते हैं? हिमंता ने कहा कि मैंने ममता दीदी से कहा कि मैं आपको अपने घर बुलाऊंगा. हम साथ बैठकर चावल-मछली का भोजन करेंगे और मछली खाने की प्रतियोगिता रखेंगे.

सीएम हिमंता ने दावा किया कि मैं ममता दीदी से एक किलोग्राम ज़्यादा मछली खाऊंगा. हम बंगाल के 100 लोगों और असम के भाजपा के 100 सदस्यों के बीच मछली और मांस खाने की प्रतियोगिता आयोजित करेंगे. असम की भाजपा टीम दो किलोग्राम ज़्यादा मांस खाएगी.

टीएमसी को खूब सुनाया

गौरतलब है कि हिमंता ने कहा कि अगर कोई भाजपा कार्यकर्ताओं पर हाथ उठाने की कोशिश करेगा, तो हम तृणमूल सदस्यों की जमकर पिटाई करेंगे. पुलिस की चिंता मत करो. उन्होंने कहा कि 4 मई के बाद पुलिस पाला बदल लेगी. जो लोग अभी 'वाम' (Left) की ओर झुके हुए हैं, वे 'दक्षिण' की ओर मुड़ जाएंगे. हिमंता ने कहा कि खुद बंगाल की पुलिस ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं को सबक सिखाएगी. जो लोग तृणमूल के गुंडों की तरह काम करते हैं, वे असल में कोई 'दबंग' नहीं हैं, उन्हें बस पुलिस का संरक्षण मिला है.

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