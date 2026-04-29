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Hindi Newsदेशकौन है बंगाल में CM की पहली पसंद? BJP या TMC...किसको मिल सकता है SIR का फायदा? क्या कहता है Zeenia का एग्जिट पोल

कौन है बंगाल में CM की पहली पसंद? BJP या TMC...किसको मिल सकता है SIR का फायदा? क्या कहता है Zeenia का एग्जिट पोल

West Bengal Opinion Polls Result 2026: ज़ी न्यूज़ की एआई एंकर ज़ीनिया ने पश्चिम बंगाल में एक्जिट पोल के पत्ते खोल दिए हैं. पश्चिम बंगाल में अबकी बार किसती सरकार बनने जा रही है, ये तो 4 मई को मतगणना के बाद पता चलेगा. फिलहाल क्या निर्णायक मुद्दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल में और CM को लेकर लोगों के सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स को पढ़कर क्या बताया, जान लीजिए

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 29, 2026, 08:03 PM IST
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Zeenia (AI Anchor)
Zeenia (AI Anchor)

West Bengal Exit Polls Results 2026: पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव इस बार वॉर रूम के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी लड़ा गया. ज़ी न्यूज़ की एंकर ज़ीनिया ने राज्य में अपने सैंपल साइज से लेकर लोगों के दिमाग में आए लगभग सभी जरूरी सवालों को टटोला, जो पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में मुद्दा बने. ज़ीनिया ने सिर्फ सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स ही नहीं टटोले, बल्कि न्यूज़ रूम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया. आपको बताते चलें कि पश्चिम बंगाल में तीन लाख से ज्यादा मतदाताओं के पॉलिटिकल और सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स टटोलने वाली ज़ी न्यूज़ की एआई एंकर ज़ीनिया के बताए एक्जिट पोल परिणा 2024 के लोकसभा चुनावों में सबसे सटीक एग्जिट पोल साबित हुए थे. 

ज़ीनिया ने क्या-क्या बताया?

ज़ीनिया ने बताया कि मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की पहली पसंद कौन है. बंगाल चुनाव में इस बार कौन-कौन से मुद्दे लोगों के दिमाग में रहे, आइए बताते हैं. ज़ीनिया ने तीन लाख लोगों के न सिर्फ मन को पढ़ा बल्कि चुनाव में वोट डालकर लौटे मतदाताओं के सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर आए पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को भी टटोला. 

Zeenia Exit poll: ज़ीनिया ने बताया सीएम की पहली पसंद कौन?

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है?

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1- ममता बनर्जी- 42%

2- सुवेंदु अधिकारी- 36%

3- अभिषेक बनर्जी- 9%

4-दिलीप घोष - 8%

5-अग्निमित्रा पॉल- 5%

सवाल 2- एसआईआर का फायदा किसे मिलता दिख रहा है?

Zeenia: टीएमसी (56%), बीजेपी (34%), लेफ्ट (5%), कांग्रेस (5%)

सवाल 3- घुसपैठियों के मुद्दे ने क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाया?

Zeenia: हां.

डिस्क्लेमर: इस एग्ज़िट पोल में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है. डेटा कलेक्शन और डेटा प्रोसेसिंग में  एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. आपको बता दें कि जो आंकड़े ज़ी न्यूज दिखाएगा, वो सर्वे एजेंसी आईसीपीएल के आंकड़े हैं. ये आंकड़े चुनाव का नतीजा नहीं हैं, सिर्फ़ एग्जिट पोल हैं. एग्ज़िट पोल के आंकड़ों और नतीजों में अंतर हो सकता है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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ZEENIA Exit PollWest Bengal Zeenia exit poll

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