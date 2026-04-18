बंगाल चुनाव में पोस्टर वॉर तेज, हरिनघाटा में BJP के खिलाफ दीवारों पर लगे स्लोगन वाले चित्र; TMC पर लगे आरोप

Bengal Election 2026: बंगाल के हरिनघाटा में चुनावी पोस्टर वॉर तेज हो गई है. दीवारों पर ‘No Vote to BJP’ जैसे नारे और व्यंगात्मक चित्र लगाए गए हैं. स्थानीय सूत्र TMC पर आरोप लगा रहे हैं, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई. BJP ने इसे राजनीतिक शालीनता के खिलाफ बताया.
Trending Photos
West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में इस बार प्रचार के तरीके तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं. पारंपरिक रैलियों और सभाओं से आगे बढ़ते हुए अब अलग-अलग रचनात्मक और व्यंगात्मक तरीकों से वोटरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. कहीं उम्मीदवार मछली के जरिए प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं बाल काटकर या दीवारों पर लेखन के माध्यम से चुनावी संदेश दिया जा रहा है.
इसी कड़ी में हरिनघाटा के वार्ड नंबर 4 में दीवारों पर लगे पोस्टरों ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है. इन पोस्टरों में BJP के खिलाफ विभिन्न तरह के संदेश लिखे गए हैं. कुछ पोस्टरों में 'No Vote to BJP' जैसे स्लोगन हैं, जबकि कुछ में नेताओं को व्यंगात्मक रूप से दर्शाया गया है. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इन पोस्टरों को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) द्वारा लगाया गया है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
कई पोस्टरों में कथित तौर पर डिटेंशन सेंटर का डर दिखाकर मतदाताओं को चेताने की कोशिश की गई है. इनका उद्देश्य यह दर्शाना है कि अगर BJP सत्ता में आती है, तो राज्य की स्थिति कैसी हो सकती है. इस तरह के संदेशों ने इलाके में बहस और विवाद दोनों को जन्म दिया है.
ये भी पढ़ें: हिम्मत है तो 4 मई को कोलकाता में रहना, फिर... अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह को किया चैलेंज
BJP प्रत्याशी असीम सरकार ने इस पोस्टर कैंपेन की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि इस तरह के व्यंगात्मक और अपमानजनक पोस्टर राजनीति की शालीनता को नुकसान पहुंचाते हैं. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि राजनीति में मानवता और सम्मान होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत हमले. इस पूरे घटना ने यह साफ कर दिया है कि चुनावी प्रचार अब पारंपरिक तरीकों से हटकर नए और रचनात्मक माध्यमों की ओर बढ़ रहा है. हालांकि, इन नए तरीकों के साथ विवाद भी जुड़ते जा रहे हैं, जिससे चुनावी माहौल और अधिक गरमाता दिख रहा है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.