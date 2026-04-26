'TMC के गुंडों को उलटा लटकाकर सीधा करेंगे', ममता की धमकी के बाद अमित शाह ने फिर चेताया

पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार के दौरान अमित शाह ने एक बार फिर से टीएमसी पर निशाना साधा. शाह ने दावा किया कि बंगाल में 4 मई को कमल का फूल खिलने जा रहा है और सरकार बनते ही बंगाल से सभी घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के गुंडो को उलटा लटकाकर सीधा करेंगे.
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West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग 29 मई को होनी है. इससे पहले भारतीय जनता पार्टी जोर-शोर से चुनावी प्रचार कर रही है. बंगाल के चुनावी प्रचार के दौरान वार-पलटवार का दौर चल रहा है. हाल में ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी पर निशाना साधा था और कहा था कि बंगाल में भाजपा की सरकार आने के बाद एक भी गुंडा नहीं बचेगा, सभी को उलटा लटकार कर सीधा कर देंगे.
गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि वह इस अमित शाह के खिलाफ केस करेंगी. सीएम ममता ने कहा कि देश के होम मिनिस्टर ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं. वहीं, ममता ने चुनाव आयोग पर शिकायतों को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया. इन सबके बीच रविवार को बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने अपने बयान को दोहराया.
पश्चिम बंगाल के तेहट्टा विधानसभा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की. शाह ने इस दौरान दावा किया कि बंगाल में जंगलराज कायम हो चुका है और चारों ओर गुंडो का बोलबाला है. उन्होंने लोगों से कहा कि चिंता मत करना इस बार कोई गुंडा बीच में नहीं आएगा. अगर वोटिंग वाले दिन परेशान किया तो 4 तारीख को उलटा लटकाकर सीधा कर देंगे.
शाह ने कहा कि दीदी आपका टाइम खत्म हो गया है. 4 तारीख को बीजेपी सरकार आने वाली है. अभी तो सिर्फ मतदाता सूची से निकल रहे हैं. बीजेपी का सीएम आने के बाद सिर्फ मतदाता सूची से नहीं सभी घुसपैठियों को पूरे बंगाल से चुन-चुन कर निकालेंगे.
बंगाल के तेहट्टा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि तेहट्टा में जलंगी नदी पर पुल बनाने का काम आज भी पूरा नहीं हुआ है. आज मैं कहकर जाता हूं कि भाजपा की सरकार बनने के बाद दो साल में ही जलंगी नदी पर पुल बनाने काम हम पूरा कर देंगे. इसके साथ ही कहा कि 5 तारीख को भाजपा की सरकार बना दो- हम टीएमसी के सारे सिंडिकेट को खत्म कर देंगे. टीएमसी के गुंडों को हम उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेंगे.
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अमित शाह ने अपनी रैली में बंगाल की महिलाओं से कई बड़े वादे किए उन्होंने कहा कि माताओं-बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि यहां कमल फूल की सरकार बना दीजिए, मई महीने से हर दीदी के बैंक खाते में ₹3,000 पहुंच जाएंगे. बंगाल के सारे बेरोजगार युवाओं के अकॉउंट में ₹3,000 भाजपा की सरकार जमा कराएगी और हर गर्भवती माता को ₹21 हजार उसके बच्चे की देखभाल के लिए देने का काम करेंगे.
गौरतल है कि गत 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हुई. इस दौरान 92 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. इसपर अमित शाह ने दावा किया कि पहले चरण में बंगाल के मतदाताओं ने दीदी का सूपड़ा साफ कर दिया है. पहले चरण में 152 में से 110 सीटें भाजपा जीत रही है. और बाकी का काम दूसरे चरण में पूरा करना है.
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