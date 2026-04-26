Advertisement
trendingNow13193962
Hindi NewsदेशTMC के गुंडों को उलटा लटकाकर सीधा करेंगे, ममता की धमकी के बाद अमित शाह ने फिर चेताया

'TMC के गुंडों को उलटा लटकाकर सीधा करेंगे', ममता की धमकी के बाद अमित शाह ने फिर चेताया

पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार के दौरान अमित शाह ने एक बार फिर से टीएमसी पर निशाना साधा. शाह ने दावा किया कि बंगाल में 4 मई को कमल का फूल खिलने जा रहा है और सरकार बनते ही बंगाल से सभी घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के गुंडो को उलटा लटकाकर सीधा करेंगे. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 26, 2026, 07:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमित शाह, गृहमंत्री
अमित शाह, गृहमंत्री

West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग 29 मई को होनी है. इससे पहले भारतीय जनता पार्टी जोर-शोर से चुनावी प्रचार कर रही है. बंगाल के चुनावी प्रचार के दौरान वार-पलटवार का दौर चल रहा है. हाल में ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी पर निशाना साधा था और कहा था कि बंगाल में भाजपा की सरकार आने के बाद एक भी गुंडा नहीं बचेगा, सभी को उलटा लटकार कर सीधा कर देंगे. 

गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि वह इस अमित शाह के खिलाफ केस करेंगी. सीएम ममता ने कहा कि देश के होम मिनिस्टर ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं. वहीं, ममता ने चुनाव आयोग पर शिकायतों को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया. इन सबके बीच रविवार को बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने अपने बयान को दोहराया. 

अमित शाह ने क्या कहा? 

पश्चिम बंगाल के तेहट्टा विधानसभा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की. शाह ने इस दौरान दावा किया कि बंगाल में जंगलराज कायम हो चुका है और चारों ओर गुंडो का बोलबाला है. उन्होंने लोगों से कहा कि चिंता मत करना इस बार कोई गुंडा बीच में नहीं आएगा. अगर वोटिंग वाले दिन परेशान किया तो 4 तारीख को उलटा लटकाकर सीधा कर देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

शाह ने कहा कि दीदी आपका टाइम खत्म हो गया है. 4 तारीख को बीजेपी सरकार आने वाली है. अभी तो सिर्फ मतदाता सूची से निकल रहे हैं. बीजेपी का सीएम आने के बाद सिर्फ मतदाता सूची से नहीं सभी घुसपैठियों को पूरे बंगाल से चुन-चुन कर निकालेंगे.

अमित शाह ने ममता पर साधा निशाना 

बंगाल के तेहट्टा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि तेहट्टा में जलंगी नदी पर पुल बनाने का काम आज भी पूरा नहीं हुआ है. आज मैं कहकर जाता हूं कि भाजपा की सरकार बनने के बाद दो साल में ही जलंगी नदी पर पुल बनाने काम हम पूरा कर देंगे. इसके साथ ही कहा कि 5 तारीख को भाजपा की सरकार बना दो- हम टीएमसी के सारे सिंडिकेट को खत्म कर देंगे. टीएमसी के गुंडों को हम उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेंगे. 

यह भी पढ़ें: भवानीपुर की जंग: 100 मीटर दूर सुवेंदु की रैली से हुआ ऐसा शोर कि भड़क गईं ममता बनर्जी, सड़कों पर TMC-BJP के कार्यकर्ता

महिलाओं से किए ये वादे 

अमित शाह ने अपनी रैली में बंगाल की महिलाओं से कई बड़े वादे किए उन्होंने कहा कि माताओं-बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि यहां कमल फूल की सरकार बना दीजिए, मई महीने से हर दीदी के बैंक खाते में ₹3,000 पहुंच जाएंगे. बंगाल के सारे बेरोजगार युवाओं के अकॉउंट में ₹3,000 भाजपा की सरकार जमा कराएगी और हर गर्भवती माता को ₹21 हजार उसके बच्चे की देखभाल के लिए देने का काम करेंगे. 

पहले चरण की वोटिंग पर किया बड़ा दावा 

गौरतल है कि गत 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हुई. इस दौरान 92 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. इसपर अमित शाह ने दावा किया कि पहले चरण में बंगाल के मतदाताओं ने दीदी का सूपड़ा साफ कर दिया है. पहले चरण में 152 में से 110 सीटें भाजपा जीत रही है. और बाकी का काम दूसरे चरण में पूरा करना है. 

यह भी पढ़ें: Gujarat Local Body Polls 2026: गुजरात में आज डाले जा रहे हैं वोट, भाजपा ने पहले ही ले रखी है बढ़त

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

West Bengal assembly electionamit shah

Trending news

'TMC के गुंडों को उलटा लटकाकर सीधा करेंगे', ममता की धमकी के बाद शाह ने फिर चेताया
West Bengal assembly election
'TMC के गुंडों को उलटा लटकाकर सीधा करेंगे', ममता की धमकी के बाद शाह ने फिर चेताया
सीएम ममता की ओर से केजरीवाल की बैटिंग, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कर दिया बड़ा दावा
bengal assembly elections 2026
सीएम ममता की ओर से केजरीवाल की बैटिंग, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कर दिया बड़ा दावा
33 सप्ताह में जन्मी बच्ची को पंजाब सरकार ने दिया नया जीवन, 17 दिन चली जिंदगी की जंग!
punjab health scheme
33 सप्ताह में जन्मी बच्ची को पंजाब सरकार ने दिया नया जीवन, 17 दिन चली जिंदगी की जंग!
दवा-मेडिकल उपकरणों में मुनाफाखोरी का पर्दाफाश, Zee News की मुहिम को भारी जनसमर्थन
MRP Scam
दवा-मेडिकल उपकरणों में मुनाफाखोरी का पर्दाफाश, Zee News की मुहिम को भारी जनसमर्थन
अमेरिका में बायो टेररिज्म की दस्तक? लगातार गायब हो रहे एग्रीकल्चर ड्रोन
World News
अमेरिका में बायो टेररिज्म की दस्तक? लगातार गायब हो रहे एग्रीकल्चर ड्रोन
भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल FTA पर होगा साइन, वाइन समेत कई आइटम होंगे सस्ते
India and New Zealand
भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल FTA पर होगा साइन, वाइन समेत कई आइटम होंगे सस्ते
14 साल का वनवास कब खत्म होगा? ग्रेटर नोएडा की इस सोसायटी वालों को पजेशन का इंतजार
Ghar Ki Baat
14 साल का वनवास कब खत्म होगा? ग्रेटर नोएडा की इस सोसायटी वालों को पजेशन का इंतजार
BJP नेता मर्यादा नहीं लांघते... TMC में डर का माहौल; CM ममता पर स्मृति ईरानी का हमला
West Bengal Election 2026
BJP नेता मर्यादा नहीं लांघते... TMC में डर का माहौल; CM ममता पर स्मृति ईरानी का हमला
इस राज्य में अचानक कैसे बंद हो गए 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप? CM ने फौरन बुलाई बैठक
Petrol Diesel News
इस राज्य में अचानक कैसे बंद हो गए 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप? CM ने फौरन बुलाई बैठक
बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर भड़के राहुल, बोले- लोकतंत्र नहीं TMC का...
Rahul Gandhi on TMC
बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर भड़के राहुल, बोले- लोकतंत्र नहीं TMC का...