'TMC के गुंडों को उलटा लटकाकर सीधा करेंगे', ममता की धमकी के बाद अमित शाह ने फिर चेताया

West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग 29 मई को होनी है. इससे पहले भारतीय जनता पार्टी जोर-शोर से चुनावी प्रचार कर रही है. बंगाल के चुनावी प्रचार के दौरान वार-पलटवार का दौर चल रहा है. हाल में ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी पर निशाना साधा था और कहा था कि बंगाल में भाजपा की सरकार आने के बाद एक भी गुंडा नहीं बचेगा, सभी को उलटा लटकार कर सीधा कर देंगे.

गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि वह इस अमित शाह के खिलाफ केस करेंगी. सीएम ममता ने कहा कि देश के होम मिनिस्टर ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं. वहीं, ममता ने चुनाव आयोग पर शिकायतों को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया. इन सबके बीच रविवार को बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने अपने बयान को दोहराया.

अमित शाह ने क्या कहा?

पश्चिम बंगाल के तेहट्टा विधानसभा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की. शाह ने इस दौरान दावा किया कि बंगाल में जंगलराज कायम हो चुका है और चारों ओर गुंडो का बोलबाला है. उन्होंने लोगों से कहा कि चिंता मत करना इस बार कोई गुंडा बीच में नहीं आएगा. अगर वोटिंग वाले दिन परेशान किया तो 4 तारीख को उलटा लटकाकर सीधा कर देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

शाह ने कहा कि दीदी आपका टाइम खत्म हो गया है. 4 तारीख को बीजेपी सरकार आने वाली है. अभी तो सिर्फ मतदाता सूची से निकल रहे हैं. बीजेपी का सीएम आने के बाद सिर्फ मतदाता सूची से नहीं सभी घुसपैठियों को पूरे बंगाल से चुन-चुन कर निकालेंगे.

अमित शाह ने ममता पर साधा निशाना

बंगाल के तेहट्टा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि तेहट्टा में जलंगी नदी पर पुल बनाने का काम आज भी पूरा नहीं हुआ है. आज मैं कहकर जाता हूं कि भाजपा की सरकार बनने के बाद दो साल में ही जलंगी नदी पर पुल बनाने काम हम पूरा कर देंगे. इसके साथ ही कहा कि 5 तारीख को भाजपा की सरकार बना दो- हम टीएमसी के सारे सिंडिकेट को खत्म कर देंगे. टीएमसी के गुंडों को हम उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेंगे.

यह भी पढ़ें: भवानीपुर की जंग: 100 मीटर दूर सुवेंदु की रैली से हुआ ऐसा शोर कि भड़क गईं ममता बनर्जी, सड़कों पर TMC-BJP के कार्यकर्ता

महिलाओं से किए ये वादे

अमित शाह ने अपनी रैली में बंगाल की महिलाओं से कई बड़े वादे किए उन्होंने कहा कि माताओं-बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि यहां कमल फूल की सरकार बना दीजिए, मई महीने से हर दीदी के बैंक खाते में ₹3,000 पहुंच जाएंगे. बंगाल के सारे बेरोजगार युवाओं के अकॉउंट में ₹3,000 भाजपा की सरकार जमा कराएगी और हर गर्भवती माता को ₹21 हजार उसके बच्चे की देखभाल के लिए देने का काम करेंगे.

पहले चरण की वोटिंग पर किया बड़ा दावा

गौरतल है कि गत 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हुई. इस दौरान 92 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. इसपर अमित शाह ने दावा किया कि पहले चरण में बंगाल के मतदाताओं ने दीदी का सूपड़ा साफ कर दिया है. पहले चरण में 152 में से 110 सीटें भाजपा जीत रही है. और बाकी का काम दूसरे चरण में पूरा करना है.

यह भी पढ़ें: Gujarat Local Body Polls 2026: गुजरात में आज डाले जा रहे हैं वोट, भाजपा ने पहले ही ले रखी है बढ़त