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Hindi Newsदेशदेश का इकलौता एग्जिट पोल, जो कह रहा ममता फिर देंगी बीजेपी को शिकस्त, बंगाल में चौथी बार आएगी TMC सरकार

देश का इकलौता एग्जिट पोल, जो कह रहा ममता फिर देंगी बीजेपी को शिकस्त, बंगाल में चौथी बार आएगी TMC सरकार

West Bengal Opinion Polls: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा-TMC के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है. हाल ही में सामने आए कई आंकड़ों के मुताबिक राज्य में TMC का सूपड़ा साफ हो रहा है. हालांकि, देश में एक ऐसा इकलौता पोल सामने आया है, जिसमें दिखाया गया है कि ममता बनर्जी बंगाल में चौथी बार अपनी सरकार बना सकती है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 29, 2026, 09:07 PM IST
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देश का इकलौता एग्जिट पोल, जो कह रहा ममता फिर देंगी बीजेपी को शिकस्त, बंगाल में चौथी बार आएगी TMC सरकार

West Bengal Exit Polls: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल 2026 को हुआ. वहीं दूसरे चरण की वोटिंग आज बुधवार 29 अप्रैल 2026 को हुई. चुनाव को लेकर 4 मई 2026 को परिणाम सामने आने वाले हैं. बता दें कि बंगाल में 2011 से TMC की सरकार है. हालांकि, इस बार भाजपा ममता बनर्जी की इस पार्टी को हराने के लिए ऐड़ी-चोटी का जोर लगा रही है. दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है. एक ओर जहां एग्जिट पोल्स राज्य में सरकार बनने को लेकर अलग-अलग दावे कर रही है तो वहीं देश की इस एकमात्र एग्जिट पोल का दावा है कि बंगाल में इस बार भी ममता बनर्जी का दबदबा कायम रहने वाला है.   

TMC को मिलेगी 125-140 सीटें? 

'मैट्रिज' के मुताबिक, बंगाल की 294 सीटों पर हुए चुनाव में इस बार TMC को 125-140 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा को 146-161 सीटों में जीत हासिल हो सकती है. वहीं अन्य को 6-10 सीटें मिलने की संभावना मिलेंगी. 'चाणक्य स्ट्रैटजी' की ओर से पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में TMC को 130-140 सीटें, भाजपा को 150-160 सीटें और अन्य को 6-10 सीटें मिल सकती हैं. इसके अलावा 'प्रजा पोल' ने अपने आंकड़ों में TMC का सूपड़ा साफ और भाजपा को प्रचंड जीत की तरफ दिखाया है. इसके मुताबिक, राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव में TMC को 85-110 सीटें, भाजपा को 178-208 सीटें और अन्य को 0-5 सीटें मिल सकती हैं.  

भाजपा के सामने फिसली TMC 

अब बात करें 'पोल डायरी' की तो इसके आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में TMC को 99-127 सीटें, भाजपा को 142-171 और अन्य को 5-9 सीटें मिल सकती हैं. 'पी मार्क' के मुताबिक बंगाल में TMC 118-138 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती है, जबकि भाजपा 150-170 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है और अन्य उम्मीदवारों को 2-6 सीटें मिल सकती हैं. अबतक के इन आंकड़ों में साफ देखा जा सकता है कि भाजपा सीटों के मामलों में TMC से काफी आगे चल रही है. हालांकि, 'पीपुल्स पल्स' ने अपने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं.   

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बंगाल में फिर बनेगी ममता सरकार? 

'पीपुल्स पल्स' इकलौता ऐसा एग्जिट पोल है, जिसने अपने आंकड़ों में दिखाया है कि ममता सरकार बंगाल में भाजपा को शिकस्त दे सकती है. आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में इस साल हुए विधानसभा चुनाव में TMC को 178-189 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा को 95-110 सीटें मिल सकती हैं और अन्य उम्मीदवार 6-10 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकते हैं. एकतरफ जहां अन्य एग्जिट पोल भाजपा को भारी मतों से जीत की ओर अग्रसर दिखा रहे हैं, तो वहीं 'पीपुल्स पल्स' के इस आंकड़े ने माहौल को और दिलचस्प बना दिया है. इन आंकड़ों ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बंगाल में ममता सरकार चौथी बार अपना दबदबा बरकरार रखने वाली है?
 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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