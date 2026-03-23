ओवैसी-हुमायूं मिलकर हिलाएंगे ममता का गढ़? बंगाल में चुनावी समीकरण बदलेगा गठबंधन; किस पर भारी पड़ेगा मुस्लिम वोट

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. सभी दलों के प्रत्याशी अपनी जीत के लिए जमकर प्रचार-प्रसार कर रहे हैं. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी एकसाथ चुनाव लड़ने वाली है. दोनों नेताओं के इस फैसले ने मुस्लिम वोट बैंक के समीकरण को अधिक दिलचस्प बना दिया है. बता दें कि ओवैसी की पार्टी मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इन 2 जिलों समेत बीरभूम की कुछ मुस्लिम डॉमिनेटेड सीटों को लक्षित कर चुनावी मैदान में उतरी है. ऐसे में इन सीटों पर मामला और भी दिलचस्प देखने को मिल सकता है.

ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी का गठबंधन

सूत्रों के मुताबिक हूमायूं कबीर ओवैसी की पार्टी को 50 सीट देने के पक्ष में है, हालांकि पार्टी इससे भी कम सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है. इसका कारण बिहार चुनाव की तर्ज पर कम सीटों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है. AIMIM को बिहार में 29 सीटों में से 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी. . AIMIM बंगाल के अध्यक्ष इमरान सोलंकी ने कहा,' फिलहाल पार्टी बंगाल के मालदा, बीरभूम और मुर्शिदाबाद पर फोकस करते हुए इलेक्शन में उतर रही है. पार्टी की स्ट्रैटजी बिल्कुल साफ है. कम सीटों पर चुनाव लड़ना और बेहतर परिणाम पाना. AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी 25 मार्च 2026 को कोलकाता पहुंचेंगे और चुनाव के दौरान इन 3 जिलों में प्रचार करेंगे.'

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ममता को होगा खतरा?

ओवैसी की पार्टी कई दिनों से मुर्शिदाबाद और मालदा में अपना बेस तैयार करने में जुटी थी. पार्टी सालों से यहां ग्राउंड वर्क करने के लिए खुद को सक्षम बना चुकी है. उसने बीरभूम के कुछ मुस्लिम डॉमिनेटेड इलाकों में भी अपनी आपको थोड़ा स्थापित कर लिया है. अब अगर AIMIM हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ती है तो इससे सीधा नुकसान ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर हो सकता है, हालांकि हुमायूं कबीर की पार्टी अभी नई है और मुर्शिदाबाद के बेलडांगा और रेजीनगर इलाकों के अलावा और कहीं इसका बेस ढंग से तैयार नहीं हो पाया है. ऐसे में इसके TMC को टक्कर देने पर थोड़ा बहुत संशय भी बना है.

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गठबंधन का TMC पर असर

TMC का साफ कहना है कि उसे इस गठबंधन से कोई नुकसान नहीं होने वाला है. वहीं TMC के सीनियर लीडर फिरहाद हाकिम का कहना है कि बंगाल में ममता बनर्जी का चेहरा देखकर इलेक्शन होता है. वहीं हुमायूं कबीर और ओवैसी दोनों की पार्टियां कम्युनल हैं. ऐसे में TMC को कोई खतरा नहीं है. इसके अलावा फिरहाद ने भाजपा पर इन्हें फंड करने का भी आरोप लगाया. बता दें कि पिछले चुनाव में मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 2 और TMC को 20 सीटें मिली थीं. वही 12 सीटों वाले मालदा जिले में भाजपा को 4 और TMC को 8 सीटें मिली थीं. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी का गठबंधन क्या परिणाम लाती है.