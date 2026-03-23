Advertisement
trendingNow13151385
Hindi Newsदेशओवैसी-हुमायूं मिलकर हिलाएंगे ममता का गढ़? बंगाल में चुनावी समीकरण बदलेगा गठबंधन; किस पर भारी पड़ेगा मुस्लिम वोट

ओवैसी-हुमायूं मिलकर हिलाएंगे ममता का गढ़? बंगाल में चुनावी समीकरण बदलेगा गठबंधन; किस पर भारी पड़ेगा मुस्लिम वोट


West Bengal Vidhan Sabha Elections: पश्चिम बंगाल में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. वहीं इससे पहले हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने गठबंधन कर लिया है. इस गठबंधन ने मुस्लिम वोट बैंक के समीकरण को अधिक दिलचस्प बना दिया है.   

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 23, 2026, 09:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ओवैसी-हुमायूं मिलकर हिलाएंगे ममता का गढ़? बंगाल में चुनावी समीकरण बदलेगा गठबंधन; किस पर भारी पड़ेगा मुस्लिम वोट

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. सभी दलों के प्रत्याशी अपनी जीत के लिए जमकर प्रचार-प्रसार कर रहे हैं. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी एकसाथ चुनाव लड़ने वाली है. दोनों नेताओं के इस फैसले ने मुस्लिम वोट बैंक के समीकरण को अधिक दिलचस्प बना दिया है. बता दें कि ओवैसी की पार्टी मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इन 2 जिलों समेत बीरभूम की कुछ मुस्लिम डॉमिनेटेड सीटों को लक्षित कर चुनावी मैदान में उतरी है. ऐसे में इन सीटों पर मामला और भी दिलचस्प देखने को मिल सकता है.        

ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी का गठबंधन 

सूत्रों के मुताबिक हूमायूं कबीर ओवैसी की पार्टी को 50 सीट देने के पक्ष में है, हालांकि पार्टी इससे भी कम सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है. इसका कारण बिहार चुनाव की तर्ज पर कम सीटों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है. AIMIM को बिहार में 29 सीटों में से 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी. . AIMIM बंगाल के अध्यक्ष इमरान सोलंकी ने कहा,' फिलहाल पार्टी बंगाल के मालदा, बीरभूम और मुर्शिदाबाद पर फोकस करते हुए इलेक्शन में उतर रही है. पार्टी की स्ट्रैटजी बिल्कुल साफ है. कम सीटों पर चुनाव लड़ना और बेहतर परिणाम पाना. AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी 25 मार्च 2026 को कोलकाता पहुंचेंगे और चुनाव के दौरान इन 3 जिलों में प्रचार करेंगे.'  

ये भी पढ़ें- 'ऐसे मामलों पर कोर्ट फैसले नहीं लेता...,' कर्नाटक HC ने LPG संकट से झाड़ा पल्ला, खारिज हुई होटल एसोसिएशन की मांग  

Add Zee News as a Preferred Source

 

ममता को होगा खतरा? 

ओवैसी की पार्टी कई दिनों से मुर्शिदाबाद और मालदा में अपना बेस तैयार करने में जुटी थी. पार्टी सालों से यहां ग्राउंड वर्क करने के लिए खुद को सक्षम बना चुकी है. उसने बीरभूम के कुछ मुस्लिम डॉमिनेटेड इलाकों में भी अपनी आपको थोड़ा स्थापित कर लिया है. अब अगर AIMIM हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ती है तो इससे सीधा नुकसान ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर हो सकता है, हालांकि हुमायूं कबीर की पार्टी अभी नई है और मुर्शिदाबाद के बेलडांगा और रेजीनगर इलाकों के अलावा और कहीं इसका बेस ढंग से तैयार नहीं हो पाया है. ऐसे में इसके TMC को टक्कर देने पर थोड़ा बहुत संशय भी बना है.  

ये भी पढ़ें- अब सिर्फ गोले-बारूद नहीं AI भी लड़ेगा जंग, भारतीय सेना ने की पूरी तैयारी; ट्रेनिंग से लेकर युद्ध के मैदान में कैसे करेगा दुश्मनों को ढेर?

 

गठबंधन का TMC पर असर

TMC का साफ कहना है कि उसे इस गठबंधन से कोई नुकसान नहीं होने वाला है. वहीं TMC के सीनियर लीडर फिरहाद हाकिम का कहना है कि बंगाल में ममता बनर्जी का चेहरा देखकर इलेक्शन होता है. वहीं हुमायूं कबीर और ओवैसी दोनों की पार्टियां कम्युनल हैं. ऐसे में TMC को कोई खतरा नहीं है. इसके अलावा फिरहाद ने भाजपा पर इन्हें फंड करने का भी आरोप लगाया. बता दें कि पिछले चुनाव में मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 2 और TMC को 20 सीटें मिली थीं. वही 12 सीटों वाले मालदा जिले में भाजपा को 4 और TMC को 8 सीटें मिली थीं. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी का गठबंधन क्या परिणाम लाती है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Bengal Vidhan Sabha Elections

Trending news

EC के पत्र पर BJP की मुहर से बवाल, CPIM ने किए सवाल; अब चुनाव आयोग ने दी सफाई
Kerala Assemble Election 2026
EC के पत्र पर BJP की मुहर से बवाल, CPIM ने किए सवाल; अब चुनाव आयोग ने दी सफाई
ओवैसी-हुमायूं मिलकर हिलाएंगे TMC का गढ़? बंगाल में चुनावी समीकरण बदलेगा का गठबंधन
Bengal Vidhan Sabha Elections
ओवैसी-हुमायूं मिलकर हिलाएंगे TMC का गढ़? बंगाल में चुनावी समीकरण बदलेगा का गठबंधन
महिला आरक्षण संशोधन बिल का रोड मैप तैयार! 50% सीटों का होगा इजाफा, कैसे होगा पास?
Womens Reservation Bill
महिला आरक्षण संशोधन बिल का रोड मैप तैयार! 50% सीटों का होगा इजाफा, कैसे होगा पास?
ईरान की मदद के लिए कश्मीर में उमड़ा जनसैलाब, सोना-चांदी के साथ बच्चों ने दी अपनी ईदी
Middle East crisis
ईरान की मदद के लिए कश्मीर में उमड़ा जनसैलाब, सोना-चांदी के साथ बच्चों ने दी अपनी ईदी
'हर बात का राजनीतिकरण ठीक नहीं...', प्रोजेक्ट में देरी पर बंगाल सरकार को SC की फटकार
Supreme Court
'हर बात का राजनीतिकरण ठीक नहीं...', प्रोजेक्ट में देरी पर बंगाल सरकार को SC की फटकार
कर्नाटक HC ने LPG संकट से झाड़ा पल्ला, खारिज हुई होटल एसोसिएशन की मांग
LPG shortage
कर्नाटक HC ने LPG संकट से झाड़ा पल्ला, खारिज हुई होटल एसोसिएशन की मांग
‘मंकी किलर’ की एंट्री! बंदरों को तीर से भेद रहा, कौन है महाराष्ट्र का सीरियल शिकारी?
Thane
‘मंकी किलर’ की एंट्री! बंदरों को तीर से भेद रहा, कौन है महाराष्ट्र का सीरियल शिकारी?
'कोविड महामारी की तरह रहना होगा अलर्ट...', ईरान युद्ध को लेकर संसद में क्या बोले PM?
Iran war
'कोविड महामारी की तरह रहना होगा अलर्ट...', ईरान युद्ध को लेकर संसद में क्या बोले PM?
गुरुग्राम रेप केस पर SC का एक्शन, पुलिस-मजिस्ट्रेट को फटकार, कमिश्नर और IO तलब
Gurugram rape case
गुरुग्राम रेप केस पर SC का एक्शन, पुलिस-मजिस्ट्रेट को फटकार, कमिश्नर और IO तलब
भारत के पास कितना है तेल, कितने देशों से कर रहे आयात, पीएम के भाषण की 10 बड़ी बातें
PM Modi
भारत के पास कितना है तेल, कितने देशों से कर रहे आयात, पीएम के भाषण की 10 बड़ी बातें