शांत लहर, बड़ा तूफान... क्या बंगाल में ममता युग ढलान पर है? चुनाव में साफ नजर आ रही TMC की बेचैनी

West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अजीब सी खामोशी है, लेकिन यह खामोशी वैसी नहीं है जो ठहराव की निशानी हो. यह उस समुद्र जैसी है, जिसके भीतर लहरें बन रही होती हैं और सतह पर सब कुछ सामान्य दिखता है. सवाल सीधा है क्या यह वही 'साइलेंट वेव' है, जो कभी वामपंथ को बहा ले गई थी और अब ममता बनर्जी की सत्ता को चुनौती दे रही है? ममता बनर्जी की राजनीतिक यात्रा खुद एक आंदोलन से निकली कहानी है. 1998 में तृणमूल कांग्रेस बनाना और 2011 में सत्ता तक पहुंचना. यह कोई साधारण सफर नहीं था. नंदीग्राम और सिंगूर जैसे आंदोलनों ने उन्हें 'जनता की आवाज' बनाया. उस समय वाम सरकार उद्योग लाना चाहती थी, और ममता ने खुद को 'किसानों की रक्षक' के रूप में स्थापित किया. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने वामपंथ को हराने के लिए उनसे भी ज्यादा एंटी-इंडस्ट्री रुख अपनाया, जैसे प्रतियोगिता हो कि कौन निवेश को और दूर भगा सकता है.

बंगाल में बदलाव?

सत्ता में आने के बाद कहानी ने मोड़ लिया और यह मोड़ वैचारिक नहीं, व्यावहारिक था. ममता बनर्जी ने वामपंथी मॉडल को हटाया नहीं, बल्कि उसे 'जेरॉक्स' किया. वही कैडर-आधारित राजनीति, वही जमीनी नेटवर्क, वही सिस्टम जिसमें राजनीतिक कार्यकर्ताओं को 'प्रोत्साहन' मिलता है. कभी ठेकों के जरिए, कभी प्रभाव के जरिए. राजनीति का गणित साफ था सिस्टम को चलाने के लिए कैडर को संतुष्ट रखो, जनता को योजनाओं से जोड़े रखो, और विरोध को सीमित रखो. सड़कों, उद्योग, एयरपोर्ट इन सबकी कमी को 'स्कीम पॉलिटिक्स' से ढका गया. मुफ्त योजनाएं, सब्सिडी, और सीधा लाभ एक ऐसा मॉडल जिसमें विकास का शोर कम और वितरण की राजनीति ज्यादा थी.

इसी बीच राजनीति का संतुलन धीरे-धीरे बदलने लगा. भारतीय जनता पार्टी, जो कभी पश्चिम बंगाल की राजनीति में हाशिए पर थी, अब चुनौती से दावेदारी की स्थिति में पहुंच गई है. 2016 तक जो पार्टी सीमित उपस्थिति रखती थी, वही 2021 तक मुख्य विपक्ष बनकर उभरी. यह बदलाव केवल वोट प्रतिशत का नहीं था, यह उस जमीन की कहानी थी जहां वर्षों से एकतरफा राजनीति चल रही थी और अब उसमें प्रतिस्पर्धा की जगह बन रही थी.

TMC में दरार

पंद्रह साल की सत्ता अपने साथ एक स्वाभाविक थकान भी लेकर आती है. 2011 में जो उम्मीदें थीं, वे 2026 तक आते-आते सवालों में बदल जाती हैं. जनता पूछने लगती है कि क्या बदला, कितना बदला, और किसके लिए बदला? यही एंटी-इन्कंबेंसी है. धीरे-धीरे जमा होती हुई, लेकिन एक समय पर असर दिखाने वाली. वोट बैंक की राजनीति, जो तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत रही, उसमें भी हल्की दरारें दिखाई देने लगी हैं. मुस्लिम वोट, जो लंबे समय तक एकतरफा रहा, अब पूरी तरह बंधा हुआ नहीं दिखता. अलग-अलग राजनीतिक ताकतें उसमें हिस्सेदारी की कोशिश कर रही हैं और राजनीति में इतना भर काफी होता है. पूरी दीवार गिराने के लिए नहीं, बस उसमें एक दरार डालने के लिए. दूसरी तरफ कांग्रेस और वामपंथ, भले सत्ता से दूर हों, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं. उनका वोट प्रतिशत भले घटा हो, लेकिन उनकी मौजूदगी अब भी चुनावी गणित को प्रभावित करती है. वे जीत नहीं रहे, लेकिन किसी और को हारने की स्थिति में जरूर डाल सकते हैं और यही तृणमूल के लिए चुनौती है, हर वोट जो उनके पास नहीं जाता, वह किसी और के पक्ष में संतुलन बदल सकता है. असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर जैसे नेता और स्थानीय खिलाड़ी तृणमूल के मुस्लिम वोट में सेंध लगा रहे हैं. अगर मुस्लिम वोट पूरी तरह एकतरफा नहीं रहता, तो टीएमसी का सबसे मजबूत स्तंभ कमजोर पड़ सकता है.

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फर्जी वोटों के कटने से विचलित ममता

सबसे बड़ा बदलाव चुनावी प्रक्रिया में आया है. वह सिस्टम, जो कभी स्थानीय प्रभाव और प्रबंधन पर चलता था, अब निगरानी और सख्ती की ओर बढ़ रहा है. फर्जी वोटरों की पहचान, केंद्रीय बलों की तैनाती, बूथों पर कैमरे, और हर मतदाता की सख्त जांच यह सब उस पुराने ढांचे को बदल रहा है जिसमें चुनाव सिर्फ मतदान नहीं, बल्कि प्रबंधन का खेल भी हुआ करता था. अब वही प्रक्रिया पारदर्शिता की ओर जा रही है, और यही बदलाव सत्ता के लिए सबसे असहज करने वाला होता है. 2021 का नंदीग्राम चुनाव इस पूरे बदलाव का प्रतीक बन गया. शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया यह केवल एक सीट की हार नहीं थी, यह राजनीतिक मनोविज्ञान में दरार थी और अब वही टकराव भवानीपुर तक पहुंच चुका है. यह केवल चुनावी मुकाबला नहीं, यह प्रतिष्ठा की लड़ाई है. एक ऐसी लड़ाई जिसमें हार-जीत से ज्यादा संदेश मायने रखता है. इस पूरी कहानी में एक गहरा व्यंग्य भी छिपा है. 2011 में ममता बनर्जी दिल्ली जाकर निष्पक्ष चुनाव की मांग करती थीं. आज जब वही सख्ती पश्चिम बंगाल में दिखाई देने लगी है, तो सबसे ज्यादा असहज वही व्यवस्था दिखती है जो कभी उस मांग की सबसे बड़ी आवाज थी. आज वो हाई ममता फर्जी वोटों के कटने से विचलित हैं. राजनीति में समय केवल बदलता नहीं, वह लौटकर सवाल भी करता है.

चुनाव के आंकड़े

हाल के बयानों में जो आक्रामकता दिखती है अगर टीएमसी फिर आई, तो हम मिलेंगे वह आत्मविश्वास से ज्यादा बेचैनी का संकेत देती है. क्योंकि जब चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष होने लगते हैं, तब सबसे ज्यादा डर उसी को होता है जो पहले उस निष्पक्षता को नियंत्रित कर सकता था.

2021: आंकड़े जो कहानी बताते हैं

कुल वोट अंतर: लगभग 58.5 लाख (टीएमसी बनाम बीजेपी)

कुल बूथ: लगभग 80,700+

प्रति बूथ औसत अंतर: लगभग 70 वोट

यही वह संख्या है जो इस पूरी कहानी का केंद्र है. 70 वोट प्रति बूथ. चुनाव बड़े भाषणों से नहीं, छोटे बूथों से जीते जाते हैं। और जब अंतर इतना कम हो, तो हल्की सी हवा भी दिशा बदल सकती है और हवा बदलती दिख रही है. पश्चिम बंगाल ने पहले भी एक लहर देखी है, जिसने 34 साल की वाम सरकार को खत्म कर दिया था. आज फिर एक लहर बन रही है, शायद उतनी शोरगुल वाली नहीं, लेकिन उतनी ही प्रभावशाली. और अगर यह लहर सच में उठी, तो यह सिर्फ सरकार नहीं बदलेगी, यह राजनीतिक इतिहास का अगला अध्याय लिखेगी.