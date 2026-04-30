जोड़े हाथ, कलाई में स्मार्टवॉच, नतीजों से 4 दिन पहले क्या बोलीं ममता बनर्जी?

West Bengal Election results 2026: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं. पांच में चार ने बीजेपी और एक ने टीएमसी की सरकार बनाने का अनुमान लगाया गया है. एग्जिट पोल के परिणामों और बड़ी बातों से इतर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज नए अवतार में नया संदेश दिया. हमेशा की तरह सिंपल लुक में नजर आने वालीं ममता बनर्जी कैमरे के सामने आईं, दोनों हाथ जोड़कर अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने जय बांग्ला कहकर की. इस दौरान उन्होंने राज्य के चुनावी नतीजों को लेकर बड़ा बयान दिया है. 9 मिनट और 5 सेकेंड की अपनी स्पीच में उन्होंने क्या कहा, आइए बताते हैं.

हम सरकार बनाने जा रहे: ममता बनर्जी

गौरतलब है कि एग्जिट पोल महज अनुमान होते हैं. इन सभी राज्यों के लिए हुए चुनावों की मतगणना चार मई को होगी और तभी अंतिम परिणाम सामने आएंगे. इससे पहले राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, हम अपनी मातृभूमि के लोगों की सरकार बनाने जा रहे हैं, जय बांग्ला! इससे पहले ममता बनर्जी ने पहले चरण के मतदान के बाद कहा था कि जीतेंगे तो फिर मिलेंगे, लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग के बाद अपनी रौ में लौटती नजर आईं ममता बनर्जी ने वोटिंग खत्म होने के अगले दिन अपनी सरकार बनाने का दावा किया है.

আমরা মা-মাটি-মানুষের সরকার গঠন করছি। Add Zee News as a Preferred Source জয় বাংলা! pic.twitter.com/igVP0FlM9G — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 30, 2026

ममता बनर्जी के भाषण का हिंदी अनुवाद

ममता बनर्जी ने कहा, 'हम बंगाल की जनता के बहुत आभारी हैं. भीषण गर्मी और ज़ुल्मों के बावजूद, आपने वोट डाला. मैं TMC कार्यकर्ताओं की भी आभारी हूं, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ी और भारत सरकार की सभी एजेंसियों जैसे- प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत19 राज्यों के बीजेपी नेताओं के सामूहिक दमन का सामना किया. उन लोगों ने पैसे, ताकत और हथियारों के दम पर पश्चिम बंगाल को दबाने की कोशिश की. लेकिन मतपेटियों में, वे खुद दब गए. मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूं कि सारे एग्जिट पोल पैसे देकर करवाए गए हैं. ये एग्जिट पोल बीजेपी दफ्तर से मीडिया को जारी एक सर्कुलर के मुताबिक हैं. 2026 में 226 सीटों का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं. मैं उम्मीदवारों से आग्रह कर रही हूं कि वोटों की गिनती के दौरान वे अपनी-अपनी सीटों की निगरानी करें. मैं भी ऐसा ही करूंगी. उन्होंने गिनती केंद्रों तक ले जाते समय EVM बदलने की साजिश रची. जब तक मैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए न कहूं, तब तक गिनती वाली जगहों से बाहर न निकलें. शांति बनाए रखें, मुझ पर भरोसा रखें. निश्चिंत रहें, सत्ता में सिर्फ टीएमसी आ रही है. मैं प्रशासन से आग्रह करती हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग करने से बचें.'

ममता बनर्जी की प्रोफाइल

2011 में मां-माटी-मानुष का नारा देकर वामपंथियों का 34 साल पुराना किला ढहाने वाली ममता बनर्जी ने उस समय 294 में से 185 सीटों को जीतकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनाई थी. तत्कालीन राज्यपाल एमके नारायणन ने जब शपथ दिलाई तब ममता पश्चिम बंगाल की सातवीं और पहली महिला मुख्यमंत्री थीं.

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जमीन पर मेहनत ने दीदी को सड़क से सत्ता तक पहुंचा दिया. सफेद साड़ी और हवाई चप्पल पहनने वाली तेजतर्रार महिला नेता ने वाम सरकार के खिलाफ जनता के आक्रोश को बखूबी भुनाया. हालांकि वक्त के साथ खुद को न बदल पाना भी लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ गया, क्योंकि जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ पूरी तरह ढीली पड़ चुकी थी. उस जीत के 5 साल बाद 2016 के विधानसभा चुनावों में वामदलों ने केरल में सरकार बनाकर वामपंथ का वजूद जैसे तैसे बचाकर रखा था.