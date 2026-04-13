बंगाल में SIR को लेकर फिर बढ़ा पारा, SC ने चुनाव आयोग से पूछा- जीत का अंतर 2% रहा और 15% मतदाता वोट नहीं कर पाए फिर...?

Supreme Court on SIR: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है. इससे पहले राज्य में सियासी पारा हाई है. विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन को लेकर राज्य में सियासी हलचल बढ़ी हुई है. सोमवार को SIR से जुड़े एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर गंभीर चिंता जताई.

दरअसल, न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि अगर किसी भी सीट पर जीत का अतंर केवल 2 प्रतिशत हो और 15 प्रतिशत मतदाता वोट ही न डाल पाएं, ऐसे में क्या होगा? उन्होंने कहा इस मसले पर हमें विचार करने की आवश्यकता है. न्यायमूर्ति ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वोट डालने का अधिकार केवल संवैधानिक नहीं, बल्कि भावनात्मक भी है. यह एक लोकतंत्र का हिस्सा है, जिसमें हर नागरिक सरकार चुनने में अपनी भूमिका निभाता है.

SC ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि बंगाल के संबंध में चुनाव आयोग अन्य राज्यों की प्रक्रिया से अलग तार्किक विसंगति नामक एक नई श्रेणी पेश की है. न्यायमूर्ति की ओर से इस मामले में कहा गया कि बिहार की एसआईआर प्रक्रिया बंगाल में होने वाली प्रक्रिया से भिन्न क्यों है. बिहार में SIR के दौरान कहा गया था कि जिन लोगों के नाम साल 2002 के मतदाता सूची में हैं, उन्हें दस्तावेजों को अपलोड करने की जरूरत नहीं है.

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SC के चुनाव आयोग से सवाल

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, न्यायमूर्ति बागची की ओर से चुनाव आयोग से पूछा गया कि अगर राज्य में 10 प्रतिशत मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल ही नहीं कर सके और जीत का अंतर भी 10 प्रतिशत रहा ऐसी स्थिति में क्या होगा. एक अन्य उदाहरण देते हुए उन्होंने पूछा कि एक और स्थिति ऐसी बनती है कि अगर राज्य में जीत का अंतर केवल 2 प्रतिशत है और 15 प्रतिशत मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल ही नहीं कर सके हैं फिर क्या होगा. इस स्थिति में निश्चित ही हमें विचार करने की आवश्यकता है.

अधिकारियों पर भी SC ने की टिप्पणी

गौरतलब है कि इस सुनवाई के दौरान उन अधिकारियों पर भी टिप्पणी की, जो पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम कर रह है. न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि अधिकारियों पर अत्यधिक दबाव में 100 प्रतिशत सटीकता की उम्मीद नहीं की जा सकती. न्यायमूर्ति ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कम समय सीमा के भीतर प्रतिदिन 1000 से अधिक दस्तावेजों को निपटा रहा हो, ऐसे में अगर केवल 70 प्रतिशत सटीकता भी है तो वह उत्कृष्ट काम माना जाएगा.

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याचिका स्वीकार करने से इनकार

हालांकि, सुनवाई के दौरान न्यामूर्ति बागची ने याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे. सुझाव दिया कि अपीलकर्ता से स कहा कि आप इसके अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष इसका पालन करें. पीठ की ओर से यह याचिका खारिज कर दी गई.

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