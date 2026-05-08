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Hindi NewsदेशDNA: ये ताज नहीं आसां... आग का दरिया है, सीएम बनते ही सुवेंदु के सामने होंगी ये चुनौतियां; लिस्ट लंबी है

DNA: ये 'ताज' नहीं आसां... 'आग' का दरिया है, सीएम बनते ही सुवेंदु के सामने होंगी ये चुनौतियां; लिस्ट लंबी है

सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे. शुक्रवार को हुई विधायक दल की बैठक में अधिकारी को नेता चुना गया. गृह मंत्री अमित शाह ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक के तौर पर बैठक में मौजूद थे. सुवेंदु अधिकारी को नेता चुने जाने की घोषणा उन्होंने ही की.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 08, 2026, 11:02 PM IST
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DNA: ये 'ताज' नहीं आसां... 'आग' का दरिया है, सीएम बनते ही सुवेंदु के सामने होंगी ये चुनौतियां; लिस्ट लंबी है

Suvendu Adhikari: बांग्ला कैलेंडर के मुताबिक कल 9 मई को गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती है. इसी मौके पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा. सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होनेवाले शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत NDA के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे.

आज बीजेपी विधायकों की बैठक में सुवेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया. गृह मंत्री अमित शाह ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक के तौर पर बैठक में मौजूद थे. सुवेंदु अधिकारी को नेता चुने जाने की घोषणा उन्होंने ही की.

सुवेंदु अधिकारी कौन हैं? 

बंगाल में बदलाव का चेहरा बने सुवेंदु अधिकारी की एक छोटी सी पॉलिटिकल प्रोफाइल आपसे शेयर करते हैं. कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत करनेवाले सुवेंदु 1995 में कांथी नगरपालिका के पार्षद बने थे. 1998 में उन्होंने TMC ज्वाइन की थी
2007 में लेफ्ट सरकार के खिलाफ TMC के नंदीग्राम आंदोलन में पोस्टर ब्वॉय थे. इसी आंदोलन ने लेफ्ट सरकार को कमजोर किया और बाद में ममता बनर्जी को सत्ता दिलाई. दिसंबर 2020 में वो बीजेपी में शामिल हुए. 2021 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया और 2026 में ममता बनर्जी को भवानीपुर से भी हराया.

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यानी सुवेंदु अधिकारी की राजनीतिक यात्रा को अगर आप 3 उपलब्धियों और 3 तारीख के लिहाज से देखें, तो वर्ष 1995 में वो पार्षद बने. 2006 में पहली बार विधायक बने और अब 2026 में वो बंगाल के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. 

जब टीएमसी से अलग हुए सुवेंदु

सुवेंदु अधिकारी पर एक और जरूरी जानकारी हम आपसे साझा करते हैं. बेशक सुवेंदु 2020 में बीजेपी में शामिल हुए लेकिन राष्ट्रवाद से उनका वैचारिक जुड़ाव पुराना है. 1988-89 में वो पूर्व मेदिनीपुर के कांथी में आरएसएस की शाखा में जाते थे. वो RSS की जिस शाखा में जाते थे उसका संचालन प्रोफेसर नलिनीकांत करते थे. 

सुवेंदु अधिकारी को लायन ऑफ मेदिनीपुर कहा जाता है. लेकिन अब वो बंगाल टाइगर बन गए हैं. वैसे पश्चिम बंगाल की राजनीति में सुवेंदु अधिकारी जाइंट किलर भी कहे जाते हैं. इसकी बहुत दिलचस्प वजह है. 59 साल बाद पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ जब एक नेता दो सीटों से चुनाव लड़ा और सीएम को ही उसकी सीट से हराया. इससे पहले 1967 में बंगाल कांग्रेस के अजय मुखर्जी ने कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र सेन को उनकी आरामबाग सीट पर हराया था और साथ ही अपनी तामलुक सीट से भी जीत दर्ज की थी. आपमें शायद कम लोग जानते होंगे कि सुवेंदु अधिकारी अविवाहित हैं. 

कल पश्चिम बंगाल और बीजेपी दोनों के लिए ऐतिहासिक दिन है. क्योंकि कल सुबह 11 बजे सुवेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ लेंगे. बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी किस तरह की जा रही है. कोलकाता के बिग्रेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण होना है. इसके लिए परेड ग्राउंड को सजाया जा रहा है, यहां दो बड़े-बड़े डोम बनाए गए हैं.

शपथ ग्रहण के लिए तैयारी जोरों पर 

शपथ ग्रहण समारोह में 15 हजार से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है.  ब्रिगेड परेड ग्राउंड को सजाने के लिए 10 क्विंटल से ज्यादा फूल मंगाए गए हैं.  पूरे कार्यक्रम स्थल को सफेद, भगवा और पीले रंग के फूलों से सजाया जाएगा. समारोह के दौरान 5 किलोमीटर के एरिया को नो फ्लाइंग जोन बनाया गया है. पूरे ग्राउंड की 5 लेयर सुरक्षा होगी. इसमें SPG, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और कोलकाता पुलिस तैनात रहेगी. पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस को मिलाकर तकरीबन 8000 जवानों की तैनाती रहेगी. 

सुवेंदु अधिकारी के कंधों पर बड़ी चुनौती

सुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के सीएम के तौर पर बड़ी शक्ति मिलेगी. लेकिन जिम्मेदारी भी बड़ी है. जिम्मेदारी है पश्चिम बंगाल की उन जन आकांक्षाओं के पूरा करने की जिसके लिए 15 साल बाद बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है. बंगाल के आम आदमी की उम्मीद और सुवेंदु अधिकारी की चुनौतियों को बहुत सरल तरीके से समझने के लिए हमने इसे दो हिस्सों में बांटा है. बतौर सीएम सुवेंदु अधिकारी के सामने पहली चुनौती होगी कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाना और दूसरी बड़ी चुनौती है पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना.

बंगाल में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल 

महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पर है. एक साल में पश्चिम बंगाल में 34 हजार 691 केस दर्ज हुए. समझिए हर घंटे बंगाल में महिलाएं के खिलाफ अपराध के 4 केस रिपोर्ट किए गए. जानते हैं इनमें से 1,100 केस रेप के थे. इनमें से 27 केस नाबालिग लड़कियों से जुड़े थे. ये वो केस हैं जो रिपोर्ट किए गए. आधी आबादी के खिलाफ होनेवाले अपराध को रोकना नई सरकार की बड़ी चुनौती होगी.

पश्चिम बंगाल विदेशी अपराधियों से जुड़े अपराध में नंबर वन है. 2023 में विदेशी नागरिकों ने पश्चिम बंगाल में 1 हजार 21 अपराध किए. बंगाल में अपराध करनेवालों में सबसे ऊपर बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं. इसे कंट्रोल करना भी चुनौती हैं. विदेशी नागरिकों के अपराध का एक सिरा घुसपैठ से भी जुड़ता है. बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध घुसपैठ चुनाव में भी बड़ा मुद्दा रहा. बांग्लादेशी घुसपैठिये सिर्फ कानून-व्यवस्था के लिए नहीं बंगाल के आर्थिक संसाधनों के लिए भी खतरा हैं. 

अपराधियों और उनके सरपरस्त नेताओं के सिंडिकेट को तोड़ना भी बंगाल के नए अधिकारी के लिए चैलेंज है. यही वो सिंडिकेट है जो चुनाव परिणाम के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा कर रहा है. ये हिंसा पश्चिम बंगाल की राजनीतिक संस्कृति बन गई है. इसे समूल नष्ट करना बड़ी चुनौती होगी. 

भयमुक्त मन यानी बेहतर कानून व्यवस्था, ऊंचा मस्तक यानी आत्म-सम्मान होगा तभी सच्चा विकास संभव होगा. इस सच्चे विकास के लिए आर्थिक तरक्की भी बहुत जरूरी है. बंगाल में आर्थिक तरक्की वाला ये तत्व गायब है. पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 29 हजार 184 रुपए है. प्रति व्यक्ति आय के मामले में पश्चिम बंगाल देश में राज्यों की लिस्ट में 21वें नंबर पर है. सोचिए, आबादी के लिहाज से बंगाल देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है. और क्षेत्रफल में 13वां सबसे बड़ा राज्य है. लेकिन प्रति व्यक्ति आय की बात जब आती है तो बंगाल..गिरकर 21वें नंबर पर चला जाता है.

2026-27 के अनुमान के अनुसार बंगाल का बजट घाटा 74 हजार 532 करोड़ है. जानते हैं ये रकम कितनी बड़ी है. इतनी बड़ी है कि पश्चिम बंगाल की कुल अर्थव्यवस्था का 34 प्रतिशत कर्ज में हैं. समझिए अगर एक साल में पश्चिम बंगाल 100 रुपए कमाता है तो उसमें से 34 रुपए कर्ज है.

निवेशकों के लिए NO Go ZONE बना बंगाल 

कुल मिलाकर खराब कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार और दूसरी अड़चनों के कारण पश्चिम बंगाल निवेशकों के लिए NO GO ZONE बन गया. इसका असर क्या हुआ. राज्य में बेरोजगारी बढ़ी. नौकरी के लिए युवा दूसरे राज्यों में पलायन कर गए. इसलिए सुवेंदु अधिकारी की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती सोनार बांग्ला के सपने को जमीन पर उतारने की होगी. इसलिए आज बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने नई सरकार की प्राथमिकता का जिक्र करते हुए सोनार बांग्ला की बात भी कही. 

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About the Author
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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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