यूं ही नहीं BJP ने अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया, पार्टी के लिए क्या हैं इसके मायने?

West Bengal Assembly Elections 2026: बंगाल की प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने देश के गृहमंत्री और बंगाल जीत के नायक गृहमंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. यह दूसरा मौका है जब वह गृहमंत्री रहते हुए किसी राज्य में बतौर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं. गृहमंत्री अमित शाह इससे पहले हरियाणा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के चयन के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए थे. जहां उन्होंने विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी के नाम को बतौर मुख्यमंत्री पार्टी की तरफ से प्रस्तावित किया था.

हरियाणा के बाद एक बार फिर बंगाल की प्रचंड जीत के बाद अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक बनाया गया है. जो अगले एक-दो दिन में कोलकाता जाएंगे और विधायक दल की बैठक के जरिए बंगाल के पहले मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगे. बंगाल की तरह ही असम में विधायक दल की बैठक के लिए पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा को पर्यवेक्षक बनाया गया है. वैसे असम में मुख्यमंत्री का चयन औपचारिकता मात्र है. पार्टी सूत्रों की माने तो हिमांता बिस्वा शर्मा का फिर से मुख्यमंत्री बनना तय है.

अमित शाह को पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने के मायने क्या हैं

भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल की जीत कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है. आजाद भारत में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का समर्थन प्राप्त किया है. पार्टी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के साथ अब मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई है.

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वैसे पार्टी में कई महत्वपूर्ण नाम है जो मुख्यमंत्री की रेस में बताये जा रहे हैं. खासकर नेता प्रतिपक्ष सुभेंदु अधिकारी, बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष, केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य, महिला नेत्री अग्निमित्रा पॉल, पूर्व केंद्रीय मंत्री निशिथ प्रमाणिक समेत करीब एक दर्जन नाम है.



भाजपा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि पार्टी द्वारा किए गए वादों को न सिर्फ धरातल पर उतरना है, बल्कि टीएमसी की बर्बर राजनीति से इतर एक नई साकारात्मक सरकार देना है. भाजपा के सामने एक चैलेंज यह भी है कि एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया जा सके जिसे न सिर्फ पार्टी का अंदरूनी समर्थन प्राप्त हो और वो पार्टी की रीति रिवाज से परिचित हो, बल्कि उसके पास प्रशासनिक अनुभव भी हो ताकि भाजपा की सोच को वह जमीन पर उतार सके. बंगाल जैसे पारंपरिक राज्य में बिना किसी भेदभाव के भाजपा की संस्कृति को स्थापित कर सके.

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क्यों पार्टी ने शाह को बनाया पर्यवेक्षक

अमित शाह को पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही माना जा रह है कि पार्टी के निर्णय को वह सभी नेताओं के साथ बैठकर समन्वय स्थापित कर सकते हैं और पार्टी द्वारा तय किए गए नाम पर सबको एक मंच पर ला सकते हैं. माना यह भी जाता है कि जब अमित शाह कोई निर्णय सुनाएंगे , तब भाजपा का कोई भी नेता उसका विरोध नहीं कर सकेगा.

इसे इस रूप में भी लिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक दूरगामी संदेश देने की पहला है कि नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा के सबसे बड़े नेता अमित शाह ही हैं, जो भाजपा की दूरगामी निर्णय को जमीन पर उतारने के लिए अधिकृत है.

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