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West Bengal Elections: ममता बनर्जी को हरा चुके सुवेंदु अधिकारी फिर देंगे 'दीदी' को टक्कर, बंगाल बीजेपी ने जारी की 114 कैंडिडेट्स की पहली सूची

West Bengal elections BJP List: बीजेपी की पहली सूची में 144 नाम हैं. पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को दो सीटों से टिकट दिया गया है. वो नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे. इसके अलावा पार्टी ने दिलीप घोष को बोलपुर से, अग्निमित्रा पॉल को आसनसोल दक्षिण से पार्टी का टिकट दिया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 16, 2026, 06:39 PM IST
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West Bengal Elections: ममता बनर्जी को हरा चुके सुवेंदु अधिकारी फिर देंगे 'दीदी' को टक्कर, बंगाल बीजेपी ने जारी की 114 कैंडिडेट्स की पहली सूची

West Bengal BJP 1st list: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं और वर्तमान में यहां से विधायक भी हैं. इस तरह से बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी के सामने अधिकारी को मौका दिया है. गौरतलब है कि 2021 के विधानसभा चुनावों में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से चुनाव हरा दिया था. बीजेपी में शामिल होने से पहले कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे अधिकारी के भवानीपुर से चुनाव लड़ने के फैसले से एक बार फिर दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक टकराव तेज होने की उम्मीद लगाई जा रही है.

ममता बनर्जी जब पिछला विधानसभा चुनाव नंदीग्राम से हार गई थीं. शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ 1956 वोट से जीत दर्ज की थी. उसके बाद टीएमसी विधायक सोवनदेब चट्टोपाध्याय ने अपनी सीट छोड़ने का फैसला किया था. उपचुनाव जीतकर ममता पश्चिम बंगाल विधानसभा पहुंची थीं. ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर टीएमसी पर सियासी दबाव बनाने की पुरानी रणनीति के तहत शुभेंदु अधिकारी को एक बार फिर ममता बनर्जी के सामने खड़ा किया है.

प्रमुख नाम

  • कूचबिहार उत्तर (एससी) - श्री सुकुमार रॉय

  • सितलकुची (एससी) - श्रीमती सावित्री बर्मन

  • दिनहाटा - श्री अजय रॉय

  • तुफानगंज - श्रीमती मालती रावा रॉय

  • कुमारग्राम (एसटी) - श्री मनोज कुमार उरांव

  • कालचिनी (एसटी) - श्री बिशाल लामा

  • अलीपुरद्वार - श्री परितोष दास

  • फालाकाटा (एससी) - श्री दीपक बर्मन

  • डाबग्राम-फुलबाड़ी - श्रीमती शिखा चटर्जी

  • नागराकाटा (एसटी) - श्री पुना भेंगरा

बंगाल का सियासी रण

चुनाव आयोग ने सियासी रणभेरी बजा दी है. पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2026 को मतदान होगा. वोटों की गिनती 4 मई 2026 को होगी. पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने 215 सीटों पर जीत दर्ज की थी तो वहीं बीजेपी 77 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल बनी थी.

हॉट सीट बनी भवानीपुर

जानकारी के मुताबिक भवानीपुर में करीब 47,000 मतदाताओं के नाम एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं. वहां अभी 14,154 अन्य मतदाताओं के नाम फिलहाल विचाराधीन हैं.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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