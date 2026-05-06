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Hindi Newsदेशपुलिस की गाड़ी तोड़ी, TMC कार्यकर्ता के घर से मिला गोला-बारूद; चुनावी नतीजों के बाद बंगाल में महाबवाल

पुलिस की गाड़ी तोड़ी, TMC कार्यकर्ता के घर से मिला गोला-बारूद; चुनावी नतीजों के बाद बंगाल में महाबवाल

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है. 15 साल से राज्य की सत्ता पर काबिज टीएमसी को करारी शिकस्त मिली है. इस बीच राज्य के अलग-अलग हिस्सों से हिंसा की खबरें भी आ रही हैं. पुलिस ने आनंदपुर के पूरबा पारा इलाके में TMC कार्यकर्ता के आवास से दो हथियारों के साथ भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया है.  जिसके बाद जांच की जा रही है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 06, 2026, 04:09 PM IST
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पुलिस की गाड़ी तोड़ी, TMC कार्यकर्ता के घर से मिला गोला-बारूद; चुनावी नतीजों के बाद बंगाल में महाबवाल

West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, जहां एक ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, तो दूसरी ओर बीजेपी सरकार बनाने की कवायद में लग गई है. हालांकि, चुनावी नतीजों के बाद राज्य के अलग-अलग इलाकों से हिंसा की खबरें आई हैं. इस बीच कोलकाता पुलिस ने आनंदपुर के पूरबा पारा इलाके में TMC कार्यकर्ता के आवास से दो हथियारों के साथ भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया है. 

दरअसल, 4 मई को आए चुनावी नतीजों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है. इसके बाद कई जगहों पर छिटपुट हिंसा की खबरें आई हैं. वहीं, टीएमसी कार्यकर्ता के घर से भारी मात्रा में हथियार मिलने से हड़कंप मचा है. बताया जाता है कि टीएमसी के कार्यकर्ता की पहचान नारायण रंजीत के तौर पर हुई है. हैरान करने वाली बात है राज्य की सत्ता बदलते ही पार्टी बदलने का दौर शुरू हो गया है. 

टीएमसी के कार्यकर्ता के घर से हथियार बरामद 

कोलकाता पुलिस को TMC कार्यकर्ता नारायण रंजीत के घर से दो हथियारों के साथ भारी मात्रा में गोला-बारूद मिले हैं, जिसके बाद जांच का सिलसिला शुरू कर दिया गया है. उधर, नारायणपुर में कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस अधिकारियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी. नारायणपुर इलाके में पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की जानकारी आई है. 

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यह भी पढ़ें: बंगाल में जीती भाजपा, तो टीएमसी के कब्जे से 'आजाद' हुआ कांग्रेस का दफ्तर

बंगाल में पार्टी बदलने का दौर 

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के साथ नेताओं और कार्यकर्ताओं के पार्टी बदलने का दौर शुरू हो गया है. हालत यह हो गई है कि बीजेपी को अब एक नोटिस जारी करना पड़ा है. बीजेपी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति स्वयं को भाजपा का सदस्य घोषित नहीं कर सकता. जब तक भाजपा आधिकारिक तौर पर किसी को भाजपा का सदस्य स्वीकार नहीं करती, तब तक वह खुद को भाजपा का सदस्य होने का दावा नहीं कर सकता.

बीजेपी को मिली है प्रचंड जीत 

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 207 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं टीएमसी को केवल 80 सीटों पर संतोष करना पड़ा है. आजाद भारत में यह पहला मौका है जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कमल खिला हो. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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