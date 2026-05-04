West Bengal Election Results: बंगाल में TMC को ले डूबा सायोनी घोष का 'काबा' प्रेम, वोटों के लिए तरस रही दीदी की पार्टी; क्या निकलेंगे परिणाम?

West Bengal Assembly Elections Results: पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर वोटों की गिनती जारी है. चुनाव प्रचार के दौरान जादवपुर से TMC सांसद सायोनी घोष का 'मेरे दिल में काबा' गाना काफी विवादों में आया था. इसको लेकर भाजपा ने TMC पर जमकर निशाना साधा था.
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West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल में जैसे-जैसे वोटों की गिनती बढ़ती रही है. वैसे-वैसे भाजपा भी बंपर जीत ओर बढ़ती दिखाई दे रही है. बंगाल के कई भाजपाई नेता इसे राज्य में हिंदुओं की जीत और मुस्लिम तुष्टिकरण की असफलता बता रहे हैं. यहां तक की सुवेंदु अधिकारी ने सीधा कहा कि इस चुनाव में हिंदुओं ने ममता बनर्जी को कड़ा सबक सिखाया है. इन सब के बीच 'मेरे दिल में काबा' गाना गाने वाली TMC सांसद सायोनी घोष भी चर्चा में है, जिनके गाने को लेकर काफी विवाद हुआ था.
बता दें कि जादवपुर से TMC सांसद सायोनी घोष ने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी रैली में 'मेरे दिल में है काबा, आंखों में मदीना' गाना गाया था. इसको लेकर वह देशभर में सुर्खियों में आ गईं थीं. भाजपा ने इस गाने को लेकर TMC पर जमकर निशाना साधा और इसे TMC का इस्लाम से बेशुमार प्रेम बताया. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में एक रैली के दौरान सायोनी के इस गाने पर पलटवार करते हुए कहा कि हम काबा नहीं बनने देंगे. भाजपा ने सायोनी घोष जैसे नेताओं के ऐसे बयानों का उपयोग करके TMC को मुस्लिम तुष्टिकरण वाली पार्टी बताने में सफलता हासिल की है.
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भाजपा नेताओं ने भी खुद दावा किया है हिंदुओं ने एकतरफा भाजपा को मतदान दिया है. वहीं जब सुवेंदु अधिकारी से वोटों की गिनती के रुझानों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदू वोटर भाजपा के साथ आया है. ऐसा मुस्लिम वोटरों की सीएम ममता बनर्जी को ओर से मुस्लिम वोटरों की गोलबंदी के जवाब में हुआ है.
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भाजपा का दावा है कि ममता बनर्जी को मुस्लिम बूथों पर 80-90 प्रतिशत वोट मिले हैं, जबकि उन्हें हिंदू बहुल बूथों से जमकर वोट मिले हैं. सुवेंदु ने दावा किया कि TMC इस बार बंगाल में 100 सीटों का आंकड़ा नहीं छू पाएगी. उन्होंने स्पष्ट कहा कि हिंदुओं पर हुए अत्याचार ने ममता की पॉलिटिक्स खत्म कर दी है. सुवेंदु ने कहा,' मैं भवानीपुर के हर उस हिंदू सनातनी को धन्यवाद देता हूं, जिसने मेरे लिए वोट किया. परिणाम उम्मीद के मुताबिक हैं. हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों का बदला जनता ने वोट से लिया है.'
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