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Bengal Result Winners and Losers List: बंगाल में बीजेपी की बम-बम, डबल सेंचुरी से ज्यादा सीटों से बनेगी सरकार; जानिए किस सीट पर कौन जीता

Assembly Elections Results: पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आज आ गए. राज्य में आजादी के बाद पहली बार कमल खिला है. 15 साल से मजबूत बना टीएमसी के किले को बीजेपी ने एक झटके में ध्वस्त कर दिया है. बंगाल की 293 विधानसभा सीटों में से 198 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 04, 2026, 05:58 PM IST
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Bengal Result Winners and Losers List: बंगाल में बीजेपी की बम-बम, डबल सेंचुरी से ज्यादा सीटों से बनेगी सरकार; जानिए किस सीट पर कौन जीता

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आज आ गए. बंगाल में आजादी के बाद पहली बार भगवा लहराया है, यानी बीजेपी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनती जा रही है. राज्य के अलग-अलग मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती अभी भी जारी है. माना गया था कि बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन चुनाव परिणाम में टीएमसी सूपड़ा साफ हो गया. 

दरअसल, पश्चिम बंगाल में 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार थी. कड़ी मेहनत के बाद बीजेपी ने टीएमसी के किले को ध्वस्त किया है. खबर लिखे जाने तक बंगाल की 293 विधानसभा सीटों में से 200 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है. टीएमसी केवल 87 सीटों पर आगे चल रही है. इस चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी के उन वोटों पर भी सेंधमारी की है, जिसको लेकर ममता कॉन्फिडेंट थी. इस बीच आइए आपको बताते हैं कि बंगाल की हॉट सीट पर किसको जीत मिली है और किस दिग्गज को हाल का सामना करना पड़ा है. 

कहां कौन जीता 

विधानसभा क्षेत्र  जीत  हार अंतर 
भवानीपुर ममता बनर्जी (TMC) आगे सुवेन्दु अधिकारी (BJP)  
नंदीग्राम  सुवेन्दु अधिकारी (BJP) आगे पवित्र कर (TMC)  
डायमंड हर्बर  पन्ना लाल हालदार (TMC) आगे दीपक कुमार हलदर (BJP)  
आसनसोल दक्षिण  अग्निमित्रा पॉल (BJP) तपस बनर्जी (TMC) 40839
दमदम  अरिजीत बख्शी (BJP) आगे ब्रत्यब्रत बसु (TMC)  
बैरकपुर  कौस्तुभ बागची (BJP) राज चक्रवर्ती (राजू) (TMC)  
पानीहाटी सीट  रत्ना देबनाथ (BJP) तीर्थंकर घोष (TMC)  
बांकुरा  निलाद्री शेखर दाना (BJP) डॉ. अनूप मंडल (TMC) 54177
सिंगूर  अरूप कुमार दास (BJP) बेचाराम मन्ना (TMC)  
संदेशखाली  सनत सरदार (BJP) झरना सरदार (TMC)  

 

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पहली बार बंगाल में बीजेपी सरकार 

गौरतलब है कि यह पहला मौका है, जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है. राज्य में 15 साल से टीएमसी की सरकार थी और उससे पहले लेफ्ट का कब्जा था. बीजेपी ने साल 2016 में पहली बार बंगाल फतह करने की कोशिश की, लेकिन सफलता करीब 10 साल बाद लगी है. बता दें कि भवानीपुर और नंदीग्राम जैसे हॉट सीट पर देश की नजर टिकी रहीं. भवानीपुर से खुद सीएम ममता बनर्जी मैदान हैं और उनके सामने बीजेपी के सुवेन्दु अधिकारी हैं. सुवेन्दु अधिकारी को बीजेपी ने नंदीग्राम से भी अपना उम्मीदवार बनाया था. 

बंगाल चुनाव पर टिकीं निगाहें 

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के चुनावी परिणामों पर देश की नजरें टिकी थी. यहां पर बीजेपी ने पहली बार पैठ बनाई है और टीएमसी को पूरी तरीके से उखाड़ फेंका है. बंगाल को ममता का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता रहा है और उनकी मजबूती की दाद सभी देते रहे हैं. पश्चिम बंगाल में इस बार दो चरणों में वोटिंग हुई थी. 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी. बंगाल में पहली बार 92 प्रतिशत से अधिक वोटिंग हुई थी. 

यह भी पढ़ें: 46 साल पहले अटल ने कहा था- 'अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा', अरब सागर से गंगा सागर तक लहराया भगवा; बंगाल समेत 22 राज्यों में बीजेपी या एनडीए सरकार

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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Assembly Elections results 2026

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