BJP Vs TMC: किसका होगा बंगाल का तख्त? वो 5 फैक्टर जो तय करेंगे बीजेपी-TMC की हार या जीत

पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, असम और केरलम में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम अब से कुछ देर में आने शुरू हो जाएंगे. इस चुनाव में देश की निगाहें पश्चिम बंगाल के विधानसभा नतीजों पर टिकी हैं. आइए आपको इस आर्टिकल में बताते हैं कि वह कौन से पांच फैक्टर है, जिसपर बंगाल के चुनावी परिणाम निर्भर करेंगे.
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West Bengal Assembly Elections Result 2026: पश्चिम बंगाल समेत देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे अब से कुछ देर में आने शुरू हो जाएंगे. मतगणना केंद्रों पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है. यूं तो चुनाव पांच राज्यों में हुए और नतीजे सभी के एक साथ आएंगे, लेकिन देश की निगाहें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों पर टिकी हैं. आज के परिणाम तय करेंगे कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सत्ता बरकरार रख पाएंगी या बीजेपी इस बार टीएमसी का किला ध्वस्त कर सत्ता अपने नाम करेगी.
दरअसल, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में क्रमशः 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को हुए थे. मतदान कुल 294 विधानसभा सीटों के लिए हुए, लेकिन गितनी केवल 293 सीटों की होगी. एक अन्य विधानसभा सीट फालटा में पुनः मतदान होगा, जिसके लिए 21 मई को वोट डालें जाएंगे और 24 मई को नतीजे आएंगे. चुनावी परिणाम आने से पहले जानिए कि आखिर वह कौन से पांच फैक्टर है, जो बंगाल के नतीजे और भविष्य दोनों तय करेंगे.
पश्चिम बंगाल में इस बार के विधानसभा चुनाव अभूतपूर्व परिस्थियों में हुए हैं. चुनाव आयोग ने इस बार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत 91 लाख से अधिक वोटरों को सूची से हटाया. जिसको लेकर राज्य में बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली. चुनाव आयोग ने माना कि SIR के कारण बंगाल में 92 प्रतिशत से अधिक वोटिंग हुई है. हालांकि, टीएमसी ने इसको साजिश करार दिया और दावा किया कि बंगाल के लोगों ने SIR के खिलाफ जन विरोध दर्शाया है. इसके अलावा राज्य में हुई बंपर वोटिंग को बीजेपी ने एंटी-इनकंबेंसी का संकेत माना है.
अब से कुछ देर बाद आने वाले चुनावी परिणाम टीएमसी के लिए एसिड टेस्ट से कम नहीं रहने वाले हैं. साल 2021 में टीएमसी ने राज्य में 215 सीटें जीती थीं. इस बार टीएमसी ने दावा किया है कि वह 200 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेगी. जानकार मानते हैं कि टीएमसी ने इतना बड़ा लक्ष्य इसलिए भी रखा है क्योंकि चुनाव के बाद भाजपा की संभावित ऑपरेशन लोटस से बचा जा सके. टीएमसी को चौथी बार बंगाल जीतने के लिए सबसे पहले प्रेसिडेंसी डिवीजन की 111 सीटों पर कब्जा बनाए रखना होगा. इतना ही नहीं मुस्लिम वोट अगर टीएमसी के अलावा कहीं भी खिसकते हैं, तो इसका नुकसान पार्टी को पहुंचेगा और बीजेपी की राह आसान होगी.
जानकार मानते हैं कि आज आने वाले चुनावी परिणाम सीएम ममता के जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हो सकती है. आज के नतीजे अगर टीएमसी के पक्ष में आते हैं और राज्य में चौथी बार ममता की सरकार बनती है, तो विपक्षी नेताओं में उनकी हैसियत और मजबूत हो जाएगी। भवानीपुर सीट पर सीएम ममता और बीजेपी के प्रत्याशी सुवेन्दु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर है. दोनों दिग्गजों के बीच यह टक्कर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी नेता सुवेन्दु अधिकारी ने ममता को 2021 में नंदीग्राम से हरा दिया था. बाद में ममता ने भवानीपुर से उपचुनाव जीता था.
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बीजेपी बंगाल में साल 2021 से मुख्य विपक्षी दल है. पिछले चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटें जीती थीं. इस बार बीजेपी को राज्य में सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 148 को पार करना होगा. हालांकि, बीजेपी के नेताओं का दावा है कि इस चुनाव में 160 से अधिक सीट जीतकर वह राज्य में पहली बार सरकार बनाने जा रहे हैं. बीजेपी को सरकार बनाने के लिए सबसे अधिक मेहनत टीएमसी के गढ़ दक्षिण बंगाल में सेंध लगाने में करनी होगी. इसके साथ ही भाजपा को उत्तरी बंगाल के अपने गढ़ को भी बचाना होगा. यही कारण हैं चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत भाजपा के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी. हालांकि, यह कितना सफल रहा, यह थोड़े देर बाद से आने वाले परिणाम बताएंगे.
पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है. ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पार्टी ने इस चुनाव में मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में कुछ सीटें जीतने की कोशिश की है. इसके अलावा सीपीआई(एम) ने इस बार के चुनाव में युवा नेताओं को उतारा था, जिसके सहारे वह राज्य में वापसी की तैयारी कर रही है. बंगाल में आईएसएफ, एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की नई पार्टी (एजेयूपी) जैसे छोटे राजनीतिक दल भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. यही कारण है कि पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बावजूद सभी की निगाहें बंगाल के परिणाम पर टिकी हैं.
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