Ground Report: ममता राज में मौज कर रहे घुसपैठियों की आई शामत! शुभेंदु के खौफ में देखिए कैसे बॉर्डर की ओर भाग रहे

Bangladeshi Infiltrators ground report: पश्चिम बंगाल से एक-एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के लिए प्रतिबद्ध शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार की कोशिशें रंग लाने लगी हैं. मालदा और मुर्शिदाबाद में बने डिटेंशन सेंटर काम करने लगे है. 26 जून को भी शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों को वार्निंग देते हुए कहा कि वो खुद से ही जल्दी-जल्दी पश्चिम बंगाल छोड़ दें. ग्राउंड ज़ीरो पर ज़ी न्यूज़ की टीम मौजूद है. डिटेंशन सेंटर बनने के बाद कई बांग्लादेशी खुद वापस लौटने लगे हैं. कुछ बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कहा, 'सरकार बदल गई है, अब वैसे भी यहां रह कर क्या करेंगे.'

घुसपैठियों की हालत खराब

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी तक लगातार कह रहे हैं कि अवैध तरीके से भारत में बसे घुसपैठियों को वापस भेजने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिये देश के संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे तो भारत के नागरिकों को दिक्कत और कुछ न कुछ कमी जो जरूर होगी.

अखिलेश यादव की सपा और ओवैसी की AIMIM का कहना है कि बीजेपी की सरकारें मुसलमानों को परेशान कर रही हैं.

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मालदा से ग्राउंड रिपोर्ट

ज़ी न्यूज़ की आंखों देखी यानी पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बने होल्डिंग सेंटर से आई ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में आपको बताएं तो मालदा जिले में बनी सफेद और नीले रंग की एक इमारत की चर्चा न सिर्फ बंगाल, बल्कि पूरे देश में हो रही है. इस डिटेंशन सेंटर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. यहां पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है. इसके चारों ओर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है.

मालदा के इस होल्डिंग सेंटर में फिलहाल 9 संदिग्ध घुसपैठियों को रखा गया है. जिनमें 3 महिलाएं और 6 नाबालिग शामिल हैं. इन सभी को गाजोल के पांडुआ इलाके से हिरासत में लिया गया था. जांच एजेंसियों के मुताबिक, सभी संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक हैं. जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे.

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मुर्शिदाबाद से ग्राउंड रिपोर्ट

मालदा के बाद बंगाल में दूसरा होल्डिंग सेंटर मुर्शिदाबाद में बना है. यहां तीन बांग्लादेशी घुसपैठियों को रखा गया है. ये तीनों मुर्शिदाबाद में बॉर्डर के रास्ते अवैध तरीके से दाखिल हुए थे. अब जबकि घुसपैठियों पर प्रहार हो रहा है तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ममता सरकार में इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण मिला था. क्या SIR प्रकिया के बाद इनके नाम वोटर लिस्ट से कट गए. जिसके बाद इनके लिए बंगाल छोड़ने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था.

घुसपैठियों को निकालने का '3D' फॉर्मूला

बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को पश्चिम बंगाल से बाहर निकालने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने '3D' फॉर्मूला लागू किया है. इस प्लान के तहत 'Detect' यानी पहचान करना. 'Delete' यानी सरकारी रिकॉर्ड से नाम हटाना और 'Deport' यानी देश से बाहर निकालना की नीति अपनाई जा रही है.