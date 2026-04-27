भांगर का सुजुद्दीन निकला बमबाज... बंगाल हिंसा में पुलिस की कार्रवाई, 15 ठिकानों पर छापेमारी; 4 आरोपी गिरफ्तार

Bengal Crude Bomb Case: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के भांगर इलाके में कच्चे बमों की लगातार बरामदगी के बीच पुलिस ने एक अहम कार्रवाई करते हुए सुजाउद्दीन (36) को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर ऑर्डर पर देसी बम तैयार करता था. पुलिस के अनुसार, इलाके में एक संगठित नेटवर्क सक्रिय हो सकता है.

धान की भूसी में छिपाकर रखे गए थे बम

पुलिस के अनुसार, चंदनेश्वर थाना क्षेत्र के छोटा बांकरी इलाके में विशेष खुफिया सूचना के आधार पर छापेमारी की गई. तलाशी के दौरान धान की भूसी में छिपाकर नायलॉन की बोरी में रखे गए पांच देसी बम बरामद किए गए. बरामदगी के बाद बम निरोधक टीम को बुलाकर उन्हें सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया गया.

पूछताछ में सामने आए कई नाम

गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सुजुद्दीन ने अपने पिता सईद अली, अब्दुल हलीम और अन्य लोगों की संलिप्तता का खुलासा किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है. अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क में और भी सदस्यों के जुड़े होने की आशंका है.

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लगातार बरामदगी से बढ़ी चिंता

पिछले तीन दिनों में भांगर क्षेत्र में तीन अलग-अलग स्थानों से बम बरामद किए गए हैं. इनमें एक जगह से 79, दूसरी जगह से 5 और तीसरी जगह से 9 कच्चे बम मिले हैं. इससे पहले मार्च में बम बनाने के दौरान हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत और तीन लोग घायल हो गए थे. लगातार हो रही इन घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है, खासकर चुनावी माहौल के बीच.

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जगतदल हिंसा में भी कार्रवाई तेज

इसी बीच, उत्तर 24 परगना के जगतदल में हालिया हिंसा के बाद पुलिस ने 15 घरों पर छापेमारी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों में कौशिक दास, सिकंदर प्रसाद, गोपाल राउत और श्यामदेव शॉ शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, ये सभी आरोपी TMC से जुड़े बताए जा रहे हैं, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं.

वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में ऑपरेशन

पूरी कार्रवाई की निगरानी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों चक्रेश मिश्रा, राहुल साहपुवाड़ी (DIG, NIA) और त्रिलोक बंसल द्वारा की गई. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि बम बरामदगी और हिंसा के मामलों में शामिल सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा.