'ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंको...' सुवेंदु के बयान से चुनावी माहौल गर्म

CM Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने निशाना साधा है, सुवेंदु ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता सीएम के अत्याचार से दुखी हो चुकी है. उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की कमान संभालने के बाद से ममता बनर्जी लगातार यहां की जनता पर ध्यान नहीं दे रही और उनके हितों के साथ कुठाराघात करती आ रही हैं. ममता की तरफ से किए जा रहे इस अत्याचार को अब किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करने की चेतावनी भी पश्चिम के बीजेपी लीडर ने दी है.

सुवेंदु का आरोप

सुवेंदु ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की स्थिति के बारे में निशाना साधते हुए कहा कि राज्य का कोई भी व्यक्ति उनसे बात करने की हालत में नहीं है. इतना ही नहीं पश्चिम बंगाल का कोई भी व्यक्ति अब ममता बनर्जी से बात नहीं करना चाहता है. इसके चलते उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता माकूल जवाब देने वाली है. ऐसा करके जनता ममता बनर्जी को पूर्व मुख्यमंत्री बना सकती है. पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से लोकायुक्त को किसी तरह की रिपोर्ट नहीं सौंपे जाने के लेकर भी सुवेंदु ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है.

बीजेपी ने दिया आश्वासन

सुवेंदु ने अपने बयान में पश्चिम बंगाल की जनता को आश्वासन दिया की भाजपा की सरकार बनने पर सभी विभागों की लोकायुक्त रिपोर्ट पेश की जाएगी. सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को पश्चिम बंगाल में हुई पुलिस में भर्ती परीक्षा के आयोजन पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार अब पश्चिम बंगाल में किसी को भी नौकरी देने की हालत में नहीं है. इस बारे में उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को चेताया की ममता बनर्जी की सरकार में नौकरी मिलने की उम्मीद सिर्फ लोगों की गलतफहमी है. क्योंकि, पश्चिम बंगाल सरकार सिर्फ अपने अपने फायदे के बारे में सोच रही है.

युवाओं से अपील

बीजेपी नेता की तरफ से पश्चिम बंगाल में पुलिस में हुई भर्ती पर सवाल उठाते हुए कहा कि लाखों युवाओं ने इस एग्जाम में हिस्सा लिया, लेकिन ओएमआर सीट पर सीरियल नंबर तक नहीं है. सुवेंदु ने पश्चिम बंगाल में चार महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर युवाओं से अपील की है. उन्होंने विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की भ्रष्टाचारी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की अपील की है. इतना ही नहीं उन्होंने युवाओं से मुहिम शुरू करके ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने का भी अनुरोध किया है.

इनपुट -आईएएनएस