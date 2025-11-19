ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से परेशान महिला BLO ने की खुदकुशी

पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में SIR जारी है और बड़े स्तर बूथ लेवल ऑफिसर इस काम को अंजाम दे रहे हैं. पश्चिम बंगाल में इसी प्रक्रिया से जुड़ी एक BLO ऑफिसर ने खुदकुशी कर ली है.
West Bengal: पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान एक महिला बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक यह आत्महत्या का मामला लग रहा है. घटना जलपाईगुड़ी जिले के माल बाज़ार क्षेत्र में हुई. इसके अलावा परिवार का भी यही कहना है कि SIR के काम का दबाव वह सहन नहीं कर पा रही थीं, इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली.
महिला BLO शांतिकुमारी एक्का की लाश उनके घर के आंगन में लटकी हुई मिली. शांतिमणि एक्का रंगामाटी पंचायत की रहने वाली थीं और उन्हें हाल ही में SIR का काम सौंपा गया था. BLO के तौर पर उन्हें घर–घर जाकर फॉर्म बांटने और भरे हुए फॉर्म वापस लेने की जिम्मेदारी थी. सुबह जब परिवार ने शव देखा तो उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.
घटना की जानकारी मिलने के बाद अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग के राज्य मंत्री बुलु चिक बाराइक मृतका के घर पहुंचे. उन्होंने परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया. मंत्री ने कहा,'यह बहुत दुखद घटना है. BLOs पर बहुत ज्यादा काम का दबाव रहता है. चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए.'
इससे पहले भी इसी महीने पूर्व बर्दवान जिले के मेमारी में एक महिला BLO, नमिता हांसदा की भी मौत हो गई थी. परिवार ने दावा किया था कि वह भी लगातार काम के दबाव में थीं और फॉर्म बांटने की जिम्मेदारी से मानसिक तौर पर टूट चुकी थीं. बाद में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था. वह पेशे से एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थीं और मेमारी के चौक बलरामपुर के बूथ संख्या 278 में बीएलओ के तौर पर कार्यरत थीं. मृतका के पति माधव हंसदा ने दावा किया था कि उन पर गणना फॉर्म बांटने का लगातार दबाव रहता था. हंसदा ने कहा कि वह काम के दबाव की वजह से मानसिक रूप से परेशान हो गई थीं.
