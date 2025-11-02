पश्चिम बंगाल में BSF के जवानों ने किसान को बांग्लादेशी समझकर पीटा, इलाके में पसरा तनाव

BSF jawans beat Farmer: पश्चिम बंगाल के एक किसाने ने बीएसएफ के जवानों पर मारपीट का आरोप लगाया है. किसान ने जवानों पर उसे बांग्लादेशी नागरिक होने के शक में पीटने का आरोपी लगाया है. घटना रविवार को नदिया जिले के चापरा पुलिस स्टेशन इलाके की बताई जा रही है.पुलिस की तरफ से जारी किए गए बयान में इस घटना की जानकारी सामने आई है.

चापड़ा क्षेत्र की घटना

बीएसएफ जवानों के खिलाफ घायल किसान रफीकुल मोल्लाह ने चापरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है. किसान के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद हटखोला गांव में तनाव बढ़ गया है. हटखोला गांव चापड़ा थाने के अंतर्गत आता है. पुलिस सूत्रों के अनुसार रफीकुल सुबह के वक्त हटखोला गांव में एक चाय की दुकान पर कुछ गांव वालों से बात कर रहा था, तभी कुछ बीएसएफ के जवान आ पहुंचे और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गए. जिसके बाद उसको काफी देर तक जवानों ने एक जगह बिठाए रखा और बांग्लादेशी समझकर परेशान किया.

Add Zee News as a Preferred Source

बीएसएफ जवानों ने की पिटाई

किसान ने आरोप लगाया की बीएसएफ के जवान चाहते थे कि मैं मान लूं कि मैं बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ करके आया हूं. किसान ने आगे कहा ' जब मैंन उनके दावे को मानने से इनकार कर दिया तो बीएसएफ जवानों ने मेरी पिटाई कर दी और उन्होंने मेरे पैरों में जंजीरें बांधकर मुझे बुरी तरह से पीटा; मुझे अपनी जान का खतरा है'.

यह भी पढ़ें: 'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप

पुलिस कर रही मामले की जांच

घटना के बाद किसान को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है. घटना के बारे में घायल किसान ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है. हालांकि, बीएसएफ की ओर से अभी इस पूरे मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया है. कृष्णानगर पुलिस जिले की डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शिल्पी पॉल ने की तरफ से इस मामले पर बयान सामने आया है. शिल्पी पॉल ने कहा 'हमें बीएसएफ कंपनी कमांडर और एक वर्कर के खिलाफ मारपीट की लिखित शिकायत मिली है, इसको लेकर कंपनी कमांडर से संपर्क करने की कोशिश की; लेकिन वो अभी असम में हैं'. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.