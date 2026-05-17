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बंगाल में हावड़ा स्टेशन के बाहर हटा अतिक्रमण, आधी रात गरजा CM सुवेंदु का बुलडोजर

West Bengal Bulldozer Action: पश्चिम बंगाल में भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है. हावड़ा स्टेशन के बाहर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया, जिसमें गंगा घाट और बस स्टैंड के पास की अवैध दुकानों को हटाया गया.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 17, 2026, 07:09 AM IST
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बंगाल में हावड़ा स्टेशन के बाहर हटा अतिक्रमण, आधी रात गरजा CM सुवेंदु का बुलडोजर

Bulldozer Action in Howrah: पश्चिम बंगाल की कुर्सी संभालने के बाद से ही सीएम सुवेंदु अधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. एक तरफ जहां अराजकतत्वों पर कार्रवाई हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है. इसी के तहत हावड़ा स्टेशन के बाहर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया, जिसमें गंगा घाट और बस स्टैंड के पास की अवैध दुकानों को हटाया गया. 

भारी संख्या में तैनात रहा पुलिस बल
सड़क के किनारे अवैध रूप से दुकान लगाने वालों पर ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. कार्रवाई के दौरान आईओडब्ल्यू (IOW) विभाग, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) और हावड़ा सिटी पुलिस के आला अधिकारी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर तैनात रहे. जानकारी के मुताबिक काफी समय से, लोग स्टेशन के बाहर सड़कों और फुटपाथों पर अपनी दुकानें लगा रहे थे, कई लोगों ने तो अस्थायी दुकानें बनाकर उस इलाके पर ही कब्जा कर लिया था, रेलवे पुलिस ने अब उन्हें वहां से हटा दिया है. बुलडोजरों की मदद से पूरे स्टेशन परिसर को खाली करा लिया गया है, जिसके बाद अब आम रेल यात्रियों को अब आने-जाने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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West Bengal Bulldozer Action

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