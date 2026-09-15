Nandigram and Rejinagar By Election: पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की इस सीट से भाजपा ने अपना उम्मीदवार तय कर लिया है. इसके अलावा पार्टी ने रेजिनगर सीट पर भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है.
भाजपा ने नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी के पूर्व PA और उनके करीबी चंद्रनाथ रथ की मां हासीरानी रथ को मैदान में उतारा है. बंगाल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद चंद्रनाथ की हत्या कर दी गई थी. वहीं, शाखाराव सरकार को रेजिनगर सीट से टिकट दिया गया है. मुख्यमंत्री ने भवानीपुर सीट को बरकरार रखा था ऐसे में नंदीग्राम में उपचुनाव हो रहा है. इसके साथ ही उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर ने भी रेजिनगर विधानसभा सीट छोड़ दी थी, जिसके चलते यहां भी उपचुनाव हो रहे हैं.
नंदीग्राम में पिछले 2 चुनावों से लगातार भाजपा ही जीत रही है. यहां से शुभेंदु अधिकारी ही दोनों बार विजेता रहे हैं. उन्होंने साल 2021 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से ममता बनर्जी को हराया था. इसके बाद साल 2026 में भी TMC नेता पवित्र कर को शुभेंदु के सामने हार का सामना करना पड़ा था. एक समय पर नंदीग्राम को TMC का गढ़ माना जाता था. साल 2007 में यहां के आंदोलन के बाद TMC इस सीट पर तेजी से उभरी थी.
हासीरानी रथ नंदीग्राम सीट के लिए मंगलवार ( 15 सितंबर 2026) को नॉमिनेशन फाइल करने जा रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने 1 लाख से अधिक वोटों से जीतने का दावा किया है. उनका मुकाबला TMC की कैंडिडेट संचिता प्रधान डे से होगा. इस सीट पर कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है. हालांकि, अटकलें लगाई जा रहीं थी कांग्रेस और TMC नंदीग्राम में गठबंधन की कोशिश में थी.
बता दें कि चंद्रनाथ की मां हासीरानी रथ साल 1998 से राजनीति में एक्टिव हैं. वह 2 बार बार पंचायत सदस्य और 3 बार पंचायत समिति की सदस्य रह चुकी हैं. शुभेंदु अधिकारी ने कुछ महीने पहले ही बंगाल विधानसभा चुनाव में 2 सीटों नंदीग्राम और भवानीपुर से जीत हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने नंदीग्राम सीट से रिजाइन किया, क्योंकि वह केवल एक ही सीट से विधायक रह सकते हैं. इस्तीफे के बाद सीट खाली होने से नंदीग्राम में अब दोबारा उपचुनाव हो रहा है.