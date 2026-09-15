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Nandigram By-Election: शुभेंदु के पीए की हुई थी हत्‍या, उसकी मां को नंदीग्राम सीट से बीजेपी ने दिया टिकट

West Bengal By Election 2026: पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजिनगर विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने दोनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी के पूर्व PA चंद्रनाथ रथ की मां हासीरानी रथ को टिकट दिया गया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 15, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 12:34 PM IST
Nandigram By-Election: शुभेंदु के पीए की हुई थी हत्‍या, उसकी मां को नंदीग्राम सीट से बीजेपी ने दिया टिकट

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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