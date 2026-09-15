भाजपा ने नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी के पूर्व PA और उनके करीबी चंद्रनाथ रथ की मां हासीरानी रथ को मैदान में उतारा है. बंगाल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद चंद्रनाथ की हत्या कर दी गई थी. वहीं, शाखाराव सरकार को रेजिनगर सीट से टिकट दिया गया है. मुख्यमंत्री ने भवानीपुर सीट को बरकरार रखा था ऐसे में नंदीग्राम में उपचुनाव हो रहा है. इसके साथ ही उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर ने भी रेजिनगर विधानसभा सीट छोड़ दी थी, जिसके चलते यहां भी उपचुनाव हो रहे हैं.