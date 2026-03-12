Advertisement
trendingNow13137786
Hindi Newsदेशचुनाव की घोषणा से पहले ही भाजपा ने चुने 100 कैंडिडेट? इधर बंगाल राज्यसभा के नतीजे आ गए

चुनाव की घोषणा से पहले ही भाजपा ने चुने 100 कैंडिडेट? इधर बंगाल राज्यसभा के नतीजे आ गए

भाजपा बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट का नाम फाइनल करने में जुट गई है. दिल्ली में टॉप नेताओं की बैठक हो चुकी है. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की रणनीति पर निर्देश देंगे. इस बीच राज्यसभा चुनाव में भाजपा को केवल एक सीट मिल सकी है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 12, 2026, 09:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चुनाव की घोषणा से पहले ही भाजपा ने चुने 100 कैंडिडेट? इधर बंगाल राज्यसभा के नतीजे आ गए

वैसे तो चुनाव चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में होने हैं लेकिन भाजपा का फोकस पश्चिम बंगाल और केरलम पर ज्यादा है. ऐसे में उसकी रणनीति इन राज्यों के लिए बननी पहले से ही शुरू हो गई है. पश्चिम बंगाल के लिए भाजपा की कोर कमेटी ने बैठक कर 100 से ज्यादा सीटों पर मंथन किया है. माना जा रहा है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही केरल और बंगाल के कैंडिडेट के नाम फाइनल किए जा सकते हैं. अब 12 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे की रणनीति बनाई जाएगी. इस बीच, पश्चिम बंगाल राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं. ममता बनर्जी की टीएमसी ने 4 और भाजपा ने एक सीट जीती. 

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर करीब सात घंटे तक भाजपा की कोर कमेटी की मीटिंग हुई. इस दौरान 100 से ज्यादा सीटों पर मंथन हुआ है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी की पश्चिम बंगाल यूनिट के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, BJP के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) सुनील बंसल, विधायक सुवेंदु अधिकारी, सांसद बिप्लब देब और कई बड़े नेता मीटिंग में मौजूद थे. 

बंगाल की पहली लिस्ट आने वाली है?

सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबर आई है कि भाजपा की कोर कमेटी ने कैंडिडेट लिस्ट के लिए 100 से ज्यादा सीटों पर शुरुआती सहमति बना ली है. उन्होंने चुनाव की रणनीति, कैंपेनिंग, रोडमैप, नारों पर भी चर्चा की. पश्चिम बंगाल में अप्रैल और मई के महीने में 294 सदस्यों के लिए विधानसभा चुनाव हो सकते हैं. 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है. चर्चा है कि इस दौरान बंगाल की पहली लिस्ट फाइनल हो सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

चुनाव की घोषणा से पहले इतनी तेजी क्यों?

हां, केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग पश्चिम बंगाल और केरल पर फोकस करेगी. भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को चैलेंज करने की अपनी कोशिशें तेज कर रही है. ऐसे में पार्टी दोनों राज्यों में अपने कैंडिडेट की लिस्ट और चुनावी रणनीति को तारीखों की घोषणा से पहले ही फाइनल करना चाहती है. 

बंगाल राज्यसभा चुनाव के नतीजे

- पश्चिम बंगाल में पांच राज्यसभा सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं. तृणमूल कांग्रेस के बाबुल सुप्रियो, कोयल मलिक, राजीव कुमार और मेनका गुरुस्वामी विजेता घोषित किए गए हैं.

- उधर, भाजपा उम्मीदवार राहुल सिन्हा को विजेता घोषित किया गया. सभी को सर्टिफिकेट मिल गए. मेनका गुरुस्वामी के मौजूद न होने के कारण राज्य मंत्री अरूप बिस्वास ने उनकी ओर से सर्टिफिकेट प्राप्त किया.

पढ़ें: प्रधानमंत्री को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह ने कांग्रेस को किया चैलेंज, पीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाइए

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

West Bengal Election 2026

Trending news

कौन है कमल सिंह? जिसने फारूक अब्दुल्ला पर तान दी थी पिस्तौल, कहा- 'मैं उन्हें...'
Farooq Abdullah
कौन है कमल सिंह? जिसने फारूक अब्दुल्ला पर तान दी थी पिस्तौल, कहा- 'मैं उन्हें...'
INS Trikand: ईरान जंग के बीच इंडिया ने अचानक अपने युद्धपोत को मॉरीशस क्‍यों भेजा?
Mauritius National Day
INS Trikand: ईरान जंग के बीच इंडिया ने अचानक अपने युद्धपोत को मॉरीशस क्‍यों भेजा?
विधानसभा की 100 सीटों के लिए भाजपा कैंडिडेट चुन रही, इधर बंगाल राज्यसभा के नतीजे आए
West Bengal Election 2026
विधानसभा की 100 सीटों के लिए भाजपा कैंडिडेट चुन रही, इधर बंगाल राज्यसभा के नतीजे आए
PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
amit shah news
PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
DNA
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
DNA
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम
Farooq Abdullah
जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
vidhan sabha chunav
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
LPG Crisis
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
Delhi blast
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी