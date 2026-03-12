चुनाव की घोषणा से पहले ही भाजपा ने चुने 100 कैंडिडेट? इधर बंगाल राज्यसभा के नतीजे आ गए

भाजपा बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट का नाम फाइनल करने में जुट गई है. दिल्ली में टॉप नेताओं की बैठक हो चुकी है. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की रणनीति पर निर्देश देंगे. इस बीच राज्यसभा चुनाव में भाजपा को केवल एक सीट मिल सकी है.
Trending Photos
वैसे तो चुनाव चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में होने हैं लेकिन भाजपा का फोकस पश्चिम बंगाल और केरलम पर ज्यादा है. ऐसे में उसकी रणनीति इन राज्यों के लिए बननी पहले से ही शुरू हो गई है. पश्चिम बंगाल के लिए भाजपा की कोर कमेटी ने बैठक कर 100 से ज्यादा सीटों पर मंथन किया है. माना जा रहा है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही केरल और बंगाल के कैंडिडेट के नाम फाइनल किए जा सकते हैं. अब 12 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे की रणनीति बनाई जाएगी. इस बीच, पश्चिम बंगाल राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं. ममता बनर्जी की टीएमसी ने 4 और भाजपा ने एक सीट जीती.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर करीब सात घंटे तक भाजपा की कोर कमेटी की मीटिंग हुई. इस दौरान 100 से ज्यादा सीटों पर मंथन हुआ है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी की पश्चिम बंगाल यूनिट के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, BJP के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) सुनील बंसल, विधायक सुवेंदु अधिकारी, सांसद बिप्लब देब और कई बड़े नेता मीटिंग में मौजूद थे.
सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबर आई है कि भाजपा की कोर कमेटी ने कैंडिडेट लिस्ट के लिए 100 से ज्यादा सीटों पर शुरुआती सहमति बना ली है. उन्होंने चुनाव की रणनीति, कैंपेनिंग, रोडमैप, नारों पर भी चर्चा की. पश्चिम बंगाल में अप्रैल और मई के महीने में 294 सदस्यों के लिए विधानसभा चुनाव हो सकते हैं. 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है. चर्चा है कि इस दौरान बंगाल की पहली लिस्ट फाइनल हो सकती है.
हां, केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग पश्चिम बंगाल और केरल पर फोकस करेगी. भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को चैलेंज करने की अपनी कोशिशें तेज कर रही है. ऐसे में पार्टी दोनों राज्यों में अपने कैंडिडेट की लिस्ट और चुनावी रणनीति को तारीखों की घोषणा से पहले ही फाइनल करना चाहती है.
- पश्चिम बंगाल में पांच राज्यसभा सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं. तृणमूल कांग्रेस के बाबुल सुप्रियो, कोयल मलिक, राजीव कुमार और मेनका गुरुस्वामी विजेता घोषित किए गए हैं.
- उधर, भाजपा उम्मीदवार राहुल सिन्हा को विजेता घोषित किया गया. सभी को सर्टिफिकेट मिल गए. मेनका गुरुस्वामी के मौजूद न होने के कारण राज्य मंत्री अरूप बिस्वास ने उनकी ओर से सर्टिफिकेट प्राप्त किया.
पढ़ें: प्रधानमंत्री को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह ने कांग्रेस को किया चैलेंज, पीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाइए
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.