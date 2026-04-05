पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल अपने पूरे रंग में है. जहां एक तरफ राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जोर-शोर से प्रचार में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम लोग भी अपने-अपने अंदाज में लोकतंत्र के इस पर्व को खास बना रहे हैं. ऐसा ही एक दिलचस्प नजारा खड़गपुर के घाटाल में देखने को मिला, जहां एक शिक्षक ने लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने का अनोखा तरीका अपनाया. वह ‘गुलाब सुंदरी’ के रूप में सड़क पर उतरे और राहगीरों से वोट डालने की अपील करने लगे. रंग-बिरंगे परिधान और आकर्षक अंदाज में सजे इस शिक्षक को देखकर लोग रुक-रुक कर उन्हें देखने लगे. कई लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने लगे, तो कई उनके संदेश को सुनकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़े. उनका मकसद साफ था लोगों का ध्यान खींचना और उन्हें मतदान के महत्व का एहसास कराना.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के रचनात्मक प्रयास न सिर्फ माहौल को हल्का और उत्साहपूर्ण बनाते हैं, बल्कि उन लोगों तक भी संदेश पहुंचाते हैं जो आमतौर पर मतदान के प्रति उदासीन रहते हैं. चुनावी शोर-शराबे के बीच यह पहल एक अलग ही तस्वीर पेश करती है, जहां एक शिक्षक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए समाज को जागरूक करने के लिए अनोखा रूप धारण करता है. यह नजारा बताता है कि लोकतंत्र सिर्फ नेताओं का नहीं, बल्कि हर नागरिक की भागीदारी से मजबूत होता है. भीड़भाड़ वाली सड़कों और बाजारों के बीच, एक अनोखी तस्वीर लोगों का ध्यान खींचती है.

अपनी इच्छा से चलाते हैं जागरुकता अभियान

पोस्टर पर साफ-साफ लिखा है लोकतंत्र के इस महापर्व में हर नागरिक को बिना किसी डर या दबाव के अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देना चाहिए. यह संदेश सीधा, सादा और बेहद असरदार है. दिलचस्प बात यह है कि यह कोई सरकारी अभियान नहीं है, ना ही यह पोस्टर किसी आधिकारिक पहल का हिस्सा है. हालांकि यह शख्स एक सरकारी कर्मचारी है, लेकिन 'गुलाब सुंदरी' का रूप धारण कर लोगों को जागरूक करने की पहल उसने खुद की इच्छा और प्रेरणा से शुरू की है. उसका मानना है कि अगर थोड़ी सी रचनात्मकता के जरिए लोगों का ध्यान खींचकर उन्हें उनके अधिकार और जिम्मेदारी का एहसास कराया जा सके, तो इससे बेहतर कुछ नहीं. यही वजह है कि वह हर दिन इस अनोखे अंदाज में निकल पड़ता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों और लोकतंत्र के इस त्योहार में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें.

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सामाजिक जागरुकता बना देवाशीष

देवाशीष के लिए सामाजिक जागरुकता सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक जुनून बन चुका है. वह किसी संस्था या बड़े मंच के भरोसे नहीं, बल्कि अपने दम पर लोगों तक जरूरी संदेश पहुंचाने में जुटे हैं. हुगली से लेकर पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया और बर्दवान तक, देवाशीष ने अपने निजी खर्च पर अलग-अलग जगहों पर कैंपेन चलाया है. इस सफर में उनका परिवार भी उनके साथ खड़ा है. उनकी बुजुर्ग मां, पत्नी और बच्चे न सिर्फ उनका हौसला बढ़ाते हैं, बल्कि इस मिशन में बराबरी से सहयोग भी करते हैं. दिलचस्प बात यह है कि छुट्टियों में जब लोग घर पर आराम करते हैं, तब देवाशीष किराए की कार लेकर निकल पड़ते हैं. हर बार एक नए भेष में. कभी अलग किरदार, कभी अलग अंदाज… ताकि लोग आकर्षित हों और उनका संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे.

नाच-गा कर भी लोगों को करते हैं जागरूक

इस बार उनके हाथ में जो पोस्टर है, उस पर साफ लिखा है- 'डेमोक्रेसी के त्योहार में शामिल हों. अपना वोट डालें. अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट दें. बिना डरे वोट करें.'

देवाशीष सिर्फ पोस्टर तक सीमित नहीं रहते. वह डांस और गाने के जरिए भी लोगों को जागरूक करते हैं. जहां-जहां वह जाते हैं, वहां लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए जुट जाती है और यही उनके अभियान की सबसे बड़ी सफलता है. यह पहली बार नहीं है जब देवाशीष इस तरह मैदान में उतरे हों. इससे पहले भी वह बाल विवाह रोकने, तंबाकू से दूर रहने, बच्चों को मोबाइल फोन की लत से बचाने, पेड़ लगाने और जीवन की सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर अलग-अलग वेश में जागरुकता अभियान चला चुके हैं. उनकी कोशिश साफ है कि लोगों तक संदेश पहुंचे, लोग जागरूक हों और समाज में सकारात्मक बदलाव आए.

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