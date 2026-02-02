Advertisement
trendingNow13095750
Hindi Newsदेशलाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं, बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी; ECI को बताया बीजेपी का IT सेल

'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी; ECI को बताया बीजेपी का IT सेल

बंगाल में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. इससे पहले राज्य में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है. आज SIR के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली के हल्ला बोला. उन्होंने चुनाव आयोग के तीन शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 02, 2026, 07:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी; ECI को बताया बीजेपी का IT सेल

Bengal CM Mamata Banerjee Meets ECI: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज स्पेशल इंटेसिव रिवीजन के मुद्द पर दिल्ली कूच किया. नई दिल्ली मे सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के शीर्ष तीन अधिकारियों से मुलाकात की. बताया जा रहा है कि ये मुलाकात करीब 1.30 घंटे चली. इसके बाद ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि मैं दिल्ली में लाखों लोगों को ला सकती हूं यहां पर परेड भी करा सकती हूं. 

चुनाव आयोग के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम ममता ने EC पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया है, वह सही है. उन्होंने किसी भी बाहरी कैमरामैन को अंदर नहीं आने दिया. वे BJP के इशारे पर काम कर रहे हैं. सीएम ममता का दावा है कि बंगाल की वोटर लिस्ट से दो करोड़ लोगों के नाम काट दिए गए हैं. 

'हम दुखी और परेशान हैं'

Add Zee News as a Preferred Source

एआईआर के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकत के बाद सीएम ममता ने कहा कि हम दुखी और परेशान हैं. मैं कई सालों से राजनीति कर रही हूं. मैं चार बार मंत्री और सात बार सांसद रही हूं, लेकिन मैंने इस चुनाव आयोग जैसा घमंडी और बेईमान चुनाव आयोग कभी नहीं देखा. सीएम ने कहा कि हमने उनसे कहा कि हम संस्था का सम्मान करते हैं क्योंकि कोई भी कुर्सी किसी के लिए स्थायी नहीं होती, लेकिन उन्हें ऐसा खतरनाक उदाहरण नहीं बनाना चाहिए. सिर्फ बंगाल को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? 

उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का त्योहार होते हैं. लेकिन आपने क्या किया? आपने पहले हजारों लोगों को बाहर कर दिया और उन्हें अपना बचाव करने का मौका भी नहीं दिया. AI के नाम पर फैसले लिए जा रहे हैं, हत्या जैसे गंभीर अपराधों के मामलों में भी, अगर किसी को वकील नहीं मिलता है, तो न्यायपालिका बचाव का अधिकार सुनिश्चित करती है. अगर कोई व्यक्ति कहता है, 'मैं अपना बचाव करना चाहता हूं,' तो उस अधिकार की रक्षा की जाती है. लेकिन यहां, आपने 58 लाख लोगों को एक ही बार में बिना यह पूछे हटा दिया कि वे कौन थे या क्या हुआ था.

चुनाव से पहले SIR क्यों? 

वहीं, सीएम ममता ने चुनाव आयोग से पूछा कि आपने चुनाव से ठीक तीन महीने पहले SIR क्यों करवाया? दूसरा, अगर आप SIR करवाना ही चाहते थे, तो आपको चुनाव वाले चार राज्यों को इससे बाहर रखना चाहिए था. आप बाद में इसे स्टेप बाय स्टेप प्लान करके लागू कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया. असम में BJP की सरकार है, फिर भी आपने वहां SIR नहीं करवाया. आपने नॉर्थ-ईस्ट में भी इसे लागू नहीं किया. इसके बजाय, आपने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में SIR लागू किया. इसमें गंभीर गड़बड़ियां और गलत मैपिंग की समस्याएं हैं. 

यह भी पढ़ें: 'सैनिकों के पास गोलियां तक नहीं थीं!' निर्मला सीतारमण ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना, बताया कैसे आई डिफेंस क्षेत्र में मजबूती?

15 लोगों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा चुनाव आयोग 

टीएमसी के बयान के अनुसार, इस मुद्दे को लेकर एक 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के मुख्यालय गया था. इस प्रतिनिधि मंडल में सीएम ममता बनर्जी, टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी और SIR से प्रभावित 12 परिवार के सदस्य शामिल थे. बताया जा रहा है कि सीएम ममता के साथ जो लोग चुनाव आयोग पहुंचे थे, उनमें ऐसे पांच लोग थे, जिनको मृत घोषित कर दिया गया है और वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया है. इतना ही नहीं इस ग्रुप में पांच ऐसे परिवार के सदस्य थे, जिनकी एसआईआर का नोटिस मिलने के बाद मौत हो गई थी. वहीं, तीन ऐसे परिवार के सदस्य थे, जिनके घर बीएलओ की कथित तौर पर एसआईआर के काम के कारण जान चली गई थी. 

यह भी पढ़ें: जल्दबाजी या जरूरत? सुनेत्रा पवार के शपथ समारोह पर फडणवीस ने याद दिलाई 41 साल पुरानी घटना

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

SirMamata Banerjee

Trending news

'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
Sir
'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर..
Air India dreamliner
अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर..
एनसी- कांग्रेस के गठबंधन में दरार! कहीं अलांयस के ताबूत की ये आखिरी कील तो नहीं!
Jammu Kashmir
एनसी- कांग्रेस के गठबंधन में दरार! कहीं अलांयस के ताबूत की ये आखिरी कील तो नहीं!
ब्रह्मोस से भी तेज हाइपरसॉनिक मिसाइल का आगाज, 2035 तक तैयार होगा स्वदेशी इंजन
India Defence sector
ब्रह्मोस से भी तेज हाइपरसॉनिक मिसाइल का आगाज, 2035 तक तैयार होगा स्वदेशी इंजन
घाटी में फिर नाकाम आतंकियों की साजिश, कश्मीर का चप्पा-चप्पा छान रही फौज
Kashmir
घाटी में फिर नाकाम आतंकियों की साजिश, कश्मीर का चप्पा-चप्पा छान रही फौज
'जय PM का जाप करें...,' संसद में राहुल के भाषण पर हंगामा, भड़क उठीं महुआ मोइत्रा
Budget Session
'जय PM का जाप करें...,' संसद में राहुल के भाषण पर हंगामा, भड़क उठीं महुआ मोइत्रा
जिस किताब पर राहुल और मोदी सरकार के बीच मची रार, वह आज तक क्यों नहीं छपी? पूरी डिटेल
Lok Sabha
जिस किताब पर राहुल और मोदी सरकार के बीच मची रार, वह आज तक क्यों नहीं छपी? पूरी डिटेल
85 की उम्र में फिर गरजा मराठा छत्रप, पवार ने कब-कब दिखाया दम, संकेत- टाइगर जिंदा है?
Maharashtra
85 की उम्र में फिर गरजा मराठा छत्रप, पवार ने कब-कब दिखाया दम, संकेत- टाइगर जिंदा है?
'इससे बेहतर है चावल अंडा बेचो...', छुट्टी न मिलने पर गुस्साए कांस्टेबल का छलका दर्द
Karnataka News
'इससे बेहतर है चावल अंडा बेचो...', छुट्टी न मिलने पर गुस्साए कांस्टेबल का छलका दर्द
3 लाख में ईमान बेचने वाले डॉक्टर के साथी को मिली बेल, पोर्श हादसे में सबूत मिटाने...
pune porche car accident
3 लाख में ईमान बेचने वाले डॉक्टर के साथी को मिली बेल, पोर्श हादसे में सबूत मिटाने...