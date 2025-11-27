'क्यों नहीं बोलेंगे?' स्लोगन को लेकर राज्यसभा के बुलेटिन पर भड़कीं ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने कहा है 'जय हिंद' जैसे नारे आजादी की लड़ाई और देश के महापुरुषों से जुड़े हैं, इसलिए इनके बोलने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए.
Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हाल ही में राज्यसभा के एक बुलेटिन की कड़ी आलोचना की, जिसमें सदस्यों को संसद के अंदर 'जय हिंद,' 'वंदे मातरम,' 'थैंक्स,' या 'थैंक यू' जैसे नारे न लगाने की सलाह दी गई थी. इन नारों को भारत की आजादी की लड़ाई का प्रतीक बताते हुए, उन्होंने सवाल किया कि इन पर रोक क्यों लगाई जानी चाहिए और कहा कि “जय हिंद” नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था, जो राष्ट्रीय पहचान से गहराई से जुड़ा था. उन्होंने चेतावनी दी कि इन देशभक्ति के भावों को कमजोर करने या राजा राममोहन राय जैसे सांस्कृतिक लोगों का अपमान करने की कोई भी कोशिश मंजूर नहीं है.
SIR पर निशाना
बनर्जी ने केंद्र सरकार पर पत्रकारों को डराने के लिए जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, और दावा किया कि मीडिया मालिकों को धमकाया जा रहा है, जिससे रिपोर्टर कमजोर पड़ रहे हैं. उन्होंने गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की मौतों पर भी गंभीर चिंता जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि बीएलओ पर जेल या नौकरी जाने की धमकी देकर दबाव डाला जा रहा था और सवाल किया कि SIR प्रोसेस में जल्दबाजी क्यों की जा रही है.
बीजेपी पर वार
सीएम ने आगे केंद्र पर बंगाल की पहचान को कमजोर करने और लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक अधिकार खत्म हो रहे हैं और नागरिक- चाहे वे दलित हों, आदिवासी हों, अल्पसंख्यक हों या हिंदू- परेशान हो रहे हैं. नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और एनआरसी (NRC) पर बीजेपी के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि लोग अपने घर और नागरिकता खोने के डर में जी रहे हैं.
लोकतंत्र को बचाने का वादा
ममता बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की आजादी स्वतंत्रता सेनानियों, खासकर बंगालियों के बलिदान से मिली थी, न कि मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के योगदान से. संविधान दिवस पर, उन्होंने डॉ. बीआर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और नागरिकता और वोटिंग अधिकारों पर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने का वादा किया.
(इनपुट-एएनआई)
