Mamata Banerjee Viral Video: सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) का एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें वो अपने पार्टी के एक कार्यकर्ता से मजाकिया अंदाज में बात कर रही हैं. वायरल वीडियो में वो पार्टी के कार्यकर्ता से उसके वजन और हेल्थ को लेकर बात कर करती दिख रही हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि पार्टी का एक कार्यकर्ता बयान दे रहा होता है. तभी ममता बनर्जी उन्हें रोकती हैं और कहती हैं, 'जिस तरह से आपका पेट बढ़ रहा है, आप किसी भी दिन गिर सकते हैं. क्‍या आप अस्‍वस्‍थ्‍य हैं?' इसके बाद पार्टी कार्यकर्ता बताता है कि उसे कोई बीमारी नहीं है, वो एकदम फिट है. वो बताता है कि न उसे डायबिटीज है और न ही बल्ड प्रेशर. पार्टी कार्यकर्ता ममता बनर्जी को अपना डेली रूटीन भी बताता है.

“how has your MadhyaPradesh (tummy) grown so big?” CM #MamataBanerjee was caught worried about the health of her municipality leader who weighs 125 kgs yet admittedly eats pakoras every morning. The conversation is hilarious. The chairman tried hard to prove his workout abilities pic.twitter.com/hDZw3OFamQ

— Tamal Saha (@Tamal0401) May 30, 2022