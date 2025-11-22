बंगाल में महिला BLO की मौत से मचा हड़कंप, परिवारवालों ने लगाया SIR वर्कलोड का आरोप; ममता ने EC को लिखा खत

West Bengal BLO suicide: पश्चिम बंगाल में महिला टीचर की खुदकुशी मामले में उनके परिजनों ने कहा कि वो बीएलओ काम के चलते मानसिक दबाव में थी. हालांकि, कभी उसने कभी इस तरह के दबाव का जिक्र नहीं किया लेकिन उन्होंने इस नौकरी को छोड़ने की बात कही थी.
Trending Photos
SIR workload: एसआईआर के लिए काम करने वाले ब्लॉक लेवल ऑफिसरों के आत्महत्या मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके लिए मृतकों के परिजन एसआईआर के वर्क प्रेशर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. ऐसा ही एक मामला अब पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है. दरअसल, पश्चिम बंगाल में शनिवार को बूथ लेवल ऑफिसर के तौर पर काम करने वाली महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसको लेकर उनके परिवार ने महिला पर एसआईआर के काम का अधिक बोझ होने का दावा किया है.
सुसाइड नोट
कृष्णानगर की रहने वाली 54 वर्षीय रिंकू तरफदार बंगाली स्वामी विवेकानंद स्कूल में टीचर के तौर पर कार्यरत थी. महिला टीचर के कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर मैंने बीएलओ का काम नहीं किया तो प्रशासन का दबाव मुझपर आएगा और मेरे लिए यह बर्दाश्त करना करना बिल्कुल संभव नहीं है.
वर्क प्रेशर का आरोप
पश्चिम बंगाल में महिला टीचर की खुदकुशी मामले में उनके परिजनों ने कहा कि वो बीएलओ काम के चलते मानसिक दबाव में थी. हालांकि, कभी उसने कभी इस तरह के दबाव का जिक्र नहीं किया लेकिन उन्होंने इस नौकरी को छोड़ने की बात कही थी. इससे पहले बुधवार को जलपाईगुड़ी में भी एक बीएलओ ऑफिसर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसको लेकर उनके परिवार ने भी एसआईआर के वर्क प्रेशर को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराया था.
यह भी पढ़ें: बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी... बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पर बवाल, MLA का सिर पर 1 करोड़ का ईनाम
ममता बनर्जी ने लिखा पत्र
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से प्रदेश में एसआईआर को रोकने का आग्रह किया था. इतना ही नहीं ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखते हुए जोर देकर कहा कि सर एक अनियोजित और जबरदस्ती अभियान है जिससे लोगों की जान को खतरा होगा. अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर ममता बनर्जी ने पोस्ट लिखते हुए कहा कि एसआईआर शुरु होने के बाद से अभी तक 28 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कुछ लोगों में अधिक काम की वजह से डर और तनाव बना हुआ है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.