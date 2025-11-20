Advertisement
trendingNow13011585
Hindi Newsदेश

'मैं आपको लिखने पर मजबूर...', SIR को लेकर ममता ने लिखी CEC ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी, क्या बिहार के नतीजों ने बढ़ा दी टेंशन?

Mamata Banerjee Letter To CEC: बिहार चुनाव में एसआईआर के बाद हुए चुनाव में बीजेपी नीत एनडीए को भारी बहुमत से जीत मिली है. अब इसके बाद बंगाल में भी एसआईआर की तैयारी चल रही है. ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चिंता बढ़ गई है. ममता ने एसआईआर शुरू होने से पहले ही चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 20, 2025, 05:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मैं आपको लिखने पर मजबूर...', SIR को लेकर ममता ने लिखी CEC ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी, क्या बिहार के नतीजों ने बढ़ा दी टेंशन?

बिहार चुनाव में एसआईआर के बाद हुए चुनाव में बीजेपी नीत एनडीए को भारी बहुमत से जीत मिली है. अब इसके बाद बंगाल में भी एसआईआर की तैयारी चल रही है. ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चिंता बढ़ गई है. ममता ने एसआईआर शुरू होने से पहले ही चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी है. ममता ने इस चिट्ठी में केंद्र सरकार के चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन को लेकर चुनाव आयोग से गुहार लगाई है. ममता ने चुनाव आयोग से अपील की है कि एसआईआर की वजह से बंगाल में स्थितियां खतरनाक स्टेज तक पहुंच गई है. 

चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी ज्ञानेश कुमार को लिखे गए पत्र में ममता ने लिखा, '...मैं आपको लिखने के लिए मजबूर हूं क्योंकि चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) के हालात बहुत ही खतरनाक स्टेज पर पहुंच गए हैं. जिस तरह से यह काम अधिकारियों और नागरिकों पर थोपा जा रहा है, वह न सिर्फ़ बिना प्लान के और अस्त-व्यस्त है, बल्कि खतरनाक भी है. बेसिक तैयारी, सही प्लानिंग या साफ़ कम्युनिकेशन की कमी ने पहले दिन से ही इस प्रोसेस को कमज़ोर कर दिया है. ट्रेनिंग में बड़ी कमियां, ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन पर साफ़ जानकारी न होना और वोटरों से उनके रोज़गार के कामों के बीच मिलना लगभग नामुमकिन होने की वजह से यह काम स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक नहीं है.'

 

Add Zee News as a Preferred Source

ममता ने CEC से SIR पर दखल देने की मांग की
ममता ने आगे लिखा, 'मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस काम को रोकने के लिए मज़बूती से दखल दें, ज़बरदस्ती के तरीके बंद करें, सही ट्रेनिंग और सपोर्ट दें, और मौजूदा तरीके और टाइमलाइन का अच्छी तरह से फिर से आकलन करें. अगर इस रास्ते को बिना देर किए ठीक नहीं किया गया, तो सिस्टम, अधिकारियों और नागरिकों के लिए इसके नतीजे ऐसे होंगे जिन्हें बदला नहीं जा सकता. यह दखल न सिर्फ़ ज़रूरी है बल्कि चुनावी प्रोसेस और हमारे डेमोक्रेटिक ढांचे की ईमानदारी को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी भी है.'

आखिर SIR से क्यों परेशान हैं ममता?
आपको बता दें कि इसके पहले बिहार में केंद्र सरकार ने SIR करवाया था. इस SIR में बिहार से लगभग 48 लाख फर्जी वोटरों को लिस्ट से बाहर किया गया था. ये वो नाम थे जो अपने भारतीय होने का प्रमाण नहीं दे पाए थे. अब बंगाल में भी केंद्र सरकार SIR करवाने की तैयारी कर रही है. SIR का नाम सुनकर ही बंगाल में भगदड़ मची हुई है. चूंकि बिहार में SIR के बाद एनडीए ने जबर्दस्त जीत हासिल की थी. ऐसे में पश्चिम बंगाल में भी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं. इस वजह से ममता बनर्जी को ये डर सता रहा होगा कि कहीं बंगाल में भी बिहार जैसा हाल न हो जाए. 

यह भी पढ़ेंः रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, ये है मामला

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

SirMamata benerjee

Trending news

महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन
Punjab news
महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन
दादागिरी दिखाने उतरा चीन तो भारत ने की गर्जना- हिंद महासागर हमारा था, है और रहेगा
india china news in hindi
दादागिरी दिखाने उतरा चीन तो भारत ने की गर्जना- हिंद महासागर हमारा था, है और रहेगा
'मैं आपको लिखने पर मजबूर...', SIR को लेकर ममता ने लिखी CEC ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी
Sir
'मैं आपको लिखने पर मजबूर...', SIR को लेकर ममता ने लिखी CEC ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी
मोदी के भाषण की तारीफ के बाद चौतरफा घिरे थरूर, कांग्रेस नेताओं ने जमकर लगाई क्लास
Shashi Tharoor
मोदी के भाषण की तारीफ के बाद चौतरफा घिरे थरूर, कांग्रेस नेताओं ने जमकर लगाई क्लास
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अखनूर में मिला दुश्मन का गुब्बारा, श्रीनगर से 4 गिरफ्तार
jammu kashmir news
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अखनूर में मिला दुश्मन का गुब्बारा, श्रीनगर से 4 गिरफ्तार
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, ये है मामला
Robert Vadra
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, ये है मामला
नेपाल में फिर भड़का Gen Z का विरोध, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, कई घायल
Gen Z Protests
नेपाल में फिर भड़का Gen Z का विरोध, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, कई घायल
SC में दिखाया गया शरजील इमाम का विवादित वीडियो, जमानत याचिका पर पुलिस सख्त
Supreme Court
SC में दिखाया गया शरजील इमाम का विवादित वीडियो, जमानत याचिका पर पुलिस सख्त
'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का दावा
Mahayuti alliance
'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का दावा
सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले- इस सीजन में भी...
PM Modi
सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले- इस सीजन में भी...