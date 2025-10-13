पश्चिम बंगाल गैंगरेप पर ममता बनर्जी का 'बेतुका' बयान, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घेरा

Mamta Banerjee: शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में एमीबीबीएस छात्रा के साथ हुए गैंगरेप की घटना. ममता बनर्जी ने पूरे मुद्दे पर चुप्पी तोड़ते हुए लड़कियों को रात के समय बाहर नहीं जाने की बात कही.राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य अर्चना मजूमदार ने पश्चिम बंगाल की सीएम के बयान को बेतुका बताते हुए निशाना साधा है.
West Bengal Gangrape: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजी की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला अब राजनीतिक हो चला है. जहां कल टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने लड़कियों को रात में बाहर ने जाने की बात कहते हुए खुद की सरकार का बचाव करने की कोशिश की. तो वहीं, अब बीजेपी ने ममता के बयान पर पलटवार करते हुए घेरना शुरू कर दिया है.
ये है पूरा मामला
शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में एमीबीबीएस छात्रा के साथ हुए गैंगरेप की घटना से पूरा देश सतब्ध हैं. घटना उस वक्त हुई, जब छात्रा अपने दोस्त के साथ रात को खाना खाने के लिए कॉलेज बाहर निकली. वहीं, घटना के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों की तलाश में जगह-जगह दबिश देना शुरू कर दिया था. इसी कारर्वाई में पुलिस ने 3 आरोपियों का गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की लेकिन 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं.
ममता बनर्जी ने तोड़ी चुप्पी
मेडिकल छात्रा के साथ हुई इस अमानवीय घटना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के विरोधी खेमे ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है. जहां शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर क्रिमिनल्स को बचाने का आरोप लगाया. जिसके बाद ममता बनर्जी ने पूरे मुद्दे पर चुप्पी तोड़ते हुए लड़कियों को रात के समय बाहर नहीं जाने की बात कही. हालांकि, ममता बनर्जी ने इसके पिछे तर्क दिया की यहां जंगल का इलाका है.
बीजेपी ने ममता पर साधा निशाना
वहीं अब केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी के बयान पर निराशा जाहिर करते हुए पलटवार किया है. सुकांत मजूमदार ने कहा कि " पश्चिम बंगाल की सीएम चाहती की लड़कियां रात को बाहर ने निकले ?, क्या ममता बनर्जी ये चाहती हैं की सभी महिलाएं बुर्का पहनकर घर में रहना शुरू कर दें"
महिला आयोग मुख्यमंत्री पर भड़का
वहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य अर्चना मजूमदार ने पश्चिम बंगाल की सीएम के बयान को बेतुका बताते हुए निशाना साधा है. अर्चना मजूमदार ने कहा कि " आज भारत की बेटियां मेडिकल, कॉरपोरेट और स्पोर्टस जैसी फिल्ड में बेहतरीन काम कर रही हैं, तो क्या ऐसे में उनको रात के 8-9 बजे के बाद बाहर जाने की बात कैसे कर सकते हैं"
