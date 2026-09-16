'मुसलमानों को साबित करना है कि वो BJP के दोस्त हैं...,' उपचुनाव से पहले मुस्लिम वोटर्स के लिए शुभेंदु की शर्त, किसे बताया परीक्षा?

West Bengal By Elections: पश्चिम बंगाल में जल्द 2 विधानसभा सीटों नंदीग्राम और रेजिनगर में 6 अक्टूबर 2026 को उपचुनाव होने वाले हैं. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे राज्य के मुस्लिम वोटरों के लिए परीक्षा बताया है. उन्होंने मुसलमानों से यह तय करने के लिए कहा कि क्या वे उनकी सरकार का समर्थन करना चाहते हैं, उसके साथ बने रहना चाहते हैं या भाजपा का विरोध करना चाहते हैं.
शुभेंदु अधिकारी उपचुनाव के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए अल्पसंख्यक वोटों की मांग कर रहे थे. इस दौरान उनकी ओर से की गई टिप्पणियों ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया. विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर घमंडी होने और सरकारी योजनाओं तक पहुंच को पार्टी निष्ठा से जोड़कर वोटरों को डराने का आरोप लगाया.
'द टेलीग्राफ' की रिपोर्ट के मुताबिक, शुभेंदु अधिकारी ने हल्दिया में भाजपा की एक सभा में बोलते हुए कहा कि उपचुनावों ने दोनों विधानसभा सीटों में अल्पसंख्यकों को अपना राजनीतिक रुख का प्रदर्शन करने का मौका मिला है. उन्होंने कहा,' मैं देख रहा हूं कि कई अल्पसंख्यक यहां आए हैं, जो मुझे या BJP को वोट नहीं देते हैं. आपके सामने एक मौका है. क्या आप सरकार के साथ रहना चाहते हैं या नहीं? ये आपको तय करना है.' शुभेंदु ने आगे कहा,' अगर आफ सरकार के साथ, CM के साथ रहना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और लाभ उठाना चाहते हैं, तो 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रेजिनगर में आपकी परीक्षा है. मैं आप पर छोड़ता हूं कि इस टेस्ट में पास होना है या फेल.' ' द टेलीग्राफ' के मुताबिक, इसके बाद शुभेंदु ने कहा कि मुसलमानों को साबित करना है कि वो भाजपा के दोस्त हैं.
विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री की ओर से की गई टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है. नौडा विधायक कबीर ने इस बयान को लेकर शुभेंदु को कम्युनल पॉलिटीशियन और घमंडी बताया. उन्होंने कहा,' मुख्यमंत्री बनने के बाद सुभेंदु अधिकारी राजनीतिक रूप से अहंकारी हो गए हैं और सांप्रदायिक रवैया अपना चुके हैं. जब वे धर्म के आधार पर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को लाभ देने से इनकार कर रहे हैं, तो वे मुस्लिम समर्थन कैसे हासिल कर सकते हैं? DM को आदेश दिए जा रहे हैं कि वे मुस्लिम महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना जैसी सुविधाएं न दें.' कबीर ने कहा कि मुस्लिम वोटर्स ने सुवेंदु की मंशा समझ ली है और 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में वे उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे.
बता दें कि शुभेंदु अधिकारी विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से जीते थे. वह इस सीट को छोड़ चुके हैं, जिसके चलते यहां उपचुनाव हो रहा है. इसके अलावा आम जनता उन्नयन पार्टी के हुमायूं कबीर ने भी रेजिनगर सीट छोड़ी है. भाजपा ने नंदीग्राम से हासिरानी रथ और रेजिनगर से एस सरकार को टिकट दिया है. शुभेंदु अधिकारी ने साल 2021 में TMC चीफ और बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 1956 मतों से हराया था. 2026 में भी उन्होंने इसी सीट से TMC के पवित्र को लगभग 15,000 वोटों से हराया था.