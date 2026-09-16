Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /मुसलमानों को साबित करना है कि वो BJP के दोस्त हैं..., उपचुनाव से पहले मुस्लिम वोटर्स के लिए शुभेंदु की शर्त, किसे बताया परीक्षा?

'मुसलमानों को साबित करना है कि वो BJP के दोस्त हैं...,' उपचुनाव से पहले मुस्लिम वोटर्स के लिए शुभेंदु की शर्त, किसे बताया परीक्षा?

Suvendu Adhikari On Muslim Voters: पश्चिम बंगाल में उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुस्लिम वोटर्र पर टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि मुसलमानों को साबित करना है कि वो भाजपा के दोस्त हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 16, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 12:31 PM IST
'मुसलमानों को साबित करना है कि वो BJP के दोस्त हैं...,' उपचुनाव से पहले मुस्लिम वोटर्स के लिए शुभेंदु की शर्त, किसे बताया परीक्षा?

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
5-10 रुपये में बिकने वाले पान से कैसे की 50 करोड़ की कमाई? किसान के बेटे ने बदला गेम
2
3
4
5