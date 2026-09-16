'मुसलमानों को साबित करना है कि वो BJP के दोस्त हैं...,' उपचुनाव से पहले मुस्लिम वोटर्स के लिए शुभेंदु की शर्त, किसे बताया परीक्षा?

'द टेलीग्राफ' की रिपोर्ट के मुताबिक, शुभेंदु अधिकारी ने हल्दिया में भाजपा की एक सभा में बोलते हुए कहा कि उपचुनावों ने दोनों विधानसभा सीटों में अल्पसंख्यकों को अपना राजनीतिक रुख का प्रदर्शन करने का मौका मिला है. उन्होंने कहा,' मैं देख रहा हूं कि कई अल्पसंख्यक यहां आए हैं, जो मुझे या BJP को वोट नहीं देते हैं. आपके सामने एक मौका है. क्या आप सरकार के साथ रहना चाहते हैं या नहीं? ये आपको तय करना है.' शुभेंदु ने आगे कहा,' अगर आफ सरकार के साथ, CM के साथ रहना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और लाभ उठाना चाहते हैं, तो 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रेजिनगर में आपकी परीक्षा है. मैं आप पर छोड़ता हूं कि इस टेस्ट में पास होना है या फेल.' ' द टेलीग्राफ' के मुताबिक, इसके बाद शुभेंदु ने कहा कि मुसलमानों को साबित करना है कि वो भाजपा के दोस्त हैं.